Минпромторг РФ: Задача лицензирования розничной продажи табачной продукции – обелить рынок

Регионы уже начали подготовку к введению процедуры лицензирования розничной продажи табачной и никотинсодержащей продукции, которая стартует через месяц. Однако пока нормативная база, регламентирующая процесс, до конца не сформирована. что создает риск для своевременного получения разрешительных документов законопослушными розничными продавцами, отмечают участники рынка. Между тем доля нелегального оборота на табачном рынке опять растет. Такие опасения прозвучали в ходе дискуссии на бизнес-форуме «Дни ритейла в Нижнем Новгороде» между чиновниками профильных министерств и ведомств и участниками рынка.

«Лицензирование – это стресс для всех участников процесса – как властей, так и нас, всего бизнеса», – отметил модератор экспертной сессии «Региональная безопасность: лицензирование как механизм регулирования розничной торговли табачными изделиями», глава Ассоциации малоформатной торговли Владлен Максимов.

Обеспокоенность участников рынка вызвана сжатыми сроками, которые установлены действующим законодательством. Прием заявлений на лицензирование точек торговли табачной и никотинсодержащей продукцией начнется 1 октября 2026 года, а с 1 марта 2027 года продавать ее без лицензии будет нельзя. За реализацию процедуры лицензирования для розницы отвечать будут региональные органы власти.

Менеджер по взаимодействию с органами государственной власти JTI Россия, крупнейшего игрока российского табачного рынка, Андрей Ахметзянов обратил внимание на риски, связанные с реализацией процедуры. «На процесс лицензирования отведено пять месяцев, включая новогодние праздники, т.е. де-факто – четыре с половиной месяца на лицензирование всей розницы, а это порядка 250-300 тысяч торговых точек. За это время необходимо на федеральном уровне определить правила установления запретных зон вокруг образовательных учреждений, в пределах которых нельзя будет торговать табаком, на уровне каждого региона – назначить орган, который будет выдавать лицензии, и на уровне муниципалитетов – собственно определить запретные зоны», – отмечает он.

Если параметры запретных зон не будут установлены регионами в срок, существует высокая вероятность, что часть торговых точек не сможет получить лицензию вовремя. «Также торговые точки могут попытаться запрыгнуть в последний вагон и подать заявление непосредственно перед истечением срока, отведенного на выдачу лицензий – например в феврале 2027 года. Чтобы избежать бутылочного горлышка, важно, чтобы и сами торговые точки ответственно подошли к процессу и срокам подачи заявления, и органы власти организовали этот процесс максимально четко», – сказал Ахметзянов.

Обеспокоенность высказывают и представители региональных органов власти, которым предстоит принимать заявления и выдавать лицензии. По словам заместителя министра промышленности, торговли и предпринимательства правительства Нижегородской области Елены Омельяненко, основная проблема – отсутствие на момент проведения сессии полного пакета нормативных документов, необходимость наделения полномочиями лицензирующего органа и сжатые сроки, в которые муниципалитетам предстоит определить границы прилегающих территорий.

Как отметила Олеся Татаринова, начальник отдела развития электронной торговли, общественного питания и бытовых услуг Департамента развития внутренней торговли Минпромторга, ее ведомство, как разработчик постановления, проводит работу с другими министерствами и ведомствами, и ожидается, что постановление, регламентирующее базовые принципы определения запретных зон, будет подписано уже в сентябре.

«Закон направлен на обеление рынка, а не на сокращение числа торговых точек. Минпромторг развивает торговую деятельность и не заинтересован в сокращении легальной розницы, но столь же принципиально мы выступаем против нелегальных точек продаж», — подчеркнула Татаринова.

Вступление в силу новых законодательных мер будет способствовать борьбе с теневым сектором, однако устойчивый результат приносит только комплексный подход. «Сейчас ключевой вопрос дальнейшей детенизации рынка – в повышении эффективности контрольно-надзорной и правоприменительной практики. Если к нарушителям в полной мере применять те законодательные меры, которые уже вступили в силу, рынок еще больше очистится от нелегальной продукции», – прокомментировала Елена Киянова, управляющий по корпоративным вопросам региона «Север», аффилированных компаний «Филип Моррис Интернэшнл» в России.

Тем временем ситуация на рынке остаётся сложной. Как отметила в своем выступлении глава АНО «Национальный научный центр компетенций в сфере противодействия незаконному обороту промышленной продукции» (ННЦК) Ирина Бушина, по данным последнего исследования, проведенного возглавляемой ею структурой, доля нелегального оборота на рынке табачной продукции составила 10,3% (в пересчете на все население РФ). Между тем, по данным ННЦК на конец прошлого года, аналогичный показатель составлял 9,1%.

Следует учитывать, что существует риск ухудшения ситуации. С нового года акциз на табачную продукцию будет увеличен, и, если это повышение вновь превысит инфляцию, роста доли контрафактной и контрабандной продукции на рынке не избежать, считают эксперты.

Как заметил Осман Садретдинов, замруководителя Межрегионального управления Федеральной службы по контролю за алкогольным и табачным рынками по Приволжскому федеральному округу, среди главных вызовов – баланс между фискальной и здравоохранительной политикой. «Когда мы повышаем акцизы, происходит рост теневого рынка, поэтому очень важен надлежащий и своевременный контроль, чтобы уравновесить эти две функции государства», – подчеркнул он.