«Газпром трансгаз Уфа»: мы – единая команда!

Успехи «Газпром трансгаз Уфа» – это результат совместных решений и доверительных отношений, которые выстраиваются с республикой, компанией и партнерами на протяжении многих лет. Многотысячные коллективы предприятий корпоративной ассоциации трудятся как одна большая команда, и можно с уверенностью сказать, что Башкортостан по праву выступает одним из опорных регионов отрасли.
На предприятии завершился очередной этап реконструкции компрессорных станций в Шаране и Поляне. Реализация стратегически важного, энергоэффективного проекта «Газпрома» – еще один шаг на пути к технологическому суверенитету, который является базовым приоритетом на долгие годы.
В периоды пикового потребления Новопсковский газотранспортный коридор в зоне ответственности Общества работает с загрузкой, близкой к проектным значениям. Благодаря слаженной командной работе подразделений Общества обеспечено выполнение работ по повышению надежности эксплуатируемого технологического оборудования. Проведено устранение дефектов на магистральных газопроводах Новопсковского коридора, а в рамках подготовки к осенне-зимнему периоду эксплуатации выполнен большой объем работ по замене дефектных труб на газопроводах-отводах, обеспечивающих голубым топливом крупнейшие ТЭЦ Республики Башкортостан.
Результатом последовательной и системной работы по повышению эксплуатационных характеристик двигателя АЛ-31СТ стало существенное расширение географии его применения. Планами на ближайшие семь лет в рамках реализации мегапроектов «Газпрома» на Ямале и Дальнем Востоке предусмотрены поставки порядка 25 машин, что значительно увеличит долю действующего парка двигателей.
Именно запрос на надежность и эффективность выводит в разряд стратегических приоритетов производство двигателей нового поколения на базе «ОДК-УМПО» с последовательным наращиванием мощностей. Сегодня АЛ-41СТ-25 – это полноценная боевая машина, доказавшая работоспособность в реальных условиях эксплуатации. Совместно с заводом башкирские газотранспортники продолжают работать над тем, чтобы раскрыть очевидные конструктивные преимущества изделия и вывести на уровень требуемого КПД 38,5 % в условиях компрессорной станции.
Продолжается работа по наращиванию энергетического потенциала Республики Башкортостан. Сегодня уровень газификации населенных пунктов уже превысил 87,5 %, и эта цифра отражает реальные перемены в жизни людей – строятся новые дома, детские сады, школы, а значит, укрепляется уверенность в завтрашнем дне!
Выполнен комплекс мероприятий по диагностике, капитальному ремонту и техническому обслуживанию ГРС Общества. Хозяйственным способом завершены работы по замене технологического оборудования на ГРС Русский Ангасяк и ГРС КС Кармаскалы. Ведутся работы на ГРС Шемяк. Выполнено комплексное диагностическое обследование 72-х объектов с продлением сроков безопасной эксплуатации оборудования.
При этом концепцию управления надежностью в «Газпром трансгаз Уфа» проецируют и на другие инфраструктурные объекты. В целях создания единой системы мониторинга технического состояния технологических и магистральных газопроводов предприятие участвует в разработке инновационных решений на основе больших данных с использованием современных роботизированных диагностических комплексов. В сотрудничестве с опорным вузом Газпрома УГНТУ и компанией «ЭНТЭ» инициировано создание в Уфе научно-исследовательского центра для решения актуальных задач отрасли.
По поручению «Газпрома» специалистами Общества разработан и уже испытан действующий образец самоходного внутритрубного устройства УСВТ-Уфа. Это полностью автономный транспортный модуль, позволяющий безопасно перемещать внутри трубопровода диагностическое оборудование. Главной особенностью устройства является возможность заглянуть внутрь трубы еще до подачи продукта на этапе приемки участка в эксплуатацию и заблаговременно выявить несоответствия.
В рамках выполнения работ по обеспечению технологической независимости, Обществом во взаимодействии с Уфимским компрессорным заводом разработано опорно-центрирующее устройство УЦТМ 300-700, позволяющее выполнять локальный ремонт трубопроводов без использования кранов-трубоукладчиков. Разработка внесена в Реестр инновационной продукции «Газпрома» и успешно используется на объектах капитального ремонта.
Работники Общества активно участвуют в федеральных и корпоративных конкурсах. Специалисты Инженерно-технического центра и технического отдела стали лауреатами Всероссийского конкурса «Инженер года», а специалист Управления аварийно-восстановительных работ занял третье место в конкурсе ПАО «Газпром» «Лучший молодой рационализатор».
Традиционно приоритетное внимание уделяется вопросам безопасности. Ежегодно организуются Недели производственной безопасности, проводятся мероприятия по повышению лидерства, внутренней мотивации и приверженности персонала на безопасный труд. В 2025 году по итогам республиканского конкурса ООО «Газпром трансгаз Уфа» признано победителем в номинации «Лучшая организация условий и охраны труда».
В Обществе завершилось строительство новой базы Управления технологического транспорта и специальной техники в Миловке, что позволит обеспечивать современные и безопасные условия труда, повышение качества технического обслуживания и оперативность при выполнении производственных задач. Наряду с обновлением основных фондов предприятием закупается востребованная газомоторная техника, технологическое и медицинское оборудование, решаются актуальные вопросы социальной защищенности работников.
Профессиональный праздник – это напоминание о том, что близится самый ответственный период осенне-зимней эксплуатации. Но, как и всегда, в «Газпром трансгаз Уфа» готовы к его успешному прохождению благодаря качественной и своевременной подготовке. По поручению Председателя Правления «Газпрома» Алексея Борисовича Миллера предприятие участвует в выполнении задач по оперативному перераспределению ресурсов путем реверсной подачи газа на восточные направления.
Переобвязка узла подключения КС «Аркаулово» магистрального газопровода Челябинск – Петровск в рамках технического перевооружения создаст условия для бесперебойного газоснабжения регионов Западной Сибири в условиях растущего спроса на газ. Усилиями коллектива создается запас прочности, который позволяет стабильно функционировать объектам энергетики и коммунально-бытового сектора Башкортостана в зимнее время.
Ответственность, дисциплину и упорство башкирские газотранспортники демонстрируют не только на производственных площадках. В июне представители Общества завоевали «серебро» в соревнованиях по пожарно-спасательному спорту, которые прошли в Новокузнецке. В августе в Санкт-Петербурге прошла летняя Спартакиада «Газпрома», где спортсмены показали достойные результаты в своей лиге: футбольная и женская волейбольная команды вернулись с золотыми медалями, сборная заняла общекомандное 4 место.
Выстоять перед современными угрозами способен лишь тот, кто хорошо усвоил уроки прошлого. Патриотическая работа на предприятии – это живая нить, связывающая поколения. Вместе с республикой и компанией газовики продолжают поддерживать бойцов, реализуют волонтерские проекты и делают все для того, чтобы приближать победу на производственном фронте!
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