«Газпром трансгаз Уфа»: мы – единая команда!

Традиционно приоритетное внимание уделяется вопросам безопасности. Ежегодно организуются Недели производственной безопасности, проводятся мероприятия по повышению лидерства, внутренней мотивации и приверженности персонала на безопасный труд. В 2025 году по итогам республиканского конкурса ООО «Газпром трансгаз Уфа» признано победителем в номинации «Лучшая организация условий и охраны труда».

В Обществе завершилось строительство новой базы Управления технологического транспорта и специальной техники в Миловке, что позволит обеспечивать современные и безопасные условия труда, повышение качества технического обслуживания и оперативность при выполнении производственных задач. Наряду с обновлением основных фондов предприятием закупается востребованная газомоторная техника, технологическое и медицинское оборудование, решаются актуальные вопросы социальной защищенности работников.

Профессиональный праздник – это напоминание о том, что близится самый ответственный период осенне-зимней эксплуатации. Но, как и всегда, в «Газпром трансгаз Уфа» готовы к его успешному прохождению благодаря качественной и своевременной подготовке. По поручению Председателя Правления «Газпрома» Алексея Борисовича Миллера предприятие участвует в выполнении задач по оперативному перераспределению ресурсов путем реверсной подачи газа на восточные направления.

Переобвязка узла подключения КС «Аркаулово» магистрального газопровода Челябинск – Петровск в рамках технического перевооружения создаст условия для бесперебойного газоснабжения регионов Западной Сибири в условиях растущего спроса на газ. Усилиями коллектива создается запас прочности, который позволяет стабильно функционировать объектам энергетики и коммунально-бытового сектора Башкортостана в зимнее время.

Ответственность, дисциплину и упорство башкирские газотранспортники демонстрируют не только на производственных площадках. В июне представители Общества завоевали «серебро» в соревнованиях по пожарно-спасательному спорту, которые прошли в Новокузнецке. В августе в Санкт-Петербурге прошла летняя Спартакиада «Газпрома», где спортсмены показали достойные результаты в своей лиге: футбольная и женская волейбольная команды вернулись с золотыми медалями, сборная заняла общекомандное 4 место.

Выстоять перед современными угрозами способен лишь тот, кто хорошо усвоил уроки прошлого. Патриотическая работа на предприятии – это живая нить, связывающая поколения. Вместе с республикой и компанией газовики продолжают поддерживать бойцов, реализуют волонтерские проекты и делают все для того, чтобы приближать победу на производственном фронте!