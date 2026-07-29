Робот в «Башспирте» избавит сотрудников от тяжёлого ручного труда

Что изменилось в организации работы на филиале в связи с этим проектом?

Любое новое оборудование, особенно такое сложное, требует пересмотра смежных процессов. Чтобы робот работал эффективно, нужно, чтобы короба подавались вовремя, паллеты были подготовлены, а система сканеров получала корректные данные. Это повышает требования к планированию и координации на всех участках — от склада до линии розлива. Мы это понимаем и уже сейчас настраиваем процессы так, чтобы к моменту полноценного запуска всё работало синхронно. Пока это скорее этап подготовки, но уже видно, что такая дисциплина идёт на пользу, производство становится более организованным.

Сегодня много говорят о программе «Профессионалитет» и о том, что интерес к рабочим специальностям у молодёжи растёт. Как современное оборудование и автоматизация влияют на привлекательность завода для молодых специалистов?

Когда мы показываем завод гостям — например, недавно приезжала делегация крупной уфимской сети ресторанов, около 20 человек — они всегда удивляются: «Как у вас чисто, как современно». Молодёжь тоже это видит. Когда на производстве роботы, автоматика — это совсем другая картина, чем старые стереотипы про грязные цеха. Мы видим, что интерес есть. И автоматизация здесь сильный аргумент: молодому специалисту интересно работать с современной техникой, а не просто таскать короба.

Какие планы по развитию филиала и будут ли новые крупные инвестиции в автоматизацию?

Основные процессы автоматизированы, но примерно 15 процентов ручного труда пока остаётся. На части линий короба по-прежнему упаковывают вручную, сборка коробов в паллеты тоже пока не везде автоматизирована. Но мы планомерно движемся в этом направлении и чётко видим, какие участки требуют модернизации в первую очередь. Мы уже поставили робота для укладки коробов в паллеты на двух линиях, и это только начало. Сейчас прорабатываем возможность роботизации укладки на других технологических линиях. Будем двигаться дальше.