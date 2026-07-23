В Уфе возводят проект с архитектурой мирового уровня и колоннами высотой в четыре этажа

Концепция проекта также включает развитую инфраструктуру: здесь откроются детский сад, супермаркет, медцентр и ресторан.

– Локация в центре города, в окружении бизнес-класса, сама по себе генерирует высокий интерес со стороны предпринимателей, – уверен руководитель блока «Коммерческая недвижимость» ГК «Первый трест» Азат Ямаев. – Мы видим, как успешно развивается инфраструктура в нашем соседнем жилом комплексе, и понимаем: выбор формата коммерции для «Гранд Авеню» был абсолютно верным.

Внутреннее пространство закрытого двора разделено по возрасту будущих жильцов и по назначению: игровые комплексы для детей, места отдыха для взрослых, аллеи для прогулок родителей с колясками.

Просторный подземный паркинг предназначен для создания безопасной среды «двор без машин», где можно будет спокойно отпускать детей поиграть. На всей территории «Гранд Авеню» будет доступен беспроводной интернет, что даст возможность работать или проводить время на воздухе, в окружении зелени, не покидая границ комплекса. Все пространство будет оборудовано системами контроля доступа и камерами видеонаблюдения.

Еще одним из конкурентных преимуществ комплекса станет широкая линейка планировок, которая позволит подобрать жилье под конкретный сценарий: от компактных студий до многокомнатных просторных квартир с отдельными гардеробными и индивидуальными террасами.

– Думаю, что жизнь в «Гранд Авеню» может стать историей любви и создания хорошей семьи, – делится эмоциями коммерческий директор ГК «Первый Трест» Елизавета Самойлова. – Романтичные встречи у колонн, вечера на террасе, простор для воспитания детей, отличная инфраструктура и все это в окружении зеленых парков, скверов в самом центре Уфы. Для многих – это место мечты, которая станет реальностью.

Качество материалов и технологий — без компромиссов

Контроль качества строительных материалов выступает одним из основополагающих принципов работы ГК «Первый Трест». Все материалы, применяемые при строительстве объектов, проходят обязательные лабораторные испытания и проверку на соответствие требованиям нормативно-технической документации, технических регламентов и проектной документации.

Испытания проводятся в аккредитованных специализированных лабораториях. Бетонные образцы проверяются на прочность на сжатие, арматура — на соответствие механическим характеристикам, кирпич — на прочность, морозостойкость и водопоглащение. Дополнительно осуществляется контроль растворов для полусухой стяжки пола, а также теплоизоляционных материалов, которые исследуются на соответствие заявленным показателям плотности и коэффициента теплопроводности. Такой подход позволяет обеспечить энергоэффективность зданий и высокое качество строительных конструкций.

Не менее строгие требования предъявляются к качеству выполнения строительно-монтажных работ. Каждый этап строительства сопровождается многоуровневым техническим контролем, позволяющим своевременно выявлять и устранять даже минимальные отклонения от проектных решений. К реализации проекта привлекаются компании, подтвердившие свою квалификацию, производственные возможности и успешный опыт строительства объектов повышенной сложности.

– В строительстве не бывает мелочей, – уверен главный инженер генподрядчика Игорь Борисов. – Каждый материал, каждое инженерное решение и каждый подрядчик проходят тщательный отбор. Мы сотрудничаем только с проверенными производителями и исполнителями, которые разделяют наши требования к качеству, надежности и профессиональной ответственности. Именно поэтому наши объекты соответствуют самым высоким стандартам современного строительства.

Инженерные решения: надежность, рассчитанная на десятилетия

При проектировании жилого комплекса «Гранд Авеню» особое внимание уделено инженерным системам, от которых напрямую зависят безопасность и комфорт жителей. Оборудование подбирается исходя из требований к надежности и долговечности, обеспечивающих бесперебойную работу инженерных систем на протяжении всего жизненного цикла здания.

– Мы сознательно инвестируем в дорогостоящее оборудование, – говорит Игорь Борисов. – Бесперебойное водоснабжение, эффективное теплоснабжение, работа систем дымоудаления и противопожарной защиты – именно те инженерные решения, на которых недопустимо экономить. Стоимость оборудования забывается быстро, а его надежность остается на десятилетия.

Строительство идет по утвержденному графику

Строительство жилого комплекса «Гранд Авеню» осуществляется в соответствии с утвержденным производственным графиком. Работы одновременно ведутся на двух литерах, каждый из которых находится на своем этапе реализации.