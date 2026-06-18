Как украсить свой участок? Идеи для жителей Башкирии

Красивый участок давно перестал быть роскошью — это стандарт жизни. Рынок стройматериалов и специалистов сейчас широк, можно воплотить разные идеи. Как именно это сделать — рассказали в офисе завода «Поревит» в Уфе.

Справка

«Поревит» — сегодня это крупнейший производитель на Урале. В 2009 году в Ялуторовске (Тюменская область) открылся завод стеновых материалов, который выпускает газобетонные блоки и кирпич. В 2020-м — тротуарной плитки, а в 2024 году построили завод в Екатеринбурге. Ведутся работы над строительством завода в Уфе в ОЭЗ «Алга».

Мы все хотим одного: чтобы наш загородный дом был не просто «крепостью», а настоящим местом силы. Где утром хочется выйти босиком на траву, вечером — зажечь фонарики вдоль дорожек, а каждые выходные ощущать, что ты не на «работах на грядках», а в долгожданном отпуске.

Основу благоустройства составляют садовые дорожки, это то, по чему вы ходите каждый день. Часто делают просто асфальт, кладут деревянные тротуары или что-то своими руками.