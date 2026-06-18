Как украсить свой участок? Идеи для жителей Башкирии

Красивый участок давно перестал быть роскошью — это стандарт жизни. Рынок стройматериалов и специалистов сейчас широк, можно воплотить разные идеи. Как именно это сделать — рассказали в офисе завода «Поревит» в Уфе.
Справка
«Поревит» — сегодня это крупнейший производитель на Урале. В 2009 году в Ялуторовске (Тюменская область) открылся завод стеновых материалов, который выпускает газобетонные блоки и кирпич. В 2020-м — тротуарной плитки, а в 2024 году построили завод в Екатеринбурге. Ведутся работы над строительством завода в Уфе в ОЭЗ «Алга».
Мы все хотим одного: чтобы наш загородный дом был не просто «крепостью», а настоящим местом силы. Где утром хочется выйти босиком на траву, вечером — зажечь фонарики вдоль дорожек, а каждые выходные ощущать, что ты не на «работах на грядках», а в долгожданном отпуске.
Основу благоустройства составляют садовые дорожки, это то, по чему вы ходите каждый день. Часто делают просто асфальт, кладут деревянные тротуары или что-то своими руками.
В этой статье покажем реальные примеры, как можно преобразить территорию. Ведь завод Поревит рад предложить жителям Башкирии более современное и долговечное решение — бетонную тротуарную плитку. По ней можно и членам семьи ходить, и автомобиль ставить. Можно организовать зоны отдыха, с мангалом, беседкой, мебелью.
Сейчас в ИЖС действует тренд на комплексное благоустройство. Мало построить дом, нужно еще сделать дорожки, озеленение, освещение, полив.⠀
— Наши заводы в Екатеринбурге и Ялуторовске производят и классическую всем знакомую плитку-кирпичик 100×200, крупные квадраты и прямоугольники. Выбора много! При этом не нужно замащивать все плиткой. Можно выбрать плиту для шаговых дорожек — она делает удобным передвижение по участку и газону.
Проходит мода на серую обычную брусчатку, которую клали 5-10 лет назад. Людям хочется уникальности во всем. Людям нравятся цвета, приближенные к натуральным, смешанные оттенки, так называемый «колормикс».
Вкладывая деньги в стройку и благоустройство, многие забывают, что участок — это не расход, а актив. Актив, который возвращается хорошим настроением, комфортом и удобством для всей семьи. Кстати, все эти работы сделали наши аттестованные партнеры-строители в Тюмени. Завод «Поревит» сотрудничает с такими мастерами в разных городах.
— Мы производим продукцию по технологии полусухого вибропрессования, на сегодняшний день это самая современная технология. Плита имеет высокую прочность В25-В30, долговечна (гарантия 10 лет, срок службы от 30 лет), морозоустойчива, спокойно выдерживает пешеходные и даже автомобильные нагрузки. А к тому же она очень красивая! — рассказали в офисе завода «Поревит» в Уфе.
Также в офисе можно увидеть газобетонные блоки, кирпич, декоративные бетонные блоки для заборов и другую продукцию заводов «Поревит».
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