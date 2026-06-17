Руководитель HR-отдела Башспирта: «Кадры – главный залог успеха»

В эпоху, когда люди меняют работу каждые два-три года, на «Башспирте» есть трудовые династии с общим стажем более 100 лет. Вместе с тем, удержать персонал сегодня намного сложнее, чем 15 лет назад, признают в компании. Зарплата больше не главный критерий — важны атмосфера, график, развитие. О том, как «Башспирт» остаётся привлекательным работодателем, — в интервью с Айгуль Ивановой, руководителем HR-отдела, посвятившей предприятию более двух десятилетий.
— Вы работаете в АО «Башспирт» более 20 лет. Как за это время изменилась компания?
— Когда я пришла в компанию, многие HR-процессы строились совсем иначе. Большая часть работы велась вручную, кадровая служба воспринималась скорее как административное подразделение. Сегодня HR — это полноценный стратегический блок. Изменилась и сама компания: выросли требования к скорости принятия решений, к уровню компетенций сотрудников. Но главное — изменились люди.
Молодое поколение приходит уже с другим запросом к работодателю: им важны не только стабильность и зарплата, но и атмосфера, развитие, уважение.
При этом нам удалось сохранить то, что всегда было сильной стороной предприятия, — преемственность поколений. У нас работают трудовые династии, общий стаж которых в компании превышает 100 лет. Это показатель доверия к работодателю и особой корпоративной культуры, которая формировалась десятилетиями.
— Что лично удержало вас в компании на такой долгий срок?
— Наверное, ощущение, что ты не просто работаешь, а участвуешь в развитии большой региональной компании с историей. За 20 лет были разные периоды — и непростые, и очень успешные. Но всегда было чувство команды. Для меня важно видеть результат своей работы: когда сотрудник приходит молодым специалистом, а через несколько лет становится руководителем. Такие истории дают понимание, что работа HR действительно влияет на судьбы людей.
— Как сегодня изменилась работа кадровой службы?
— Раньше основная задача была — оформить документы и закрыть вакансии. Сейчас этого недостаточно. Мы занимаемся адаптацией сотрудников, удержанием персонала, развитием кадрового резерва, внутренними коммуникациями. По сути, HR сегодня — это про устойчивость бизнеса. Потому что оборудование можно купить, технологии внедрить, а сильную команду быстро создать невозможно. Сегодня большое внимание мы уделяем формированию корпоративной культуры.
Для нас важно, чтобы сотрудники чувствовали себя частью единой команды, понимали ценности компании и видели возможности для развития внутри предприятия.
Мы активно работаем над HR-брендом: участвуем в профильных мероприятиях, взаимодействуем с учебными заведениями, рассказываем о компании и людях, которые здесь работают. Современный работодатель должен быть открытым и понятным — особенно для молодого поколения.
— С какими кадровыми вызовами сталкивается производственное предприятие сегодня?
— Один из главных вызовов — дефицит квалифицированных кадров, особенно это касается рабочих специальностей и технических специалистов. Сегодня мы активно ищем в компанию грузчиков, заведующих складом, водителей автомобиля и водителей погрузчика. При этом у нас работают по-настоящему уникальные, штучные специалисты — технологи, химики-лаборанты, начальники производств, наладчики оборудования. Это люди с огромным практическим опытом и высокой ответственностью, которых невозможно быстро подготовить или заменить. Именно на таких профессионалах держится стабильность и качество производства. Вместе с тем мы наблюдаем интересную тенденцию на рынке труда: постепенно стираются границы между так называемыми мужскими и женскими профессиями.
Женщины все чаще выбирают специальности, которые раньше считались исключительно мужскими, и успешно реализуют себя в этих направлениях.
Например, в нашей компании работает женщина-водитель погрузчика, которая уверенно справляется со своими обязанностями и показывает отличные результаты. Для нас это еще одно подтверждение того, что главным критерием являются профессиональные качества человека, его ответственность и желание работать.
— Что для вас является главным критерием хорошего сотрудника?
— За годы работы я убедилась: профессиональным навыкам можно научить, а вот ответственности и отношению к делу — гораздо сложнее. Я всегда обращаю внимание на людей, которые готовы брать инициативу и не боятся работать на результат. Очень ценю надежность. На производстве это особенно важно.
— Насколько сложно сегодня удерживать сотрудников?
— Намного сложнее, чем 10–15 лет назад. Сейчас сотрудники сравнивают работодателей, смотрят не только на зарплату, но и на отношение внутри коллектива, условия труда, график, возможности развития. Поэтому HR-служба должна постоянно держать обратную связь с коллективом. Люди должны понимать, что их слышат.
— Что сегодня мотивирует лично вас?
— Интерес к людям и ощущение ответственности. HR — это не про бумаги, а про доверие. Иногда один разговор с сотрудником может повлиять на его решение остаться в компании или развиваться дальше. И когда видишь, что твоя работа действительно помогает людям и компании двигаться вперед — это и есть главная мотивация.
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