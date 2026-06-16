Ужесточение экспортного контроля стало реакцией китайских властей на распространенные схемы реэкспорта автомобилей. До 2026 года многие новые автомобили, предназначенные для внутреннего китайского рынка, вывозились за границу по следующей схеме: машину сначала ставили на регистрационный учет в Китае, после чего практически сразу снимали с учета и отправляли на экспорт.
Формально такой автомобиль уже считался зарегистрированным в КНР, поэтому при вывозе он оформлялся как подержанный, хотя фактически оставался новым и не имел пробега. Именно таким образом значительное количество автомобилей попадало на зарубежные рынки, в том числе в Россию.
Чтобы закрыть эту практику, китайские власти ввели новое правило: автомобиль должен быть зарегистрирован в Китае и находиться на территории страны не менее 180 дней, и только после этого он может быть снят с учета и вывезен за границу. Фактически это означает, что новая машина должна полгода находиться в КНР, прежде чем ее можно будет экспортировать.
Как рынок отреагировал на новые правила
Изменения практически сразу отразились на рынке параллельного импорта. Схемы ускоренного вывоза автомобилей, которые использовались последние годы, перестали работать. Импортерам пришлось заново выстраивать процессы закупки, регистрации и оформления машин с учетом новых требований китайского законодательства. В этих условиях ключевым вопросом для участников рынка стало создание легальной модели поставок, позволяющей избежать шестимесячного ожидания.
В компании Долгов Авто начали работать над решением еще в конце 2025 года. Наличие собственного экспортного подразделения в Китае и команды специалистов по осмотру автомобилей позволило заранее подготовить юридическую и логистическую модель поставок.
Как работает новая схема поставок
По информации компании, решение основано на изменении формата оформления транспортных средств. Часть автомобилей регистрируется как специализированный транспорт, что позволяет осуществлять экспорт в более короткие сроки в рамках действующего законодательства как Китая, так и России.
В компании подчеркивают, что речь идет не о теоретической модели, а уже реализованных поставках. По данным импортера, на сегодняшний день приобретено более 600 новых автомобилей.
Первая партия из двух автовозов прибыла в Россию 16 февраля. Среди автомобилей первой поставки — 11 новых Mazda CX-5, а также модели Jetta VS8 и Toyota RAV4 последнего рестайлинга. Машины уже прошли таможенное оформление и выпущены с СВХ в Уссурийске.
Сколько стоят новые автомобили
В компании привели пример стоимости одной из самых популярных моделей — Mazda CX-5 2026 года. С учетом таможенных платежей и утилизационного сбора финальная стоимость автомобиля во Владивостоке составляет: Comfort — 2 510 000 ₽, Smart — 2 586 000 ₽, Zhishang Pro — 2 630 000 ₽, Zhiya Pro — 3 034 000 ₽.
По словам представителей компании, в зависимости от комплектации разница с предложениями на рынке может достигать более одного миллиона рублей.
Какие автомобили доступны к заказу
Помимо Mazda, компания принимает заявки на поставку по ускоренной схеме и других популярных моделей. Среди них:
Nissan Qashqai - от 2.150 млн
Nissan Sylphy - от 1.7млн
Nissan X-trail - от 2.6 млн
Toyota RAV4 - от 4.350 млн
Toyota Corolla - от 2.060 млн
Honda XR-V - от 2.300 млн
Hyundai Elantra - от 2 млн
Kia Seltos - от 1.960 млн
Audi Q3 - от 4.270 млн
Jetta VS5 - от 2.090 млн
Jetta VS8 - от 2.165 млн
Changan UNI-Z - 3 млн.
В компании уточняют, что на данный момент ускоренные поставки доступны преимущественно для автомобилей с двигателями до 160 лошадиных сил — именно этот сегмент традиционно пользуется наибольшим спросом у российских покупателей благодаря более низким ставкам утилизационного сбора и транспортного налога.
Перспективы рынка
По оценкам участников рынка, новые правила экспорта из Китая серьезно изменят структуру поставок автомобилей в Россию. Большинство компаний пока только ищут варианты работы в новых условиях или ожидают дополнительных разъяснений со стороны китайских властей.
В этих условиях возможность реальной поставки новых автомобилей без шестимесячного ожидания может стать одним из ключевых конкурентных преимуществ для импортеров, которым удалось адаптироваться к изменившимся правилам.
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