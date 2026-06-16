С 1 января 2026 года Китай существенно изменил правила экспорта новых автомобилей. Теперь, чтобы вывезти машину за пределы страны, она должна находиться на регистрационном учете в КНР не менее 180 дней. Ограничение было введено для борьбы с серыми схемами реэкспорта, когда новые автомобили вывозились за границу под видом подержанных.



Однако, как стало известно агентству «Башинформ», некоторые участники рынка смогли адаптироваться к новым условиям и выстроить легальный механизм ускоренных поставок.



О запуске такой схемы объявила компания Долгов Авто, специализирующаяся на импорте автомобилей из Китая, Японии, Кореи и Киргизии. По информации компании, разработанный механизм позволяет сократить срок ввоза новых автомобилей примерно до 60 дней. Первая партия машин, закупленных в январе 2026 года, уже прошла таможенное оформление.



Почему Китай ввел новые ограничения

Ужесточение экспортного контроля стало реакцией китайских властей на распространенные схемы реэкспорта автомобилей. До 2026 года многие новые автомобили, предназначенные для внутреннего китайского рынка, вывозились за границу по следующей схеме: машину сначала ставили на регистрационный учет в Китае, после чего практически сразу снимали с учета и отправляли на экспорт.



Формально такой автомобиль уже считался зарегистрированным в КНР, поэтому при вывозе он оформлялся как подержанный, хотя фактически оставался новым и не имел пробега. Именно таким образом значительное количество автомобилей попадало на зарубежные рынки, в том числе в Россию.



Чтобы закрыть эту практику, китайские власти ввели новое правило: автомобиль должен быть зарегистрирован в Китае и находиться на территории страны не менее 180 дней, и только после этого он может быть снят с учета и вывезен за границу. Фактически это означает, что новая машина должна полгода находиться в КНР, прежде чем ее можно будет экспортировать.



Как рынок отреагировал на новые правила

Изменения практически сразу отразились на рынке параллельного импорта. Схемы ускоренного вывоза автомобилей, которые использовались последние годы, перестали работать. Импортерам пришлось заново выстраивать процессы закупки, регистрации и оформления машин с учетом новых требований китайского законодательства. В этих условиях ключевым вопросом для участников рынка стало создание легальной модели поставок, позволяющей избежать шестимесячного ожидания.



В компании Долгов Авто начали работать над решением еще в конце 2025 года. Наличие собственного экспортного подразделения в Китае и команды специалистов по осмотру автомобилей позволило заранее подготовить юридическую и логистическую модель поставок.



Как работает новая схема поставок

По информации компании, решение основано на изменении формата оформления транспортных средств. Часть автомобилей регистрируется как специализированный транспорт, что позволяет осуществлять экспорт в более короткие сроки в рамках действующего законодательства как Китая, так и России.

В компании подчеркивают, что речь идет не о теоретической модели, а уже реализованных поставках. По данным импортера, на сегодняшний день приобретено более 600 новых автомобилей.