Ипотеку тянут миллениалы, тренды задают зумеры: кто покупает жилье в Уфе в 2026 году

В конце 2025 года портал «Грамота.ру» выбрал словом года «зумер», назвав новое поколение «новыми взрослыми, которые ворвались в нашу жизнь, принимают решения и строят наше будущее». Сегодня этим «новым взрослым» от 18 до 29 лет, у многих уже есть доход, кредитная история и запрос на собственное жильё. Их появление на рынке спровоцировало сложную трансформацию спроса, однако, если смотреть на сухую статистику сделок, «локомотивом» рынка остаются их старшие собратья. Чтобы понять, как переплетаются интересы разных поколений, мы изучили, кто и как покупает квартиры в Уфе в 2026 году.
Экономический фон и главная сила рынка
Прежде чем разбираться в психологии, посмотрим на цифры. По итогам первого квартала 2026 года продажи новостроек в Уфе упали на 40% – высокая ставка сделала кредиты слишком дорогими. Как отмечает коммерческий директор ГК «Первый Трест» Елизавета Самойлова, это породило главную черту современного клиента: глубокую рефлексию. Люди всех возрастов перестали спешить и теперь тщательно взвешивают каждое решение.
По данным ДомКлик, почти половину сделок с ипотекой, которая остается главным драйвером продаж, формируют миллениалы – жители страны в возрасте 31-45 лет. Эксперт отмечает, что у этой группы запросы жёстко привязаны к быту: «Миллениалы, как правило, уже обзавелись семьями и активно используют семейную ипотеку. Для них на первом месте – детская инфраструктура внутри двора и рядом с домом, а также цена».
На их фоне зумеры пока выглядят небольшой группой по объёму сделок, но их влияние на рынок определяется не сколько долей продаж, а тем, какие запросы и привычки они предъявляют. «Зумеры демонстрируют полную независимость от родительского опыта... Им неважно, что и как покупали их родители. Они строят свою систему ценностей, и часто она весьма прагматична», - комментирует эксперт.
При этом реальность покупательной способности зумеров суровее, чем их амбиции. Так, каждый второй зумер рассчитывает на помощь родителей при покупке жилья, а около 40% представителей молодого поколения в России продолжают жить с родителями, откладывая съём из-за высокой стоимости самостоятельной жизни.
На другом полюсе находятся покупатели более старшего возраста. Согласно аналитике ДомКлик, это основные клиенты, приобретающие жилье за собственные средства, часто от продажи имеющейся недвижимости. Как отмечает спикер, их поведение за 2025–2026 годы практически не изменилось, и стало даже более ригидным: «Представители старшего поколения очень консервативны. Они не хотят менять район проживания, даже если им предлагают более современное жильё. Привычная среда для них важнее новшеств».
Маркетинг и продажи
Изменение покупательского поведения повлекло за собой трансформацию подходов к продажам недвижимости. В эпоху низких ставок, инвесторы и те, кто хотел заработать, принимали решение на месте. Застройщикам не нужно было сильно стараться – квартиры расходились сами. Другие, для кого жильё – покупка раз в жизни, могли «созревать» неделями: объезжать варианты, советоваться. Их поведение оставалось неизменным и в эпоху низких ставок, и до неё.
Сегодня, когда ставки высоки, а ипотека стала дорогой, большинство покупателей снова замедлилось. Они сравнивают районы, динамику цен, ждут снижения ставок. На этом фоне выделяется молодое поколение. Они быстрее принимают решения и способны «определиться» за пару дней, но для этого им нужно максимум информации сразу: метраж, цена, срок сдачи, видео на телефоне и ответы в чате за пять минут.
Кардинально изменились и каналы продвижения. Если раньше всё держалось на наружной рекламе и сарафанном радио, то сегодня побеждает точечная работа. «Это в первую очередь системы, нацеленные на поиск намерения пользователя – поисковый маркетинг и ретаргетинг», – отмечает Елизавета Самойлова, добавляя, что сами по себе каналы рекламы уже не дают преимущества – в новой реальности решает скорость обработки заявки и качество работы с клиентом.
Что общего у всех?
Экономическая реальность 2026 года – высокие ставки и неопределённость –сделала покупателей всех возрастов осторожными и вдумчивыми. Запросы трансформировались в чёткий список того, за что люди готовы платить, а от чего отказываться.
«У семейных покупателей сложился топ критериев: закрытые безопасные дворы без машин, круглосуточное видеонаблюдение, охрана. Острее всего – парковки. И обязательно детская инфраструктура в пешей доступности: секции, кружки, школы», – отмечает Елизавета Самойлова. При этом люди редко готовы на радикальные перемены: чаще выбирают тот же район, где уже живут. Переезд через весь город для большинства – стресс, который перевешивает выгоду от лишних метров.
Несмотря на разницу в возрасте, всех объединяют осторожность и желание стабильности. Именно эти качества сегодня определяют поведение покупателя на рынке недвижимости Уфы.
© 1992-2026 АО ИА «Башинформ».
Сетевое издание «Информационное агентство «Башинформ» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор), регистрационный номер Эл № ФС77-88040
Учредитель Акционерное общество "Информационное агентство "Башинформ"
Главный редактор Шарафутдинов Руслан Михайлович
При перепечатке или цитировании ссылка на ИА «Башинформ» обязательна. Для интернет-изданий и социальных сетей прямая активная гиперссылка обязательна. Использование логотипа ИА «Башинформ» в целях, не связанных с ссылкой на агентство при перепечатке или цитировании, допускается только с письменного разрешения АО ИА «Башинформ».
Об использовании персональных данных
Вся информация и материалы, размещенные на сайте www.bashinform.ru защищены международным и российским законодательством об авторском праве и смежных правах. 18+ запрещено для детей.