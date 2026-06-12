Ипотеку тянут миллениалы, тренды задают зумеры: кто покупает жилье в Уфе в 2026 году

В конце 2025 года портал «Грамота.ру» выбрал словом года «зумер», назвав новое поколение «новыми взрослыми, которые ворвались в нашу жизнь, принимают решения и строят наше будущее». Сегодня этим «новым взрослым» от 18 до 29 лет, у многих уже есть доход, кредитная история и запрос на собственное жильё. Их появление на рынке спровоцировало сложную трансформацию спроса, однако, если смотреть на сухую статистику сделок, «локомотивом» рынка остаются их старшие собратья. Чтобы понять, как переплетаются интересы разных поколений, мы изучили, кто и как покупает квартиры в Уфе в 2026 году.

Экономический фон и главная сила рынка

Прежде чем разбираться в психологии, посмотрим на цифры. По итогам первого квартала 2026 года продажи новостроек в Уфе упали на 40% – высокая ставка сделала кредиты слишком дорогими. Как отмечает коммерческий директор ГК «Первый Трест» Елизавета Самойлова, это породило главную черту современного клиента: глубокую рефлексию. Люди всех возрастов перестали спешить и теперь тщательно взвешивают каждое решение.

По данным ДомКлик, почти половину сделок с ипотекой, которая остается главным драйвером продаж, формируют миллениалы – жители страны в возрасте 31-45 лет. Эксперт отмечает, что у этой группы запросы жёстко привязаны к быту: «Миллениалы, как правило, уже обзавелись семьями и активно используют семейную ипотеку. Для них на первом месте – детская инфраструктура внутри двора и рядом с домом, а также цена».