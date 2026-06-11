Сотрудничество ГК «Гранель» с брокерами Уфы выходит на высокий уровень

Такие встречи дают застройщику и партнерам редкую возможность узнать друг друга ближе, отметили представители ГК «Гранель», которые в рамках вечера рассказали о московских проектах, объектах в Подмосковье и подробно остановились на флагманском комплексе в Уфе – жилом комплексе «Лесная симфония». Сдача объекта планируется в третьем квартале 2026 года, и для брокеров сейчас ключевой момент, чтобы предложить клиентам квартиру в доме, который вот-вот будет введен в эксплуатацию.

Напомним, «Лесная симфония» – комплекс, состоящий из шести секций высотой от 17 до 23 этажей и окруженный 25 гектарами лесного массива и парками. Благоустроенная территория будет включать спортивные и детские площадки с мягким покрытием, а также зоны для отдыха и прогулок. В шаговой доступности – уже согласованный с властями города муниципальный детский сад на 80 мест, физико-математический лицей, спортивный центр.

Как отметил в своем выступлении представитель компании: «У нас поистине премиальная локация, достойная внимания, где нет конкуренции. Это эксклюзивность «Лесной симфонии». В 2025 году проект стал победителем республиканской премии «Лидеры жилищного строительства» в категории «Лучший семейный ЖК». На данный момент действует скидка до 25%.

«Гранель» подтверждает статус федерального девелопера

Портфель ГК «Гранель» превышает 6,5 млн кв. метров жилья, за годы работы компания обеспечила квартирами свыше 75 тысяч семей. Застройщик входит число системообразующих предприятий России.

Центральная тема, объединяющая проекты девелопера, – забота о человеке. «В центре нашего внимания – человек. Мы с исключительным уважением относимся к потребностям и желаниям наших покупателей. Мы заботимся о человеке в городе и строим город для человека», – говорит президент компании Ильшат Нигматуллин в интервью «Ленте.ру», определяя таким образом философию, которая находит живой отклик у покупателей. По данным застройщика, 70-80% клиентов – семейные люди, для которых важна среда, в которой будут расти их дети.

При строительстве жилых комплексов «Гранель» особое внимание уделяет социальной инфраструктуре. В портфеле реализованных социальных проектов – строительство более 40 объектов: детские сады, школы, поликлиники, физкультурно-оздоровительные комплексы. С начала деятельности в Московском регионе компания ввела в эксплуатацию более 150 тыс. кв. м социальной инфраструктуры. В ноябре 2025 года застройщик вошел в ТОП-5 рейтинга социально ответственных девелоперов России, заняв 5-е место по вкладу в развитие социальной инфраструктуры.

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Московские проекты компании также вызывают интерес у региональных партнеров. В портфеле – жилые комплексы «Императорские Мытищи», «Мневники от Гранель», «Нижегородская», «Павелецкая» (с возможностью прописки в ЦАО), бизнес-центр «Звенигородская» и ЖК «Дубровка от Гранель» с собственной школой. Стартовая цена в этих локациях начинается от 15 млн рублей, что делает предложение конкурентоспособным для широкого круга покупателей.

Эффективность работы с объектами обеспечивает цифровая экосистема. Личный кабинет брокера, запущенный в этом году, автоматизирует ключевые процессы: проверку клиента на уникальность, фиксацию комиссионных и отслеживание статуса сделок. Агенты получают доступ к маркетинговым материалам, могут рассчитывать субсидированные ставки и условия банков непосредственно в системе. Прямое взаимодействие через сервис исключает посредников и конфликтные ситуации, которые могут возникать при работе через агрегаторы.

2025 год стал знаковым для компании по количеству профессиональных наград. ГК «Гранель» признана победителем Move Realty Awards в номинации «Девелопер года». В рамках той же премии ЖК «Гранель Коломенское» получил статус «Проекта года комфорт-класса в Москве», а «Нижегородская» стала лауреатом Best for Life Design Award. «Мневники от Гранель» победил в спецноминации «ЖК года», удостоен золотого сертификата Urban Grade, и в 2026 году стал победителем в номинации «Премьера года» в категории бизнес-класс по версии премии «Рекорды рынка недвижимости».