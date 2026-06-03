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11:18 (UTC+5), 03 Июня 2026

Купил квартиру, а через год потерял: топ-4 «красных флага» при покупке вторички

На рынке недвижимости Уфы оживление в сторону вторички, но юристы фиксируют: в половине сделок есть хотя бы одна скрытая проблема. Эксперт «Самолёт Плюс» разбирает кейсы из практики и рассказывает, как купить жилье на вторичном рынке и не потерять ее.

Фото: ООО «Новые технологии девелопмента» | предоставлено пресс-службой

Александр, расскажите, что в 2026 году происходит на рынке недвижимости в Уфе?

По итогам первого квартала 2026 года мы наблюдаем оживление, которого не было последние два года. Покупатели перестали ждать ставок и пошли покупать, но фокус сместился: ещё два-три года назад выбор был очевиден в пользу новостроек, но сегодня ситуация зеркально изменилась. Количество сделок со вторичкой выросло на 15–20%, а первичный рынок немного просел. Застройщики держат цены, ставки по ипотеке на старое и новое жилье сравниваются, поэтому люди забирают депозиты и уходят торговаться за более дешевое готовое жилье. В Уфе традиционно востребованы спальные районы – Сипайлово, Забелье, Дёма, там заметно выросло число показов и задатков по вторичке.

В чём принципиальная разница в подходе к безопасности сделки при покупке новостройки и «вторички»? Почему покупка квартиры с историей прежних владельцев требует более внимательного отношения?

Разница огромная. Покупка первичной недвижимости прозрачна: деньги на эскроу-счёте, застройщика проверяют банки.

На вторичном рынке нужно проверять не только собственника и его супруга, но и всех предыдущих владельцев за последние 3–5 лет.

Каждый предыдущий собственник мог оставить «скрытый дефект» в юридическом смысле.

Часто покупатели полагают, что для проверки квартиры достаточно скачать свежую выписку из ЕГРН. Достаточно ли этой информации для полной гарантии безопасности?

Нет, в выписке отражается только актуальная информация, которая уже внесена в реестр: ФИО собственника, площадь, номер и дата регистрации права, документы-основания, кадастровый номер и стоимость, официально зарегистрированные обременения. Но даже если в выписке не указано обременение, это не даёт полной уверенности, что завтра после сделки оно там не появится. И главное — за рамками выписки остается множество критических рисков остаются.

ООО «Новые технологии девелопмента» предоставлено пресс-службойООО «Новые технологии девелопмента» предоставлено пресс-службой
Фото: ООО «Новые технологии девелопмента» | предоставлено пресс-службой

Опираясь на ваш опыт, назовите топ «красных флагов» при проверке квартиры. Какие документы или факты должны сразу заставить покупателя насторожиться?

Можно выделить четыре главных сигнала. Первый: использование материнского капитала без выделения доли детям. Собственники часто не хотят заниматься выделом долей и разрешением опеки, надеясь купить новую квартиру вместе с детьми, но так делать нельзя.

Нарушение прав несовершеннолетних — главная причина признания сделки недействительной.

Второй – пожилой возраст продавца. Мошенники заставляют пенсионеров продать квартиру на «безопасный счёт» или родственники «помогают» продать, оставляя их без наследства. Юридически сделка чиста, но пенсионер мог не понимать своих действий, и её оспорят. Третий — долги собственника. Если в течение трех лет после покупки продавец уйдет в банкротство, квартиру заберут для покрытия долгов. Четвертый — срок владения меньше трех лет: такая спешка часто скрывает перечисленные выше риски.

Бывало ли у вас в практике, что юристы буквально в последнюю минуту останавливали сделку?

Да, и не раз. Например, мужчина-собственник, не в браке и не был, платил ипотеку. Всё выглядело чисто. Но перед сделкой мы проверили график платежей по ипотеке и оказалось, что ипотека была погашена средствами материнского капитала. А без выдела доли детям продать квартиру невозможно. Такие кейсы встречаются особенно часто. Сделка была остановлена в последний момент.

Еще пример. Мы проводили сделку, где продавец владел квартирой всего один месяц и продавал её дешевле, чем купил, на 200 тысяч рублей. История звучала правдоподобно: «Купили квартиру сыну для проживания, но сын выбрал вуз в другом городе, поэтому нужно срочно продать и купить там. Там уже нашли квартиру, её нужно быстро купить, поэтому делаем хорошую скидку — потеря части денег оправдана». Но на деле всё оказалось куда плачевнее. Если коротко: предыдущий собственник — пожилой мужчина с зависимостью, которого обманным путём перевезли в деревню и заставили подписать договор купли-продажи, при этом денег за продажу он не получил. Покупатель (тот, кто хотел приобрести квартиру у «перекупщика») был очень благодарен нам за сэкономленные деньги — сделка не состоялась.

Юридическое сопровождение — это дополнительная статья расходов. Как вы аргументируете необходимость этой услуги тем, кто хочет сэкономить?

Юристы способны разглядеть скрытые угрозы там, где другим кажется, что всё хорошо. В банках проверяет робот: если в ЕГРН нет обременения и продавец не в банкротстве, сделка возможна. Но при оспаривании покупатель продолжит платить ипотеку за квартиру, которую у него забрали. Росреестр не проводит юридическую проверку собственников. Наша проверка включает анализ собственников и предыдущих владельцев по всем базам, анализ предыдущей сделки, анализ рисков по схеме сделки.

Расход на сопровождение — это экономия от будущих трат на судебных юристов, госпошлины и, главное, от риска потери уже уплаченной за квартиру цены. Стоит один раз понести затраты на юристов — и тем самым многократно сэкономить.

Что бы вы посоветовали уфимцам, которые прямо сейчас подыскивают квартиру на вторичном рынке или уже готовы подписать договор купли-продажи?

Обычный человек не обязан знать все лазейки мошенников, но при покупке вторички покупатель рискует деньгами больше всего. Долги прошлых собственников, поддельные документы, потеря задатка, аресты — мы видим это в каждой второй «чистой» сделке. Не ставьте подпись, пока не обратитесь к профессионалам рынка.

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