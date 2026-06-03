Купил квартиру, а через год потерял: топ-4 «красных флага» при покупке вторички

Опираясь на ваш опыт, назовите топ «красных флагов» при проверке квартиры. Какие документы или факты должны сразу заставить покупателя насторожиться?

Можно выделить четыре главных сигнала. Первый: использование материнского капитала без выделения доли детям. Собственники часто не хотят заниматься выделом долей и разрешением опеки, надеясь купить новую квартиру вместе с детьми, но так делать нельзя.

Нарушение прав несовершеннолетних — главная причина признания сделки недействительной.

Второй – пожилой возраст продавца. Мошенники заставляют пенсионеров продать квартиру на «безопасный счёт» или родственники «помогают» продать, оставляя их без наследства. Юридически сделка чиста, но пенсионер мог не понимать своих действий, и её оспорят. Третий — долги собственника. Если в течение трех лет после покупки продавец уйдет в банкротство, квартиру заберут для покрытия долгов. Четвертый — срок владения меньше трех лет: такая спешка часто скрывает перечисленные выше риски.

Бывало ли у вас в практике, что юристы буквально в последнюю минуту останавливали сделку?

Да, и не раз. Например, мужчина-собственник, не в браке и не был, платил ипотеку. Всё выглядело чисто. Но перед сделкой мы проверили график платежей по ипотеке и оказалось, что ипотека была погашена средствами материнского капитала. А без выдела доли детям продать квартиру невозможно. Такие кейсы встречаются особенно часто. Сделка была остановлена в последний момент.

Еще пример. Мы проводили сделку, где продавец владел квартирой всего один месяц и продавал её дешевле, чем купил, на 200 тысяч рублей. История звучала правдоподобно: «Купили квартиру сыну для проживания, но сын выбрал вуз в другом городе, поэтому нужно срочно продать и купить там. Там уже нашли квартиру, её нужно быстро купить, поэтому делаем хорошую скидку — потеря части денег оправдана». Но на деле всё оказалось куда плачевнее. Если коротко: предыдущий собственник — пожилой мужчина с зависимостью, которого обманным путём перевезли в деревню и заставили подписать договор купли-продажи, при этом денег за продажу он не получил. Покупатель (тот, кто хотел приобрести квартиру у «перекупщика») был очень благодарен нам за сэкономленные деньги — сделка не состоялась.

Юридическое сопровождение — это дополнительная статья расходов. Как вы аргументируете необходимость этой услуги тем, кто хочет сэкономить?

Юристы способны разглядеть скрытые угрозы там, где другим кажется, что всё хорошо. В банках проверяет робот: если в ЕГРН нет обременения и продавец не в банкротстве, сделка возможна. Но при оспаривании покупатель продолжит платить ипотеку за квартиру, которую у него забрали. Росреестр не проводит юридическую проверку собственников. Наша проверка включает анализ собственников и предыдущих владельцев по всем базам, анализ предыдущей сделки, анализ рисков по схеме сделки.

Расход на сопровождение — это экономия от будущих трат на судебных юристов, госпошлины и, главное, от риска потери уже уплаченной за квартиру цены. Стоит один раз понести затраты на юристов — и тем самым многократно сэкономить.

Что бы вы посоветовали уфимцам, которые прямо сейчас подыскивают квартиру на вторичном рынке или уже готовы подписать договор купли-продажи?

Обычный человек не обязан знать все лазейки мошенников, но при покупке вторички покупатель рискует деньгами больше всего. Долги прошлых собственников, поддельные документы, потеря задатка, аресты — мы видим это в каждой второй «чистой» сделке. Не ставьте подпись, пока не обратитесь к профессионалам рынка.