ГК «Гранель» запускает сервис для брокеров и открывает доступ к столичной недвижимости

Как продавать новостройки во второй половине 2026 года? Эта тема объединила профессионалов рынка недвижимости в минувший вторник в отеле Sheraton Plaza, где прошел закрытый пресс-завтрак ГК «Гранель». Среди гостей – как давние партнеры, давно и успешно работающие с главным уфимским проектом компании «Лесная симфония», так и новые агенты, только открывающие для себя застройщика, а также представители СМИ.

По данным компании, по итогам I квартала в целом по рынку продажи новостроек в Уфе снизились на 40%, а средняя цена квадратного метра приблизилась к 176 тысячам рублям. В этих условиях застройщик ищет возможности для роста и предлагает инструменты для эффективной работы. Центральной темой встречи стал запуск собственного цифрового сервиса для партнеров, призванного упростить и сделать более прозрачным взаимодействие застройщика и покупателя с агентами.

«Наша цель сегодня — рассказать о перспективных московских проектах, напомнить об успехах «Лесной симфонии» в Уфе и, конечно, представить наш новый сервис для брокеров. Для нас важно прямое общение, мы хотим слышать вас и делать совместную работу максимально прозрачной и комфортной», — отметил в приветственной речи Леонид Савков, первый вице-президент по маркетингу и продажам ГК «Гранель».

Группа компаний «Гранель» включена в список системообразующих предприятий РФ, входит в топ-10 рейтинга Forbes «Самые надежные застройщики России» и в пятерку лидеров по объему строительства в Московской области. В портфолио компании более 3,5 млн кв. м введенного жилья, 86 тысяч квартир. При этом «Гранель» присвоен высший рейтинг, пять звезд, Единого реестра застройщиков за точное соблюдение сроков ввода проектов. Компания делает ставку на бизнес- и комфорт-класс, а также развивает направление коммерческой недвижимости.

Однако «фишка» для региональных агентов — это доступ к полной линейке московских проектов. «Гранель» открывает уфимцам возможность приобретать недвижимость в столице и Московской области как для инвестиций, так и для решения жизненных задач, например, чтобы обеспечить детей жильем во время учебы или организовать семейный переезд. В портфеле застройщика такие локации, как «Императорские Мытищи», строящиеся «Мневники от Гранель», «Нижегородская» и «Павелецкая», а также бизнес-центр класса «А» «Звенигородская». Один из наиболее привлекательных по соотношению цена-качества — проект «Дубровка», где в перспективе прямо на территории будет открыта общеобразовательная школа. «Цены стартуют от 15 млн рублей, что делает предложения доступными для среднего класса», – отметила в ходе презентации московского направления застройщика Анастасия Заскокина, менеджер по работе с партнерами.

В родном регионе флагманом компании остается ЖК «Лесная симфония» в Зеленой Роще. Проект, удостоенный звания «Лучший семейный жилой комплекс 2025» по версии Минстроя РБ, отличается прекрасной для плотно застраиваемой Уфы экологией. Комплекс окружен 25 гектарами лесного массива и парками, при этом количество квартир ограничено 1200 лотами в шести секциях. Такая камерность решает одну из главных болей района – перегрузку социальной инфраструктуры, отметила Алеся Абдульменова, старший менеджер департамента продаж территориального офиса ЖК «Лесная симфония». По словам эксперта, муниципальный детский сад уже запроектирован и согласован в рамках проекта, а математический лицей и спортивный центр находятся в шаговой доступности. Застройщик также решил проблему с парковкой, предложив один из самых высоких коэффициентов машино-мест в районе – практически 1 к 1, включая подземный паркинг с лифтом. До конца года в «Лесной симфонии» запланирован старт продаж новой очереди, а сейчас действует скидка до 25% при покупке.

Коснулись на встрече и темы изменившегося покупателя. Эксперты отметили, что сегодня он более рационален и осмотрителен, а его выбор во многом зависит от профессионализма агента. Учитывая это, «Гранель» пересмотрела подход к сотрудничеству и представила новый сервис – личный кабинет брокера. Суть нововведения заключается в переходе к прямому и максимально прозрачному взаимодействию.

Ранее агенты могли сталкиваться с длительным процессом фиксации клиента и сложностями в отслеживании статуса сделок. Функционал личного кабинета позволяет решать эти задачи системно. Брокер получает возможность самостоятельно проверять клиента на уникальность через систему, это исключает дублирование заявок и конфликтные ситуации с другими агентами. Размер комиссионного вознаграждения зафиксирован и един для всех, его можно увидеть в интерфейсе, а выплата производится по факту поступления средств на счет эскроу, что гарантирует исполнение обязательств застройщиком.

Сервис также интегрирован с маркетинговым хабом: риелторы получают доступ к готовым материалам для социальных сетей (сторис, презентации) без водяных знаков, это экономит время на подготовку рекламы. Система позволяет работать с субсидированными ставками застройщика и программами банков, с расчетом прямо в интерфейсе.

Особое внимание компания уделила работе с московскими лотами. Представители «Гранель» подчеркнули, что прямое сотрудничество через личный кабинет приоритетнее работы через агрегаторы. Это дает агенту гарантии того, что его комиссия не будет урезана посредниками, а сам процесс сделки пройдет под контролем девелопера. Для траншевой ипотеки выплаты также предусмотрены, что делает высокодоходные сделки еще более привлекательными.