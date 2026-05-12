Как попасть на Амурский ГПЗ

На Дальнем Востоке заработал один из крупнейших в мире газоперерабатывающих заводов – Амурский ГПЗ. Предприятие ведёт активный набор персонала: открыто более 100 вакансий – от рабочих до руководителей. Компания предлагает переезд, служебное жильё, полный соцпакет и зарплату выше рыночной.

Персонал для нового предприятия набирает ООО «Газпром переработка Благовещенск» – инвестор, заказчик и эксплуатирующая организация Амурского ГПЗ. Как попасть сюда на работу и что для этого нужно, расскажем в нашем материале.

Следите за вакансиями на сайтах

Самый простой способ узнать об актуальных вакансиях – посмотреть на сайте. Здесь подробная информация о жизни предприятия, а главное – более 100 вакансий. Есть потребности в дефектоскопистах, прибористах, операторах, машинистах, электромонтерах и др. Если нашли то, что нужно, при этом образование, уровень квалификации, профессиональные компетенции и опыт работы подходят под требования должности - заполните анкету, прикрепите к ней резюме и нажмите «отправить». Ваше сообщение уйдет на адрес OK@AMURGPZ.RU. Его обязательно изучат сотрудники отдела по подбору персонала.

Наряду с внешним сайтом вакансии размещаются на таких ресурсах как «Работа России», «Газпром вакансии», hh.ru. Также компания «Газпром переработка Благовещенск» активно взаимодействует с Корпорацией развития Дальнего Востока и Арктики и центрами занятости населения, размещая свою информацию на их ресурсах.

Решение – за вами

Ярмарки вакансий - еще один действенный инструмент, благодаря которому можно попасть на завод нового поколения. Если в вашем городе на базе образовательной организации или центра занятости населения проводится ярмарка вакансий с участием ООО «Газпром переработка Благовещенск» - есть прекрасный шанс пообщаться со специалистами лично.