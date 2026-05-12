Как попасть на Амурский ГПЗ

На Дальнем Востоке заработал один из крупнейших в мире газоперерабатывающих заводов – Амурский ГПЗ. Предприятие ведёт активный набор персонала: открыто более 100 вакансий – от рабочих до руководителей. Компания предлагает переезд, служебное жильё, полный соцпакет и зарплату выше рыночной.
Персонал для нового предприятия набирает ООО «Газпром переработка Благовещенск» – инвестор, заказчик и эксплуатирующая организация Амурского ГПЗ. Как попасть сюда на работу и что для этого нужно, расскажем в нашем материале.
Следите за вакансиями на сайтах
Самый простой способ узнать об актуальных вакансиях – посмотреть на сайте. Здесь подробная информация о жизни предприятия, а главное – более 100 вакансий. Есть потребности в дефектоскопистах, прибористах, операторах, машинистах, электромонтерах и др. Если нашли то, что нужно, при этом образование, уровень квалификации, профессиональные компетенции и опыт работы подходят под требования должности - заполните анкету, прикрепите к ней резюме и нажмите «отправить». Ваше сообщение уйдет на адрес OK@AMURGPZ.RU. Его обязательно изучат сотрудники отдела по подбору персонала.
Наряду с внешним сайтом вакансии размещаются на таких ресурсах как «Работа России», «Газпром вакансии», hh.ru. Также компания «Газпром переработка Благовещенск» активно взаимодействует с Корпорацией развития Дальнего Востока и Арктики и центрами занятости населения, размещая свою информацию на их ресурсах.
Решение – за вами
Ярмарки вакансий - еще один действенный инструмент, благодаря которому можно попасть на завод нового поколения. Если в вашем городе на базе образовательной организации или центра занятости населения проводится ярмарка вакансий с участием ООО «Газпром переработка Благовещенск» - есть прекрасный шанс пообщаться со специалистами лично.
Конечно, чтобы трудоустроиться на Амурский ГПЗ недостаточно просто желания. Для профессионалов, которых здесь всегда ждут, необходимы соответствующее профильное образование и опыт работы по специальности. Сейчас востребованы инженерно-технические работники и квалифицированные рабочие 5-6 разрядов с опытом работы на крупных производствах и знаниями эксплуатации оборудования в газопереработке и нефтехимии.
На предприятии также ждут выпускников ссузов и вузов с хорошими знаниями и дипломом о высшем или среднем профессиональном образовании по профильным для работы на Амурском ГПЗ специальностям, желательно с прохождением практики на предприятиях «Газпрома».
Где учиться?
Если есть желание после школьной скамьи построить карьеру в газопереработке, нужно выбрать «правильный» вуз. На сегодняшний день «Газпром переработка Благовещенск» имеет соглашения о сотрудничестве с 13-ю образовательными организациями, из которых 9 расположены в Дальневосточном федеральном округе. Среди тех, которые западнее Уральских гор: в Волгограде – Газпром колледж Волгоград имени И.М. Матлашова, в Москве – Российский государственный университет нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина, а также Санкт-Петербургский горный университет императрицы Екатерины II и Казанский национальный исследовательский технологический университет. Сотрудничество с ними предусматривает организацию практики для студентов, в том числе оплачиваемой, по следующим специальностям: оператор технологических установок, машинист компрессорных установок/технологических компрессоров/технологических насосов, приборист, лаборант химического анализа, электромонтер по ремонту и обслуживанию оборудования, слесарь по ремонту технологических установок.
Жить и работать в Амурской области
Для тех, кто решил приехать на Дальний Восток, в «Газпром переработка Благовещенск» предусмотрены меры социальной поддержки для всей семьи. Релокационный пакет включает: компенсацию расходов на переезд работника и членов его семьи до г. Свободного; расходы на перевозку личных вещей, единовременное пособие и дополнительный отпуск на обустройство. Работнику выплачивается компенсация аренды жилья ежемесячно, а в дальнейшем предоставляется комфортная служебная квартира с мебелью и бытовой техникой.
У предприятия отличный социальный пакет. В него входит: медобслуживание в рамках договора ДМС (включая детей); компенсация оплаты занятий спортом; дополнительные дни отпуска; дополнительная выплата к отпуску; компенсация отдыха на объектах санаторно-курортного назначения Группы «Газпром»; компенсация проезда к месту отдыха для всей семьи ежегодно; премирование и другие дополнительные льготы и компенсации.
Для амурских газопереработчиков построен жилой микрорайон «Алексеевский» на 5 тысяч жителей. Здесь открыта «Газпром школа Свободный» и детский сад. Скоро распахнут свои двери новые центр культуры и досуга и универсальный спортивно-тренировочный комплекс.
А еще Амурская область славится красотой природы и близким соседством с Китаем, до которого здесь буквально рукой подать.
Сегодня 48% работников промышленного гиганта – в возрасте до 35 лет. Складывается молодой, энергичный, профессиональный коллектив, численность которого уже превысила 4 тысячи человек. Прием специалистов продолжается, а это значит, что еще есть возможность построить свое будущее с заводом нового поколения.
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