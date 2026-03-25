СВОи, родные, все для Победы: итоги визита Анны Цивилевой в Башкирию

В этот день на сцене выступали родные участников СВО из регионов Приволжского федерального округа, а в зале их поддерживали мамы и жены, потерявшие своих близких на передовой и не павшие духом.

Именно о них прочитала стихотворение статс-секретарь – заместитель министра обороны России, председатель Государственного фонда поддержки участников специальной военной операции «Защитники Отечества» Анна Цивилева. Эти строки пронзают сердце и душу каждого, написала их сотрудник центрального аппарата Госфонда «Защитники Отечества» Любовь Фролова.

«Есть одна у матери гордость – сын.

Радость одна и страх один.

Боль на всех языках одна.

Кошмар на всех языках – война.

Но если Отчизна сказала встать,

парень по-русски трижды обнял мать.

Мать по-татарски сказала "Алга",

волосы стали белее снега.

Только вернись, милый сыночек,

мамы башкирской сердце болит.

Мама чувашская собирает сына,

к победе она приближает.

Дядя мордовский сети плетёт,

милого сына она сбережёт.

Чтобы вернулись в родной юг,

Чтоб избежали ран и мук,

Чтоб не коснулись ни пули, ни дрон,

мама самарская стоит у икон.

Чори мама чувашской божится,

верить дурному себе не велит.

И на марийской земле авай

смерти кричит: сына отдай!

Если лишь беда постучалась в дом,

горе едино в доме любом.

На любых языках и наречьях

боль материнская безмерна и вечна.

На великих волжских берегах матери России

Гонят страх, гонят боль и душат крик

В память сыновей навсегда живых».

В этот момент лица сидевших в зале родных и близких ребят говорили сами за себя. Анна Цивилева предложила сделать это стихотворение символом Всероссийского фестиваля.

«Здесь собрались представители регионов Приволжского федерального округа. Четырнадцать субъектов, более 20 народов и национальностей, которые представят сегодня свою культуру, свои национальные традиции. Каждый песенный, танцевальный и поэтический номер будут нести особенность традиций своего народа. Это очень важно, потому что все народы объединяет одна великая страна, страна под названием Россия. И за эту страну наши герои сейчас отдают свои жизни. Я хочу низко поклониться нашим мамам, женам, которые потеряли своих близких и находят в себе силы жить дальше, помогать и поддерживать друг друга. Я хочу поприветствовать и поблагодарить тех, кто живёт сейчас с надеждой и верой на благополучное возвращение своих родных защитников», – отметила Анна Цивилева.

Глава Башкортостана поблагодарил заместителя министра обороны России за то, что именно наша республика первым принимает данный фестиваль.

«Для нас это большая честь. Республика с февраля 2022 года живёт по одному принципу: участники специальной военной операции, наши воины, наши парни, мужчины – это главные люди нашей республики, нашей страны. Именно исходя из этой мысли мы принимаем все наши управленческие решения.

Здесь сегодня в зале сидят мамы, жены, дочери. Здесь, к сожалению, сидят те, кто потерял своих сыновей, кто потерял своих мужей, своих детей. Только вы знаете, чего вам стоит каждый день переживать, молиться за ваших родных и близких, которые сейчас с оружием в руках защищают нашу страну от этого безумия, которое творится во всем мире. Я хотел бы сегодня всем нашим милым женщинам сказать огромные слова благодарности и, конечно, поклониться. Вы ещё являетесь для нас опорой, находите силы давать нам силы. И мы равняемся на вас.

У меня недавно спросили: «Радий Фаритович, а какая у вас заветная мечта?» Я говорю: «У меня одна мечта сейчас – чтобы наши парни вернулись домой живыми, невредимыми и, конечно, с победой». Пусть эта мечта нас всех объединяет», – отметил Радий Хабиров.

Уникальные вокальные, танцевальные и поэтические номера с национальным колоритом представили 14 коллективов. В каждый из них был вшит уникальный культурный код.

Башкортостан представлял вокальный ансамбль активисток регионального отделения Ассамблеи народов России «Бәндәбикә».

«Для нас, членов семей участников СВО, такое внимание бесценно. Огромная благодарность организаторам за этот прекрасный фестиваль! Замечательно, что у нас была возможность познакомиться и пообщаться с творческими коллективами из других регионов. Это наполняет энергией и вдохновляет на новые свершения. Благодарим за яркий праздник!» – сказала участница фестиваля, член ансамбля «Бәндәбикә» Айгуль Сагитова.

После завершения концертной программы в заключительном слове Анна Цивилева выступила с предложением сделать гимном Всероссийского фестиваля «Женское сердце России» припев из песни «Нас миллионы русских», который был незабываемо исполнен коллективом вокального ансамбля «Сильные духом» из республики Марий Эл:

«Нас миллионы русских,

За нами вся Россия!

Вся наша мощь и сила,

Чтоб побеждать.

Нас миллионы русских,

Убить нас невозможно,

Ведь с нами сила Божия,

Нас не сломать!»

Во все времена Россия достойно проходила любые испытания, опираясь на мужество защитников Отечества. Любовь и заботу тех, кто верит и ждёт.

Фестиваль-конкурс – о духовной силе и стойкости женщин России. О тех, кто потерял своих близких. О тех, кто живет в неизвестности. О тех, кто залечивает раны вернувшихся воинов. Но даже несмотря на утрату своих самых близких, их женское сердце не зачерствело. Надо было видеть, как каждый регион встречал Анну Цивилеву, песнями о родном крае, которые известны каждому из нас. По объятиям и душевным разговорам было видно, что руководитель Госфонда «Защитники Отечества» многих знает лично, она успевала ответить и на вопросы, и подбодрить.

«Наш фестиваль – символ любви, преданности и душевной силы тех, кто растит детей, хранит семейный очаг и остается главной опорой для близких людей», – отметила Анна Цивилева.

В этот день состоялась и презентация сборника стихов «Слово матери», изданного филиалом фонда «Защитники Отечества» и фондом «Территория счастья». Его авторы – матери и вдовы погибших участников специальной военной операции. 154 стихотворения на четырёх языках народов республики. 61 автор из семи городов и 27 районов. В каждой строке звучит неутихающая боль о потере самого близкого человека, отдавшего жизнь за Родину. И поддержка тех, кто так же продолжает жить памятью о своём герое.

«Дорогие наши женщины. Я хочу выразить вам слова искренней благодарности, за то, что в это время вы стали опорой не только для своей семьи, а для всей страны. Надеемся, что следующий сборник будет уже со стихами о нашей Победе», – сказала председатель попечительского совета Благотворительного фонда «Территория счастья» Каринэ Хабирова.

После завершения яркого и пронзительного концерта статс-секретарь – заместитель министра обороны России, председатель Государственного фонда поддержки участников специальной военной операции «Защитники Отечества» Анна Цивилева рассказала журналистам, почему Башкортостан был выбран для проведения первого окружного этапа Всероссийского творческого фестиваля-конкурса «Женское сердце России».

«Республика Башкортостан является передовиком по многим нашим направлениям. И, конечно, заслуженно, что республика дала старт региональным этапам нашего Всероссийского фестиваля, и мне кажется, что Башкортостан справился как гостеприимный хозяин. Очень хорошо, все довольны, все познакомились с историей, попробовали вкусную кухню и представили свои национальные традиции, свою культуру. Это и была задача этого фестиваля. Здесь же нет профессиональных артистов. Здесь все женщины, которые являются близкими, родными участников специальной военной операции. Многие из них потеряли своих близких. И вы видели, насколько это трогательные, глубокие номера, которые не только позволяют раскрыться творчески людям и объединить их, но и, как я уже сказала, несут аспект объединения культуры, традиций, вот этих вот базисных ценностей нашего общества, объединяя всю Россию. И это символично, потому что Президент этот год объявил Годом единства народов. И вот как раз Республика Башкортостан, Уфа стала местом старта», – отметила Анна Цивилева.

Не менее душевной была встреча с ветеранами СВО в новом помещении филиала Госфонда. Анна Цивилева и Радий Хабиров передали электрические коляски повышенной проходимости и автомобили с ручным управлением ветеранам СВО с ограниченными возможностями здоровья.

Коляски получили Ренат Гильмутдинов из Кумертау и Айрат Нуриев из Уфы. Военнослужащие были тяжело ранены при выполнении задач на спецоперации.

Вильмиру Кильмаматову, Ильнуру Гарееву и Ильшату Алимгузину вручили машины в качестве технического средства реабилитации от госфонда «Защитники Отечества». Напомним, что президент страны Владимир Путин поддержал инициативу статс-секретаря – заместителя министра обороны России Анны Цивилевой по обеспечению автомобилями с ручным управлением ветеранов спецоперации, получивших тяжелые ранения. К этой категории относятся в том числе военнослужащие с парной ампутацией нижних конечностей.

Радий Хабиров подчеркнул, что забота об участниках СВО – одна из приоритетных задач.

– Мы в неоплатном долгу перед вами, восхищаемся и уважаем вас. И, конечно, всегда находимся на связи со всеми ребятами, – отметил руководитель региона. – Низкий поклон от всей республики за ваш ратный труд.

Анна Цивилева отметила, что участники и ветераны специальной военной операции являются опорой и надеждой страны.

– Спасибо вам, что встали на защиту Родины. Низкий вам поклон, – подчеркнула Анна Цивилева. – Миссия нашего госфонда – поддерживать, помогать и подставлять плечо вам, наши дорогие ребята, чтобы вы чувствовали себя максимально комфортно. Все это мы делаем с глубоким чувством уважения к каждому из вас.

За каждым врученным ключом и подаренной коляской стоит не просто техника, а судьба человека, который учится жить заново. Главное, чтобы ветераны почувствовали, что этот путь они начинают не одни. Новый транспорт поможет героям вести активный образ жизни, легче передвигаться по городу и преодолевать дальние расстояния.

«Мы не сдаемся, как и на поле боя. Инвалидность не приговор, мы чувствуем поддержку лично Главы республики, властей. Рядом с нами близкие. Сердцем мы с нашими боевыми товарищами и желаем им скорейшей Победы и ждем всех дома», – рассказал нам Айрат Нуриев, который воевал в рядах мотострелкового полка «Башкортостан» и получил тяжелое ранение.

В завершение рабочей поездки статс-секретарь – заместитель министра обороны России, председатель Государственного фонда поддержки участников специальной военной операции «Защитники Отечества» Анна Цивилева, отвечая на вопросы журналистов, высоко оценила работу властей Башкортостана и регионального филиала Госфонда по поддержке участников СВО и членов их семей.

«130 тысяч обращений поступило в региональный филиал нашего фонда. На 96 процентов они были решены. У нас работают, и мы сегодня сами видели, очень чуткие, внимательные социальные координаторы. Порядка 10 процентов из них — это жёны и участники специальной военной операции.

Я благодарна Главе Республики Башкортостан Радию Фаритовичу за его инициативу по созданию в каждом муниципалитете отделов филиала фонда „Защитники Отечества“. Это сделает помощь нашим ветеранам и их родным более доступной и внимательной. Когда работа идёт непосредственно в семье с домом, это очень важно. Работники фонда становятся для семей участников СВО близким человеком.

В республике огромное количество мер социальной поддержки, их более 50. Очень удивительные индивидуальные программы. Например, сертификат медицинской реабилитации. Это и социальный сертификат. Поэтому, конечно же, такое внимание со стороны Главы показывает, насколько эффективна здесь помощь.

Мы видим, что все наши ветераны, которые сегодня здесь присутствовали, знакомы с работой Фонда. И наши социальные координаторы знают их всех поимённо, знают их судьбы, их чаяния, мечты. И, конечно же, возможность максимально эффективно быстро реализоваться в мирной жизни для наших героев. Это является основой работы фонда.

Мне кажется, что фонд „Защитники Отечества“ в Башкортостане справляется с этой задачей на 5 баллов», — отметила Анна Цивилева.

Глава Башкортостана Радий Хабиров, в свою очередь, рассказал, что самая главная задача сейчас — поддержать наших воинов, поддержать их семьи.

«Сейчас время как раз для того, чтобы настроить все механизмы поддержки. Всё-таки мы сейчас оперируем не таким большим количеством людей. Это в основном кто по ранению пришёл или по возрасту. Но когда они все вернутся, будет достаточно большое количество людей. И вот здесь уже нам предстоит гораздо больший объём работы.

Сейчас мы смотрим на практике, какие меры наиболее востребованы, какие наиболее эффективны, как они быстро доводятся, чтобы не создавать бюрократических препон и, соответственно, формируем круг людей, которые будут с этим работать. Здесь большая роль у фонда «Защитники Отечества». До конца года в каждом городе Башкортостана откроются муниципальные Центры поддержки участников специальной операции, а затем они появятся во всех 63 муниципалитетах», — сказал Радий Хабиров.

Руководитель филиала фонда, депутат Государственного Собрания – Курултая Башкортостана от партии "Единая Россия" Гульнур Кульсарина отметила, что специалисты фонда помогают ветеранам получать все необходимые меры поддержки, включая медицинскую и социальную реабилитацию, обеспечение лекарствами, психологическую помощь, а также технические средства реабилитации и санаторное лечение. Важной задачей фонда является содействие в переобучении и трудоустройстве ветеранов, а также помощь в решении бытовых проблем. Фонд активно привлекает участников СВО к общественным проектам, связанным с патриотическим воспитанием и сохранением исторической памяти. По ее словам активно в этом фонду помогают местные депутаты, представляющие партию "Единая Россия".

Кроме того, филиал государственного фонда «Защитники Отечества» реализует в муниципалитетах республики социальные проекты, такие как «Поезд помощи», «СВОя семейная гостиная» и «Ипповенция как ресурс для семей в сложной жизненной ситуации». Последние два проекта получили поддержку от Фонда грантов Главы Башкортостана.