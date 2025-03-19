Фото: Самолет Плюс Уфа центр
19 Марта 2025, 09:50 (UTC+5)

Первичка vs вторичка: как выбрать жилье в 2025 году и не прогадать?

Российский рынок недвижимости остается одним из самых стабильных инструментов для инвестиций, несмотря на экономические вызовы. В условиях растущего спроса на льготные ипотечные программы и ценового разрыва между новостройками и «вторичкой» покупатели все чаще задаются вопросом: куда вложить средства? О ключевых трендах, государственной поддержке и стратегиях выбора — в материале с экспертами рынка из флагманского офиса «Самолет Плюс» в Уфе. 

Льготная ипотека как двигатель спроса
В 2024 году Уфа заняла лидирующие позиции среди российских городов по разнице в стоимости квадратного метра на первичном и вторичном рынках — почти 50 тыс. рублей, сообщал портал Движение.ру на ссылкой на Домклик. Однако, вопреки логике, покупатели чаще выбирают более дорогие новостройки.

«Причина — в доступности кредитных программ, — объясняет Айгуль Курбанова. — На первичном рынке действуют ставки от 6% с первоначальным взносом 20%, тогда как для «вторички» таких условий нет. До 90% сделок здесь проходят за наличные».

Самолет Плюс Уфа центр Самолет Плюс Уфа центрСамолет Плюс Уфа центр Самолет Плюс Уфа центр
Фото: Самолет Плюс Уфа центр | Самолет Плюс Уфа центр

Эксперт прогнозирует, что в 2025 году тенденция сохранится: «Государство заинтересовано в развитии строительной отрасли. Это стимулирует смежные секторы экономики — от производства материалов до создания рабочих мест».

Портрет покупателя: кто выбирает новостройки, а кто — «вторичку»?
По словам генерального директора флагманского офиса Самолет Плюс Уфа Риты Сивковой, аудитория обоих рынков схожа — это люди 25–40 лет, стремящиеся улучшить жилищные условия. Однако ключевое отличие — в доступе к льготам.

«Семейная и IT-ипотека со ставкой 6% — основные драйверы первичного рынка. Например, семьи с детьми до 6 лет или IT-специалисты часто готовы ждать сдачи объекта, чтобы получить выгодные условия», — отмечает эксперт.

Самолет Плюс Уфа центр Самолет Плюс Уфа центрСамолет Плюс Уфа центр Самолет Плюс Уфа центр
Фото: Самолет Плюс Уфа центр | Самолет Плюс Уфа центр

Вторичное жилье, напротив, привлекает тех, кто избегает долгосрочных кредитов. «Это люди со сбережениями или те, кому нужно срочно переехать — например, из-за расширения семьи. Они ценят возможность сразу заселиться и не зависеть от сроков стройки», — добавляет Рита Сивкова.

Прогнозы-2025: будет ли «вторичка» конкурировать с новостройками?
Шансы вторичного рынка сравняться по привлекательности с первичным Айгуль Курбанова оценивает скептически: «Льготные программы для новостроек — часть стратегии развития экономики. Снижение ставок для «вторички» маловероятно, так как это не отвечает целям государства» .

При этом замедление рынка «вторички» не означает, что продать квартиру невозможно. «Главное — правильно выстроить схему сделки, — подчеркивает Курбанова. — Например, при обмене жилья важно синхронизировать продажу и покупку. Такие цепочки могут включать до пяти этапов, и здесь помощь профессионалов критически важна».

Новые ипотечные модели: что предложат банки в 2025 году?
Одной из инноваций станет «траншевая» ипотека. «Ее суть — в поэтапной выплате кредита, — поясняет эксперт. — Первый транш может начинаться от 100 рублей с минимальными платежами на срок до трех лет. Второй этап стартует после сдачи дома, когда выплаты становятся стандартными. Это снижает нагрузку на заемщика в период строительства».

Советы тем, кто откладывает покупку
Курбанова призывает не ждать «идеального момента»: «История показывает, что кризисы — лучшее время для инвестиций. Клиенты, купившие жилье в 2008 или 2014 годах, уже погасили кредиты и рассматривают новые вложения. Цены вряд ли снизятся, а ставки останутся привязаны к господдержке».

Она также напоминает, что универсального решения между новостройкой и «вторичкой» нет: «Выбор зависит от целей, сроков и финансовых возможностей. Кому-то критично заселиться сразу, а кто-то готов ждать, чтобы сэкономить. Консультация с экспертом поможет избежать ошибок — мы анализируем не только цены, но и скрытые риски, от сроков сдачи до юридических нюансов».

По мнению представителей Самолет Плюс Уфа, рынок недвижимости Уфы в 2025 году сохранит перекос в сторону новостроек, однако вторичное жилье останется нишей для тех, кто ценит скорость и независимость от кредитов. Ключевой совет от экспертов: не гнаться за абстрактной выгодой, а оценивать личные потребности и рыночные тренды в комплексе. Как заключает Айгуль Курбанова: «Недвижимость — это не только крыша над головой, но и актив, который работает на ваше будущее».

Самолет Плюс Уфа центр Самолет Плюс Уфа центр
Самолет Плюс Уфа центр Самолет Плюс Уфа центр
Фото: Самолет Плюс Уфа центр | Самолет Плюс Уфа центр
По мнению представителей Самолет Плюс Уфа, рынок недвижимости Уфы в 2025 году сохранит перекос в сторону новостроек, однако вторичное жилье останется нишей для тех, кто ценит скорость и независимость от кредитов. Ключевой совет от экспертов: не гнаться за абстрактной выгодой, а оценивать личные потребности и рыночные тренды в комплексе. Как заключает Айгуль Курбанова: «Недвижимость — это не только крыша над головой, но и актив, который работает на ваше будущее».

Реклама. ООО «Самолет плюс Центр». ИНН 0274964462
