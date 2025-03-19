Первичка vs вторичка: как выбрать жилье в 2025 году и не прогадать?

Вторичное жилье, напротив, привлекает тех, кто избегает долгосрочных кредитов. «Это люди со сбережениями или те, кому нужно срочно переехать — например, из-за расширения семьи. Они ценят возможность сразу заселиться и не зависеть от сроков стройки», — добавляет Рита Сивкова.

Прогнозы-2025: будет ли «вторичка» конкурировать с новостройками?

Шансы вторичного рынка сравняться по привлекательности с первичным Айгуль Курбанова оценивает скептически: «Льготные программы для новостроек — часть стратегии развития экономики. Снижение ставок для «вторички» маловероятно, так как это не отвечает целям государства» .

При этом замедление рынка «вторички» не означает, что продать квартиру невозможно. «Главное — правильно выстроить схему сделки, — подчеркивает Курбанова. — Например, при обмене жилья важно синхронизировать продажу и покупку. Такие цепочки могут включать до пяти этапов, и здесь помощь профессионалов критически важна».

Новые ипотечные модели: что предложат банки в 2025 году?

Одной из инноваций станет «траншевая» ипотека. «Ее суть — в поэтапной выплате кредита, — поясняет эксперт. — Первый транш может начинаться от 100 рублей с минимальными платежами на срок до трех лет. Второй этап стартует после сдачи дома, когда выплаты становятся стандартными. Это снижает нагрузку на заемщика в период строительства».

Советы тем, кто откладывает покупку

Курбанова призывает не ждать «идеального момента»: «История показывает, что кризисы — лучшее время для инвестиций. Клиенты, купившие жилье в 2008 или 2014 годах, уже погасили кредиты и рассматривают новые вложения. Цены вряд ли снизятся, а ставки останутся привязаны к господдержке».

Она также напоминает, что универсального решения между новостройкой и «вторичкой» нет: «Выбор зависит от целей, сроков и финансовых возможностей. Кому-то критично заселиться сразу, а кто-то готов ждать, чтобы сэкономить. Консультация с экспертом поможет избежать ошибок — мы анализируем не только цены, но и скрытые риски, от сроков сдачи до юридических нюансов».

По мнению представителей Самолет Плюс Уфа, рынок недвижимости Уфы в 2025 году сохранит перекос в сторону новостроек, однако вторичное жилье останется нишей для тех, кто ценит скорость и независимость от кредитов. Ключевой совет от экспертов: не гнаться за абстрактной выгодой, а оценивать личные потребности и рыночные тренды в комплексе. Как заключает Айгуль Курбанова: «Недвижимость — это не только крыша над головой, но и актив, который работает на ваше будущее».