Выгода жителей Башкортостана при оплате проезда через СБП превысила 30 млн рублей

За пять месяцев действия акции в общественном транспорте Республики Башкортостан пассажиры сохранили более 30 млн рублей, оплачивая поездки через Систему быстрых платежей (СБП). Об этом сообщила пресс-служба Национальной системы платежных карт (НСПК). Скидка в 13 рублей, доступная при оплате через QR-код или NFC-метки, актуальна до 31 марта 2025 года. Таким образом, жители региона продолжат пользоваться выгодным предложением еще как минимум три недели.

Цифровизация транспорта: от запуска к привычке

Новый способ оплаты проезда, внедренный осенью 2024 года, позволил упростить процесс расчетов и сделать его выгодным для пассажиров. Более 4 тысяч платежных табличек с QR-кодами и NFC-метками, установленные в автобусах, троллейбусах и трамваях, позволили жителям перейти на бесконтактные расчеты.

«Ежедневно в республике фиксируется около 25 тысяч оплат через СБП. Для многих это уже привычный способ сэкономить», — подчеркнула Мария Точилова, директор по развитию продуктов, цифровых и технологических сервисов НСПК.

Изначально акция должна была завершиться в декабре 2024 года, но ее популярность превзошла ожидания. К проекту подключились пять перевозчиков, включая ГУП «Башавтотранс» и МУП УИТ Уфы. Важно, что предложение доступно только на маршрутах с фиксированным тарифом, что делает расчеты прозрачными и предсказуемыми для пассажиров.

Как это работает?

Для получения скидки достаточно приложить смартфон к NFC-табличке в салоне или отсканировать QR-код, выбрав способ оплаты — СБП.

Оплата проходит за несколько секунд, а скидка автоматически учитывается в момент списания средств.

НСПК также берет на себя финансовую нагрузку от скидки, компенсируя перевозчикам разницу в тарифах. Это позволило сохранить баланс интересов: пассажиры получают выгоду, а транспортные компании не теряют доход.

Почему это важно для региона?

Внедрение СБП в общественном транспорте решает несколько задач. Во-первых, это стимулирует безналичные расчеты. Во-вторых, делает поездки доступнее: для многих граждан, особенно пенсионеров и студентов, 13 рублей за поездку — существенная экономия. В-третьих, проект стал шагом к цифровой трансформации региона, где даже в малых городах растет спрос на современные сервисы.

Не менее важно, что система поддерживает социальную мобильность.

Перспективы и справка

Акция продлится до конца марта 2025 года. Подробности можно уточнить на сайте vamprivet.ru, где собрана информация о всех условиях и участниках проекта.

Справка: Система быстрых платежей (СБП) — это сервис мгновенных переводов между счетами в разных банках, а также оплаты товаров и услуг через QR-код или NFC. К системе подключено более 200 финансовых организаций, что делает ее доступной для большинства жителей страны. В Башкортостане СБП не только упростила расчеты за проезд, но и стала примером успешного взаимодействия бизнеса и государства для повышения качества жизни.

Таким образом, внедрение оплаты проезда через СБП — это вклад в развитие цифровой инфраструктуры. Для Башкортостана, где общественный транспорт остается ключевым элементом повседневной логистики, такой подход помогает двигаться к более комфортному и технологичному будущему.