Выгодный проезд в Башкирии: дешевле на 13 рублей через СБП

С 1 октября 2024 года жители региона оплачивают проезд с помощью Системы быстрых платежей (СБП) по QR-коду или NFC-меткам, получая при этом скидку в 13 рублей. Изначально акция планировалась до конца прошлого года, но из-за популярности сервиса Национальная система платежных карт (НСПК) продлила её действие до 31 марта 2025 года. Разбираемся, почему это удобно, как работает технология и какие выгоды получают пассажиры и перевозчики.

СБП в транспорте: скорость, удобство и экономия

Система быстрых платежей (СБП) – сервис Банка России, который позволяет мгновенно перевести средства между своими счетами в разных банках-участниках СБП и на счета других клиентов по номеру телефона. Кроме того, через СБП можно оплачивать товары и услуги, совершать покупки в офлайн и онлайн магазинах, расплачиваться в кафе и ресторанах, а теперь еще и в общественном транспорте. Чтобы оплатить проезд, вместо привычных карт или наличных пассажиры используют смартфон: достаточно отсканировать QR-код или приложить устройство к NFC-метке. В Башкирии такая система появилась одной из первых в России, и за три месяца она успела завоевать доверие жителей.

Почему это выгодно?

Пассажирам доступна выгода при каждой поездке. Скидка в 13 рублей — это почти 20% от средней стоимости проезда в регионе. Кроме того, это удобно: не нужно искать мелочь или пополнять транспортную карту — оплата происходит прямо в салоне.

По данным НСПК, с октября 2024 года выгода пассажиров общественного транспорта Республики Башкортостан превысила превысила 20 млн рублей. Ежедневно пассажиры сканируют QR-коды или используют NFC около 25 тысяч раз — это говорит о том, что технология стала частью повседневной жизни.

Как это работает?

Оплата проезда через СБП доступна в автобусах, троллейбусах и трамваях пяти перевозчиков: ГУП «Башавтотранс», МУП УИТ Уфы, ООО «Автомиг», МУП ТУ Салават, ИП Батыров Ф.Ф. Ранее Башинформ сообщал, что к проекту также присоединится СТУ Стерлитамака, и это расширит географию действия акции.

Чтобы получить выгоду в 13 рублей, найдите NFC-табличку или QR-код в салоне транспорта. Они размещены на поручнях, стенах или рядом с водителем. Если вы оплачиваете через QR-код, откройте штатную камеру смартфона, наведите камеру на код и подтвердите сумму со скидкой. Чтобы оплатить через NFC, активируйте функцию бесконтактной оплаты в приложении, затем приложите телефон к метке и дождитесь подтверждения.

Оплата проходит мгновенно, а скидка применяется автоматически. Если возникли вопросы, подробности можно уточнить на сайте vamprivet.ru.

НСПК полностью компенсирует транспортным компаниям сумму скидки — 13 рублей с каждой поездки. Это означает, что перевозчики не теряют доход, а пассажиры получают выгоду. Кроме того, система снижает нагрузку на водителей и кондукторов: им не нужно выдавать сдачу или проверять карты. Это ускоряет посадку и делает поездки более комфортными для всех.

Проект имеет не только экономическое, но и социальное значение. Так, для многих семей экономия даже в 13 рублей за поездку становится ощутимым подспорьем. Кроме того, это способствует популяризации цифровых сервисов. Жители Башкирии, особенно старшего поколения, активно осваивают новые технологии, что способствует их адаптации в цифровом мире.

Уже сейчас в транспорте республики установлено более 4 тысяч NFC-табличек. Это делает Башкортостан одним из лидеров в цифровизации общественного транспорта России. Продление акции скидок на проезд через СБП — реальный шаг к повышению качества жизни в регионе. Технологии делают повседневные поездки проще, а финансовая выгода мотивирует пассажиров чаще выбирать общественный транспорт вместо личного авто.

Как отмечают в НСПК, главная цель проекта — сделать цифровые платежи привычными и доступными для всех. И судя по статистике, у Башкортостана это отлично получается.