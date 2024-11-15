Как уфимский бренд ExJe покоряет сердца россиян на Ozon

Олег Чегодаев – создатель бренда ювелирных украшений ExJe*. Путешественник, фотограф и, как он сам себя называет, амбассадор Уральских гор, Олег прошел несколько тысяч километров по диким просторам Южного Урала. Его страсть к природе нашла отражение в ювелирных украшениях бренда ExJe, который уже более 10 лет радует покупателей по всей России.
Красота Башкирии, запечатленная в каждом изделии, продается на Ozon, а именно на региональной витрине «Сделано в Башкортостане». Олег Чегодаев рассказал ИА «Башинформ» о том, где он находит вдохновение и как продвигает свой бренд на популярной онлайн-платформе.
Моя жизнь с детства была связана с природой Башкирии. Свободное от учебы время я проводил на пасеке вместе с бабушкой и дедушкой. Тогда я, конечно, не помышлял о путешествиях, но после окончания института непреодолимо потянуло в горы.
Путешественник из Уфы Олег Чегодаев – первый покоритель всех 255 вершин-«тысячников» Южного Урала, основатель «Посольств Уральских гор» в Уфе. В 2021 году он совершил уникальную экспедицию – за 109 дней в одиночку прошел 3 189 километров по всему Уральскому хребту.
Тогда я встречался с девушкой, которая, как и я, интересовалась альпинизмом, горами и путешествиями. В какой-то момент решил ей подарить украшение, связанное с нашим увлечением. Ничего не нашел и понял, что, возможно, это хорошая идея для бизнеса: если ищу я, то наверняка это нужно кому-то еще.
Так постепенно мы начали делать украшения, и сейчас спустя практически 15 лет в нашей коллекции более полутысячи ювелирных изделий – серьги, подвески, кольца. Но не только: у нас есть книги, карты, открытки, футболки, также очень популярна коллекция стикеров, виниловых наклеек. Все это объединяет общая тема природы, туризма, путешествий, родного края, Башкирии, активного образа жизни.
Идеи украшений нас окружают повсюду. Мы делаем изделия про то, чем увлекаемся сами. Дикая природа, горы, этнография, культура башкирского народа, культура народов оленеводческих — все это постоянный источник вдохновения.
Олег Чегодаев – автор необычного и «истинно народного памятника в Уфе». По задумке автора в 2020 году в центре города был установлен миниатюрный – высотой всего 5 сантиметров - арт-объект - клещ по имени Валера. Памятник отлит из серебра 925 пробы. Чегодаев таким образом призвал уфимцев задуматься о равенстве всех живых существ.
Находясь в горах, читая книги, общаясь с друзьями, мы придумываем новые работы. Мы небольшая и очень мобильная команда, поэтому можем создать украшение или какой-то другой продукт и уже на следующий день начать продавать его на Ozon. Все это мы делаем сами в Уфе, и в этом наша сила: в скорости и глубоком вовлечении в тему.
Маркетплейс помогает нам продавать сразу по всей стране – от Калининграда до Курильских островов. Значительную долю занимают, конечно, Уфа и Башкирия.
Ozon стал для ExJe не просто торговой платформой, а настоящим партнером в развитии.
На Ozon мы торгуем уже несколько лет. Это надежная площадка и, наверное, один из самых ответственных и качественных маркетплейсов страны. Ozon не только обеспечивает нам стабильный поток заказов, но и поддерживает нас как местную мастерскую, которая сохраняет важные для региона смыслы и культуру.
ExJe представлен на региональной витрине «Сделано в Башкортостане», которая является частью проекта «Сделано в России», запущенного Ozon в 2022 году в сотрудничестве с региональными властями и центрами «Мой бизнес». Эта инициатива демонстрирует стремление Ozon поддерживать российское производство, помогать продавцам и развивать предпринимательство в регионах.
Выйти на витрину «Сделано в Башкортостане» было неожиданно и приятно. Башкирия — наша любимая малая родина. Многие наши работы вдохновлены ей. Наши планы на будущее — делать украшения больше, лучше, разнообразнее.
«Мы верим, что в это «одноразовое время» создаем ценности, которые останутся в веках. Что когда-нибудь, лет через 50 или 100, бабушка подарит внучке свой счастливый серебряный эдельвейс с напутствием удачи и смелости в горах. Мы верим в то, что создаем особенные украшения, на которых лежит отпечаток свободы, высоты, скорости, ветра, всего того, что любим сами, и любите вы. Мы верим в то, что создаем лучшие украшения на свете», - говорится в описании бренда.
Ozon создает новый класс предпринимателей, которые строят будущее российской экономики. Поддержка малого и среднего бизнеса (МСБ) – одна из ключевых ценностей маркетплейса. Ozon помогает продавцам выходить на новые рынки, увеличивать скорость поставки товаров, находить новую аудиторию и, что не менее важно, создает условия для развития предпринимательства в регионах.
История ExJe – яркий пример того, как Ozon помогает локальным брендам стать значимыми игроками на рынке. Олегу Чегодаеву уже удалось завоевать сердца многих клиентов по всей России, и его история доказывает, что любовь к родному краю и талант могут принести успех даже в самой конкурентной среде. Он не только развивает свой бизнес, но и продвигает благодаря Ozon богатую культуру малой родины, вдохновляя других на создание собственных историй успеха.
* с англ. «extreme jewelry» – «экстремальные украшения»
