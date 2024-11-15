Как уфимский бренд ExJe покоряет сердца россиян на Ozon

Олег Чегодаев – создатель бренда ювелирных украшений ExJe*. Путешественник, фотограф и, как он сам себя называет, амбассадор Уральских гор, Олег прошел несколько тысяч километров по диким просторам Южного Урала. Его страсть к природе нашла отражение в ювелирных украшениях бренда ExJe, который уже более 10 лет радует покупателей по всей России.

Красота Башкирии, запечатленная в каждом изделии, продается на Ozon, а именно на региональной витрине «Сделано в Башкортостане». Олег Чегодаев рассказал ИА «Башинформ» о том, где он находит вдохновение и как продвигает свой бренд на популярной онлайн-платформе.

«Если ищу я, то наверняка это нужно кому-то еще»

Моя жизнь с детства была связана с природой Башкирии. Свободное от учебы время я проводил на пасеке вместе с бабушкой и дедушкой. Тогда я, конечно, не помышлял о путешествиях, но после окончания института непреодолимо потянуло в горы.

Путешественник из Уфы Олег Чегодаев – первый покоритель всех 255 вершин-«тысячников» Южного Урала, основатель «Посольств Уральских гор» в Уфе. В 2021 году он совершил уникальную экспедицию – за 109 дней в одиночку прошел 3 189 километров по всему Уральскому хребту.

Тогда я встречался с девушкой, которая, как и я, интересовалась альпинизмом, горами и путешествиями. В какой-то момент решил ей подарить украшение, связанное с нашим увлечением. Ничего не нашел и понял, что, возможно, это хорошая идея для бизнеса: если ищу я, то наверняка это нужно кому-то еще.