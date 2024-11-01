В Уфимском университете учатся более 50 тысяч студентов из 44 регионов России

1 ноября Уфимский университет науки и технологий отметил два года со дня своего основания. За плечами УУНиТ – почти двухвековая история и традиции двух столпов высшего образования в республике – БашГУ и УГАТУ, которые помогают вузу двигаться вперед и вносить свой достойный вклад в развитие страны и республики.

Об успехах вуза, наиболее ярких событиях года и планах на будущее рассказывает ректор Уфимского университета профессор Вадим Захаров.

– В первую очередь я хотел был поздравить коллег с днем рождения нашего родного вуза. И мы сделали этим летом себе хороший подарок – по итогам Приемной кампании перешагнули 50-тысячную планку по количеству обучающихся, более трех тысяч из которых – иностранные студенты.

В этом году мы приняли более 70 тысяч заявлений от почти 25 000 абитуриентов. Конкурс по бюджетной основе составил свыше 27 человек на место.

Расширяется и география абитуриентов. Так, в этом году студентами УУНиТ стали представители 44 регионов Российской Федерации.

– Какие специальности и направления были наиболее востребованы и популярны в этом году?

– Конечно же, пальму первенства держат направления IT: «Программная инженерия», «Прикладная математика и информатика», «Информатика и вычислительная техника». Из технических наибольшим спросом среди абитуриентов пользовались направления, связанные с авиастроением и автоматизацией технологических процессов. Среди естественнонаучных направлений лидировали «Геология», «Биотехнология» и «Экология и природопользование». По линии гуманитарных – юридические науки, лингвистика, иностранные языки и востоковедение.