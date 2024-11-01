Суббота, 21 Марта 2026
|
Уфа
0 °С
ГлавноеПолитикаЭкономикаОбществоСпортПроисшествияКультураСВОих не бросаем
|Последние новости
Главная/Детально
erid:3apb1QrvkfDRVtcL4MTyVqK1MNfWQBm6y2VTo4r2TGDdN
Фото: УУНиТ | пресс-служба УУНиТ
04:57 (UTC+5), 01 Ноября 2024

В Уфимском университете учатся более 50 тысяч студентов из 44 регионов России

1 ноября Уфимский университет науки и технологий отметил два года со дня своего основания. За плечами УУНиТ – почти двухвековая история и традиции двух столпов высшего образования в республике – БашГУ и УГАТУ, которые помогают вузу двигаться вперед и вносить свой достойный вклад в развитие страны и республики.

Об успехах вуза, наиболее ярких событиях года и планах на будущее рассказывает ректор Уфимского университета профессор Вадим Захаров.

– В первую очередь я хотел был поздравить коллег с днем рождения нашего родного вуза. И мы сделали этим летом себе хороший подарок – по итогам Приемной кампании перешагнули 50-тысячную планку по количеству обучающихся, более трех тысяч из которых – иностранные студенты.

В этом году мы приняли более 70 тысяч заявлений от почти 25 000 абитуриентов. Конкурс по бюджетной основе составил свыше 27 человек на место.

Расширяется и география абитуриентов. Так, в этом году студентами УУНиТ стали представители 44 регионов Российской Федерации. 

– Какие специальности и направления были наиболее востребованы и популярны в этом году?

– Конечно же, пальму первенства держат направления IT: «Программная инженерия», «Прикладная математика и информатика», «Информатика и вычислительная техника». Из технических наибольшим спросом среди абитуриентов пользовались направления, связанные с авиастроением и автоматизацией технологических процессов. Среди естественнонаучных направлений лидировали «Геология», «Биотехнология» и «Экология и природопользование». По линии гуманитарных – юридические науки, лингвистика, иностранные языки и востоковедение.

Фото: УУНиТ | пресс-служба УУНиТ

– Уфимский университет науки и технологий – единственный вуз в республике, где реализуются два флагманских проекта Минобрнауки России: «Приоритет – 2030» и «Передовые инженерные школы».

– В рамках «Приоритета 2030» мы реализуем шесть стратегических проектов. Каждый из них играет важную роль в развитии научного потенциала страны и республики. Три технологичных проекта – «Дизайн функциональных материалов», «Высшая инженерная школа аэрокосмических технологий», «Здоровое долголетие» – направлены на создание передовых образцов в области новых материалов, наноэлектроники, биомедицины, авиакосмической отрасли, энергетического машиностроения.

Еще три – «Университетская предпринимательская инициатива», «Евразийский педагогический дизайн», «ESG-модели роста новых экотерриторий» – ориентированы на социальное, экономическое, культурное и экологическое развитие региона. И в каждом из названных проектов есть свои значимые успехи.

Фото: ФГБОУ ВО УУНИТ | пресс-служба УУНиТ

Что касается Передовой инженерной школы «Моторы будущего», которую многие называют «высокотехнологичным Хогвартсом», то она направлена на создание высокоэффективных силовых установок для боевой и гражданской авиации России.

– Уфимский университет позиционирует себя как школа подготовки инженеров с новым типом мышления, способных видеть проблему, найти ее решение, реализовать и внедрить продукт на рынке. В УУНиТ также реализуется проект «Крылья Ростеха», в рамках которого ведется подготовка специалистов нового поколения инженеров.

– Мы понимаем, что такие кадры необходимы сегодня для обеспечения конкурентоспособности России в высокотехнологичных отраслях.

В этом году УУНиТ предлагал своим абитуриентам свыше 40 инженерных направлений, многие из которых включены в атлас профессий будущего.

Например, транспортная логистика, проектирование беспилотной техники, автоматизированные системы в «умном» производстве и др. Главными индустриальными партнерами УУНиТ являются АО «ОДК», ПАО «ОДК-УМПО», ПАО «Камаз», ООО «Вега-газ», АО «УППО», ПАО «ГАЗПРОМ», АО «УАП Гидравлика», ООО «БГК», АО «Силовые машины», ПАО «Авиакомпания «ЮТэйр», АО «Русская механика», АО «РН-БашНИПИнефть».

– Сегодня невозможно представить Уфимский университет без Межвузовского кампуса Евразийского НОЦ. Какие перспективы открылись перед вузом с запуском первой очереди кампуса?

– В этом году новоселье в кампусе справили семь наших лабораторий, два центра: Центр трансфера технологий и Центр студенческого предпринимательства «Территория нового бизнеса». На днях на базе университета здесь открылся Российско-иранский центр, и теперь кампус можно с уверенностью назвать международным. 

Фото: УУНиТ | пресс-служба УУНиТ

Новое развитие благодаря кампусу получило и такое направление как киберспорт, который сейчас невероятно популярен и привлекает в свои ряды талантливую молодежь. И мы гордимся тем, что Уфимский университет является лидером в этой области.

– Уфимский университет развивает международное сотрудничество и расширяет его географию.

– Да, мы активно работаем в данном направлении. В рамках взаимодействия с иранскими вузами подписали договор о реализации программы «Международные отношения» с Университетом им. Шахида Бехешти. С Глобальным геопарком ЮНЕСКО «Остров Кешм» Ирана – по направлениям «Менеджмент» и «Экология». Подписали меморандумы о сотрудничестве с Университетом Аль-Айна (ОАЭ), Университетом Шарджи (ОАЭ) и Сайунским университетом (Йемен) в рамках IV форума Федерации ректоров России и стран Арабского мира.

Мы вступили в Консорциум «Российско-Африканский сетевой университет», вошли в состав членов Ассоциации иностранных студентов России. Приступили к реализации программы «Экология и природопользование» с Самаркандским государственным университетом имени Шарофа Рашидова. 

Фото: пресс-служба УУНиТ | пресс-служба УУНиТ

Наши магистранты и аспиранты выиграли стипендию Президента РФ для обучения за рубежом в таких странах как Китай, Беларусь и Республика Казахстан.

– По количеству проектов-победителей конкурса «Студенческий стартап» Уфимский университет занимает второе место среди вузов России. В 2024 году 70 его студентов получили грантовую поддержку в размере 1 миллиона рублей на создание своего стартапа.

– Помощь со стороны администрации вуза – один из главных ресурсов развития студенческого предпринимательства, и мы это прекрасно понимаем. Важную роль играет проектный офис «Территория нового бизнеса». Наибольшее число поддержанных бизнес-проектов УУНиТ сосредоточено в таких направлениях как «цифровые технологии», «новые материалы и химические технологии», «новые приборы и интеллектуальные производственные технологии», а также «креативные индустрии». 

Разработки наших новоявленных «миллионеров» будут внедряться и способствовать экономическому росту республики и страны в целом.

– Уфимский университет сегодня входит в пятерку крупнейших вузов страны по количеству студентов, занимает уверенные позиции в различных рейтингах и продолжает завоевывать свой авторитет на карте высшего образования России, ближнего и дальнего зарубежья.

– Позади два года работы, идет третий учебный год в статусе нового вуза. Мы получили признание и двигаемся дальше на евразийском пространстве высококачественного образования, вносим достойный вклад в области науки, образования и технологий в социально-экономическое развитие Республики Башкортостан, России и Евразии. Гордимся достижениями наших преподавателей, молодых ученых и студентов, но не собираемся останавливаться на достигнутых успехах. Впереди много планов и перспектив, которые по плечу нашему высококвалифицированному коллективу и 50-тысячной армии студентов.

Присоединяйтесь — больше и быстрее в наших соцсетях:
подписаться на новости
© 1992-2026 АО ИА «Башинформ».
www.bashinform.ru
Новости
Экономика
Политика
Общество
Культура
Спорт
Происшествия
Детально
Форматы
Новости
Лонгриды
Карточки
Статьи
Пресс-конференции
Тесты
Спецпроекты
Башинформ-ВИДЕО
Нацпроекты
Земляки
Колледжи
Ярҙам - время добрых дел
Время науки
Счастье - это вместе
Медийный коннект-клуб "Профи"
Издание
Коротко об ИА Башинформ.рф
Правила использования материалов ИА «Башинформ»
Рекламная служба
Логотипы
Телефон
(347) 250-05-07
Адрес
450077, Уфа, Кирова, 45
Рекламная служба
(347) 250-11-11 adv@bashinform.ru
Редакция
(347) 250-07-28 inf@bashinform.ru
Отдел кадров
ok@bashinform.ru

© 1992-2026 АО ИА «Башинформ».

www.bashinform.ru

Сетевое издание «Информационное агентство «Башинформ» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор), регистрационный номер Эл № ФС77-88040

Учредитель Акционерное общество "Информационное агентство "Башинформ"

Главный редактор Шарафутдинов Руслан Михайлович

При перепечатке или цитировании ссылка на ИА «Башинформ» обязательна. Для интернет-изданий и социальных сетей прямая активная гиперссылка обязательна. Использование логотипа ИА «Башинформ» в целях, не связанных с ссылкой на агентство при перепечатке или цитировании, допускается только с письменного разрешения АО ИА «Башинформ».

Об использовании персональных данных

Правила применения рекомендательных технологий

Вся информация и материалы, размещенные на сайте www.bashinform.ru защищены международным и российским законодательством об авторском праве и смежных правах. 18+ запрещено для детей.

Яндекс.МетрикаTop.Mail.Ru