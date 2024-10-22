Учебные перспективы: чем привлекают школы в проектах ГК «А101»

Эксперты ВЦИОМ отмечают, что внутренняя миграция всегда была выбором людей, стремящихся к успеху и повышению качества жизни. Согласно исследованию центра, каждый четвертый россиянин планирует сменить место жительства в обозримом будущем. При этом основная движущая сила миграции внутри страны – желание получить или дать детям хорошее образование.
Согласно опросу Всероссийского центра изучения общественного мнения, проведенного среди 1600 родителей по всей стране, значительная часть родителей заинтересована в получении качественного образования для своих детей. Интересно отметить, что многие (почти половина) рассматривают Москву как возможный вариант для реализации этой цели.
Интерес к обучению в столице проявляют и сами школьники. ВЦИОМ опросил 1000 учеников 5-10 классов из разных регионов по поводу обучения в Москве. Большинство ребят выразили желание получить среднее образование именно в столице. Они указывают на высокое качество образования, лучше, чем в регионах, наличие современного оборудования в школах и более качественное преподавание, а также возможность построить успешную карьеру в будущем.
Мнение детей и родителей подтверждается статистикой. В прошлом году более 2 200 московских школьников набрали высшие 100 баллов по ЕГЭ хотя бы по одному предмету, в то время как общее число стобалльников из всех регионов составило немного более 7 000.
Новый подход
Значительный вклад в создание комфортной и развитой среды для жителей Новой Москвы вносит ГК «А101», один из ведущих игроков на рынке строительства Москвы. А возводимые школы, сады и образовательные пространства делают районы девелопера еще более привлекательными для семей с детьми.
По данным ГК «А101», один из приоритетов для 60% покупателей жилья – наличие современных школ и детских садов. Важно отметить, что качество образования тесно связано с условиями, в которых проходит учебный процесс. При создании образовательных пространств ГК «А101» активно применяет инновационные подходы. Девелопер разработал собственную концепцию «Новой образовательной среды», опираясь на опыт ведущих экспертов в области эргономики, дизайна и психолого-педагогических технологий. Ключевая идея концепции – создание максимально комфортной и стимулирующей учебной среды, которая способна раскрыть потенциал каждого ученика.
Отказ от традиционной «коридорной планировки» в пользу открытых пространств позволяет создать динамичную и вдохновляющую атмосферу в школе. Внутри здание состоит из разнообразных учебных зон: от уютных уголков для индивидуальной работы до просторных аудиторий для групповых занятий. Панорамные окна вместо глухих стен пропускают максимальное количество естественного света, делая пространство более открытым и светлым.
Энергия детям
Атмосфера, которая создается таким образом, определенно влияет на успеваемость. Построенная по стандартам ГК «А101» образовательная площадка «Энергия» (школа № 2070) в жилом районе «Скандинавия» в 2024 году выпустила 64 медалиста. Это не единственное достижение школы: семь выпускников сдали ЕГЭ на 100 баллов, а более сотни стали призерами и победителями научно-практических конференций и олимпиад. За достижение высоких результатов в образовательной деятельности по итогам 23/24 учебное заведение № 2070 вошло в топ-20 школ столицы.
По словам директора ГБОУ Школа № 2070 Ольги Афанасьевой, успех каждого ребенка в значительной степени зависит и от эффективности использования образовательных пространств. «ГК А101 передала нам в 2022 году школу „Энергия“ с удивительными архитектурными решениями. И уже сейчас мы видим через результаты детей, как профессионально педагогический коллектив владеет технологиями и приемами работы в современных образовательных пространствах», — говорит Ольга Афанасьева.
В современном многофункциональном пространстве школы интересно как детям, так и педагогам. На первом этаже расположена большая лаборатория и центр прототипирования, где можно ставить разные эксперименты. Здесь ребята выполняют полезные школьные проекты и изобретают: делают чертежи, пишут компьютерные программы, печатают детали на 3D-принтерах, проводят химические опыты.
Стены всех помещений, как и учебных классов, выполнены из прозрачных материалов, чтобы любой желающий мог бы увидеть «науку в действии».
Кабинеты и помещения школы оборудованы для маломобильных учеников, а для детей с ослабленным зрением вся навигационная информация дублируется шрифтом Брайля. Также в образовательном пространстве есть «шумные зоны» — точки притяжения для активного общения детей и массовых мероприятий. Например, атриум, у главного входа, позволяет установить большую новогоднюю елку или проводить вернисаж. Здесь же многофункциональный амфитеатр, по необходимости он используется как конференц-зал или театральная площадка. Двухэтажное школьное кафе в стиле «лофт» сразу полюбилось детям.
Образовательными учреждениями может похвастаться не только «Скандинавия», но, и другие районы Новой Москвы. К примеру, используемые ГК «А101» архитектурные решения при возведении школы № 547 («Диалектика») были признаны успешными и стали типовыми для Минстроя России. Образовательное пространство также заняло третье место в стране из всех учебных объектов России, принимавших участие в конкурсе портала «Единого ресурса застройщиков».
В «Прокшино» строится здание для «Школы Ямбурга» (№ 109). Здесь ребята будут учится под руководством автора уникальной образовательной методики Евгения Ямбурга — директор школы. Суть ее заключается в том, что учебная система подстраивается к возможностям и потребностям школьника, в отличие от традиционной школы, где все ровно наоборот. Максимальному раскрытию детского потенциала в «Школе Ямбурга» поспособствуют химико-биологические лаборатории для изучения медицины, проектная мастерская Фаблаб, IT-полигон, планетарий, информационный библиотечный центр, студия живописи и графики, гончарная мастерская, ателье и зоны для рукоделия, два бассейна.
По стандартам
Ранее Башинформ писал, что по концепции ГК «А101» уже строится школа и на территории республики – в Стерлитамаке. Директор дирекции «Образовательные объекты» ГК «А101» Юлия Чернец отмечает: «Мы заинтересованы чтобы учебные заведения столичного уровня появлялись в разных регионах нашей страны. Эта школа объединит в себе удачные и новаторские решения образовательных центров, которые Группа возвела в Новой Москве».
ГК «А101» активно развивает инфраструктуру жилых районов, уделяя особое внимание образованию. На сегодняшний день в столицу передано 20 образовательных учреждений, а еще 7 находятся на стадии строительства. Это означает, что в ближайшие два года более 6 000 детей смогут получить доступ к качественному образованию, развивать свои таланты и готовиться к взрослой жизни.
