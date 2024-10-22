Учебные перспективы: чем привлекают школы в проектах ГК «А101»

Эксперты ВЦИОМ отмечают, что внутренняя миграция всегда была выбором людей, стремящихся к успеху и повышению качества жизни. Согласно исследованию центра, каждый четвертый россиянин планирует сменить место жительства в обозримом будущем. При этом основная движущая сила миграции внутри страны – желание получить или дать детям хорошее образование.

Согласно опросу Всероссийского центра изучения общественного мнения, проведенного среди 1600 родителей по всей стране, значительная часть родителей заинтересована в получении качественного образования для своих детей. Интересно отметить, что многие (почти половина) рассматривают Москву как возможный вариант для реализации этой цели.

Интерес к обучению в столице проявляют и сами школьники. ВЦИОМ опросил 1000 учеников 5-10 классов из разных регионов по поводу обучения в Москве. Большинство ребят выразили желание получить среднее образование именно в столице. Они указывают на высокое качество образования, лучше, чем в регионах, наличие современного оборудования в школах и более качественное преподавание, а также возможность построить успешную карьеру в будущем.

Мнение детей и родителей подтверждается статистикой. В прошлом году более 2 200 московских школьников набрали высшие 100 баллов по ЕГЭ хотя бы по одному предмету, в то время как общее число стобалльников из всех регионов составило немного более 7 000.