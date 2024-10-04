Вместо тысячи звонков: как поддерживать связь с помощью «Друзей на карте» от 2ГИС

В Уфе набирает популярность функция «Друзья на карте» геосервиса 2ГИС, которая делает общение еще более простым и удобным. Теперь не нужно лавировать между чатами в мессенджерах: с её помощью можно спонтанно встретиться с друзьями или убедиться, что близкий добрался до дома. Мы протестировали функцию и рассказываем, как она работает.

Где ваши друзья?

«Друзья на карте» позволяют узнать, где сейчас находятся близкие, которые взаимно добавили тебя на карту, строить планы и принимать решение в режиме реального времени без лишних вопросов «Где ты?».

Можно, например, попросить опаздывающую коллегу захватить кофе по пути на работу. А учитывая, что в течение дня мы много ездим по городу, стало легче редактировать маршруты: всегда можно отправить за «горячей» новостью того, кто находится ближе всех.

Кроме локации, функция показывает уровень заряда батареи тех, кто у вас друзьях, время, которое близкие проводят в определенном месте и определяет тип точки, в которой они находятся – дома или на работе, в кафе, театре или магазине, и отображает это с помощью статусов рядом с аватаркой. Отличный повод спросить у коллег, на какой спектакль они ходили, если накануне видел их в Нуре или драмтеатре.

Еще одна удобная опция – пуш-уведомления на перемещения самых важных людей. Наш корреспондент Катя добавила на карту своих детей – школьников средних классов – и настроила приложение так, что когда они выходят из школы и приходят домой, она получает пуш-уведомления от сервиса.

«Друзья на карте» – это еще и живое пространство. Здесь вы можете делиться эмоциями с друзьями. Сердечки, цветы, огоньки, шашлыки, торты, зонты – выбирайте подходящий эмодзи и отправляйте его другу в качестве приветствия или напоминания о себе.