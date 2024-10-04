Вместо тысячи звонков: как поддерживать связь с помощью «Друзей на карте» от 2ГИС

В Уфе набирает популярность функция «Друзья на карте» геосервиса 2ГИС, которая делает общение еще более простым и удобным. Теперь не нужно лавировать между чатами в мессенджерах: с её помощью можно спонтанно встретиться с друзьями или убедиться, что близкий добрался до дома. Мы протестировали функцию и рассказываем, как она работает.
Где ваши друзья?
«Друзья на карте» позволяют узнать, где сейчас находятся близкие, которые взаимно добавили тебя на карту, строить планы и принимать решение в режиме реального времени без лишних вопросов «Где ты?».
Можно, например, попросить опаздывающую коллегу захватить кофе по пути на работу. А учитывая, что в течение дня мы много ездим по городу, стало легче редактировать маршруты: всегда можно отправить за «горячей» новостью того, кто находится ближе всех.
Кроме локации, функция показывает уровень заряда батареи тех, кто у вас друзьях, время, которое близкие проводят в определенном месте и определяет тип точки, в которой они находятся – дома или на работе, в кафе, театре или магазине, и отображает это с помощью статусов рядом с аватаркой. Отличный повод спросить у коллег, на какой спектакль они ходили, если накануне видел их в Нуре или драмтеатре.
Еще одна удобная опция – пуш-уведомления на перемещения самых важных людей. Наш корреспондент Катя добавила на карту своих детей – школьников средних классов – и настроила приложение так, что когда они выходят из школы и приходят домой, она получает пуш-уведомления от сервиса.
«Друзья на карте» – это еще и живое пространство. Здесь вы можете делиться эмоциями с друзьями. Сердечки, цветы, огоньки, шашлыки, торты, зонты – выбирайте подходящий эмодзи и отправляйте его другу в качестве приветствия или напоминания о себе.
Как работает функция «Друзья на карте»
Чтобы друзья появились на вашей карте, вам нужно авторизоваться в приложении 2ГИС. Сделать это можно любым удобным способом. Даже пользователи без особых технических навыков легко справятся с подключением к функции.
После авторизации можно будет отправить близким приглашения. Как только они подтвердят заявку в друзья, их можно будет увидеть на карте. Наблюдать друг за другом можно только по взаимному согласию.
Это помогает решать почти невыполнимую задачу – собраться с теми, с кем давно не виделись. Кроме коллег, мы добавили в друзья и своих близких. В один из вечеров наш редактор Оля случайно заметила рядом на карте свою давнюю знакомую, которая ждала сына с тренировки. Так они впервые за год встретились и обсудили последние новости за чашечкой чая.
В любой момент настройки можно изменить: скрыть свою локацию от всех или кого-то одного, если, например, вы решили устроить сюрприз с неожиданной встречей аэропорту или забежать второй половинке за подарком. Также можно ограничить видимость по времени: на два часа, восемь, на сутки или насовсем.
«Бамп» – и готово!
Быстро добавлять в друзья тех, кто рядом с вами в данный момент, позволяет удобная функция «бамп». Не нужно вручную искать близких в списке контактов или вводить данные: чтобы добавить нового друга, достаточно «бампнуться» – нажать на специальную кнопку и потрясти телефонами рядом с другим пользователем 2ГИС. Это сработает, если вы уже авторизовались в «Друзьях».
Доступная всем пользователям 2ГИС функция «Друзья на карте» делает общение с близкими простым, удобным и интересным. Больше никаких вопросов «Где ты?» – теперь вы всегда в курсе местоположения ваших друзей и родных. Просто попробуйте добавить близких на карту.
