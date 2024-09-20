Что такое автоследование и как оно помогает новичкам зарабатывать на бирже

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Интерес россиян к фондовому рынку растет год от года. Последняя статистика Мосбиржи свидетельствует об увеличении вложений частных инвесторов в акции, облигации и фонды, а также инструменты срочного рынка.

Такой интерес к инвестициям понятен: граждане ищут возможность сохранить и преумножить заработанное. Однако самостоятельно новичкам это сделать непросто, поэтому многие из тех, кто смотрит в сторону инвестирования, выбирают автоследование — подключение к стратегиям настоящих профи, давно и успешно торгующих и понимающих рынок. Рассказываем, как это работает.

Российский фондовый рынок завершил август сползанием котировок ниже отметки в 2600 пунктов, и сейчас индекс Мосбиржи продолжает держаться в диапазоне 2600-2800. Технически и фундаментально текущие цены выглядят заниженными, считают аналитики «БКС Мир инвестиций». А это значит, что перспективные бумаги можно купить с большой «скидкой».

Эксперты отмечают: сегодня на российском рынке складываются условия для того, чтобы возобновить активность по покупке акций на перспективу. От текущих уровней потенциал роста индекса составляет 30-40% на горизонте года. При этом основной принцип, который важно соблюдать независимо от глобальных трендов и настроений рынка, — это системный подход к диверсификации портфеля.

Тем, кто задумывается о биржевой торговле, бывает сложно начать инвестировать самостоятельно, необходимо изучить огромный объем информации, тщательно ее анализировать и принимать решения взвешенно с холодной головой. Для новичков без большого опыта и знаний этот путь может быть тернист.

Поэтому все большую популярность набирает сервис автоследования, в основе которого – возможность в автоматическом режиме повторять торговую стратегию профессионального участника рынка.

«Благодаря технологичному IT-решению брокерский счет инвестора дублирует действия лучших игроков фондового рынка и позволяет зарабатывать вместе с ними, – говорит Всеволод Зубов, руководитель департамента автоследования «БКС Мир инвестиций». – Работает это так: профессиональный трейдер купил акции, например, «Сбера». И автоматически на брокерском счете инвестора, следующего за стратегией, появятся бумаги этого же эмитента».

То есть новичок не принимает самостоятельных решений по инвестициям, не думает, какую бумагу купить в моменте. Система вместо него повторяет действия, которые совершает на рынке опытный трейдер. С одной стороны, это защищает от необдуманных импульсивных действий и экономит время. С другой — помогает грамотно сформировать ликвидный портфель бумаг, обеспечивающих доходность и имеющих потенциал роста.

Как выбрать стратегию следования и какие риски остаются актуальными при этой модели инвестирования?

Технически это выглядит следующим образом: пользователь открывает брокерский счет, получает доступ к витрине стратегий и актуальной аналитике по различным рынкам, и может подключить в несколько кликов любую стратегию или даже несколько.

Одни стратегии предлагают зарабатывать на долгосрочном росте акций, торгующихся на Мосбирже, в основном — голубых фишках. Tакие стратегии подходят инвесторам, которые планируют вкладываться в рынок сроком от года, не готовы к частым сделкам и имеют возможность регулярно пополнять брокерский счет.

Пример другой стратегии – инвестиции в надежные финансовые инструменты: фонды ликвидности, государственные ОФЗ и корпоративные облигации с высоким рейтингом и постоянным купоном. Этот вариант может заинтересовать инвесторов, которые не готовы к волатильности акций и ищут стабильную доходность при минимальном риске.

Управление капиталом

Стратегии автоследования можно сравнить с автопилотом. Инвестор следует по заданной траектории (выбранной стратегии) без своего участия: работа по формированию портфеля перекладывается на плечи профессионала. История сделок в рамках стратегии конкретного автора прозрачна и доступна на странице стратегии. Это хороший способ изучить опыт профи и понаблюдать за его успешностью на долгой дистанции. Если подключить несколько стратегий, работающих с различными категориями финансовых инструментов, это позволит диверсифицировать инвестиции и оценить разные подходы к управлению капиталом.

«Важно, что стратегию можно отключить в любой момент. Это серьезное преимущество по сравнению с рядом других финансовых решений, когда инвестор может забрать свои деньги только по окончании срока договора», - отмечает руководитель департамента автоследования «БКС Мир инвестиций».

Отметим, что при использовании любых способов инвестирования существуют рыночные риски. Также стоит принимать во внимание тот факт, что определенные стратегии могут не соответствовать целям конкретного инвестора. Из-за ошибки при их выборе можно не достичь желаемого результата. Поэтому, если возникают сомнения, стоит проконсультироваться с финансовым советником. А инвесторы со стажем рекомендуют не инвестировать все свободные деньги и не ждать мгновенной прибыли: со своей первой сделки Уоррен Баффет заработал 5 долларов и считал этот опыт бесценным.