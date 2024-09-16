Кэшбек от поездок по карте «Алга» с СБП составил больше 2 млн рублей

До конца сентября 2024 года пассажирам региона доступен кешбэк 5%за пополнение транспортной карты «Алга», Единого социального проездного билета (ЕСПБ) и при покупке проездных билетов с помощью Системы быстрых платежей (СБП)*.

За последние три месяца владельцы карты «Алга» стали в 2,5 раза чаще использовать СБП для пополнения транспортной карты и покупки проездных билетов, в том числе Единых проездных. Если посчитать выгоду, то за это время по данным компании пользователям СБП и карты «Алга» вернулось в виде кешбэка более 2 миллионов рублей.

Чтобы присоединиться к акции и воспользоваться выгодным кэшбеком в 5% необходимо скачать мобильное приложение «Транспортная карта «Алга» в Google Play или RuStore. Далее для пополнения карты «Алга» в приложении через Систему быстрых платежей необходимо на главной странице приложения выбрать карту для пополнения или подключения проездного билета, и способ оплаты – СБП.

После выбора банка и подтверждения платежа можно совершать поездки по транспортной карте либо с использованием проездного билета.

Для получения кэшбека необходимо заранее зарегистрироваться в программе лояльности на сайте www.vamprivet.ru или в мобильном приложении «Привет!» Сумма кешбэка на одного пользователя составляет 1000 рублей в месяц.

При использовании карты «Алга» пассажиры получают не только возможность получения кэшбека при пополнении через СБП, но и другие преимущества — возможность пересадок внутри по единому билету в «Счастливый час».

«Оплачивая поездки картой «Алга», пассажиры с 2019 года сэкономили более 1,2 млрд рублей. Для жителей Уфы разработана акция «Счастливый час». В течение одного часа пассажир может пересесть по одному билету из автобуса в автобус перевозчика ГУП «Башавтотранс», трамвай или троллейбус, пригородную электричку «Дема-Шакша» и наоборот. На начало июня 2024 года в Уфе по данной акции уже совершено 20 млн пересадок и сэкономлено более 500 млн рублей пассажиров», - комментирует использование карты «Алга» заместитель министра транспорта и дорожного хозяйства Республики Башкортостан Руслан Гарипов.

Акцию по получению кэшбека при пополнении транспортной карты, Единого социального проездного билета (ЕСПБ) и при покупке проездных билетов с помощью СБП проводит Национальная система платежных карт** – операционный и клиринговый центр Системы быстрых платежей совместно АО «Башкирский регистр социальных карт».

Полные правила предоставления кешбэка можно узнать на сайте www.vamprivet.ru и в мобильном приложении «Привет!».

*Система быстрых платежей (СБП) – сервис, который позволяет мгновенно перевести средства между своими счетами в разных банках-участниках СБП, а также на счета других клиентов по номеру телефона. С помощью СБП можно также оплачивать товары и услуги по QR-коду или платежной ссылке/кнопке. На сегодняшний день участниками СБП стали более 200 кредитных организаций.

**Национальная система платежных карт (НСПК) – операционный платежный и клиринговый центр Системы быстрых платежей (СБП), оператор платежной системы «Мир».