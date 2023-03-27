Как СРО повышает качество строительства в России

Справочно

Айрат Гарифуллин — инженер-строитель, эксперт по СРО. Опыт в строительном лицензировании более 20 лет, из них 4 года — в Лицензионном центре Госстроя России.

В течение 16 лет возглавляет консалтинговую компанию СтройЮрист, которая занимается оформлением СРО и пожарных лицензий МЧС.

Более 14 лет строит коммерческие объекты для торговых розничных сетей.

Окончил Уфимский государственный нефтяной университет по специальности Промышленное и гражданское строительство в 2006 году

«Институт саморегулирования создан большей частью по инициативе участников строительного рынка. Было очевидно, что регулирование рынка лицензированием неэффективно и не обеспечивает безопасности строительства.

Минимизация бюрократии, преобладание профессионального отношения к делу — предпосылки создания СРО.

Главные цели саморегулирования — повышение качества строительства, безопасность объектов и третьих лиц. Устанавливалось обязательное членство в СРО для компаний, выполняющих работы, влияющие на несущую способность и безопасность застройки».

О планомерном развитии системы СРО говорят реформы 2017 года

Региональный принцип упростил ежегодные проверки стройфирм, которые, будучи зарегистрированы в Москве, деятельность осуществляли в отдалении от саморегулятора. В такой ситуации оперативное рассмотрение жалоб было затруднительно, а то и вовсе невозможно.

Раньше участие в работе объединений было формальным — выдавались доверенности управленцам, близким к руководству СРО. Регионализация упростила механизм защиты участников. Теперь СРО вправе инициировать проверки нарушений прав компаний во время проведения закупок.

Также у них появилась возможность защиты интересов участников в суде. Немаловажным пунктом защиты прав стройкомпаний стало рассмотрение разногласий между объединением и его членами в Третейских судах — их формируют НОСТРОЙ / НОПРИЗ».

За годы работы СРО мы наблюдаем повышение качества строительства

На наш взгляд, это произошло за счет проработанности кадрового вопроса. Это ужесточение требований к специалистам (ст.55.5 ГрК РФ). Обязательным условием вступления в объединение является наличие в штате участника СРО двух и более сотрудников из вновь созданного Национального реестра специалистов.

Теперь руководители строительных компаний, помимо стажа, должны иметь профильное высшее образование. Главные инженеры проекта обеспечивают организацию строительных работ и персонально отвечают за результат.

Уточнение данных исключает «мертвые души», закрепляет специалиста на одном месте работы. Это большой вклад в борьбу с фирмами-однодневками. Проводится строгая проверка дипломов, официальных выплат в фонды, отсутствие двойных записей.

Кроме того, был введен компенсационный фонд для обеспечения договорных обязательств

Если член СРО планирует участие в аукционах и других конкурентных закупках, он должен финансово гарантировать выполнение своих обязательств. Уровень его ответственности, выраженный величиной взноса, не может быть ниже суммы обязательств по договорам.

Выведение из-под надзора СРО фирм с подрядами на сумму меньше трех миллионов способствует развитию небольших организаций. Это положительно сказывается на деятельности всей сферы. Для строителей сумма подряда была увеличена до 10 млн. в 2022 году. Для изыскателей и проектировщиков такого ограничения нет.

Ежегодный контроль СРО своих членов обеспечивает постоянное совершенствование стройфирм: наполнение высокопрофессиональными кадрами, качественным выполнением работ.

Действуют санкции за нарушения — от приостановления допуска до исключения из СРО. Причем исключенный участник не вправе претендовать на допуск к работам в течение 12 месяцев.

Параллельно с этим контроль над самими СРО осуществляют Нацобъединения, а за ними наблюдает Ростехнадзор.

Таким образом, система работает и, в основном, достигает обозначенного результата — безопасности, в то время как государственные бессрочные лицензии не закрывали большинство из задач.

Об устойчивом развитии института СРО говорят и сентябрьские изменения в 2022 году

Система Независимой оценки квалификации (НОК), принятая еще в 2017 году, добралась и до строительной сферы. Она позволит оценить реальный уровень профессионализма организаторов строительства. Уменьшение требований к стажу при включении в Национальный реестр пополнит его молодыми специалистами.

Раньше выдавали выписку из реестра членов СРО. Неудобство заключалось в том, что клиенты компании СтройЮрист могли долго ждать этот документ.

Теперь Единые реестры участников опубликованы в открытом доступе и позволят быстро проверить наличие допуска к работам.

Внимания заслуживают изменения в Требования к членам СРО для особо опасных, сложных и уникальных объектов

Проект Постановления предлагает внести следующие поправки:

Снизить требования к инженерному стажу для специалистов с высшим образованием с 5-ти до 3-х лет (сегодня возможен любой стаж в строительстве не менее пяти лет). Увеличить количество руководителей, включенных в Национальный реестр специалистов, для 1, 2 и 3 уровней ответственности (сейчас два, предлагается три). Для 4 и 5 уровней – не меньше четырех (сейчас трое). Специалисты, не включенные в Национальный реестр, будут обязаны проходить независимую оценку квалификации один раз в 5 лет.

На сегодняшний день обсуждение закончено. Проект предполагается принять 01.03.2024 г.

Совершенствование системы саморегулирования планомерно и устойчиво. Сравнивая свою деятельность в лицензировании и СРО, я могу сделать вывод, что саморегулирование сделало то, чего не смогло лицензирование:

1.Тщательная проверка специалистов, реальный контроль квалификации строителей, отсутствие «мертвых душ» и задвоения должно обеспечить качество и безопасность конструкций.

2. Компфондами и страхованием защищены контрагенты и третьи лица. Даются финансовые гарантии застройщикам, управляющим компаниям, техническим заказчикам, региональным операторам, в том числе, в обеспечении договорных обязательств.

3. Снижение бюрократии для малого бизнеса убирает барьеры в развитии стройиндустрии. В центре внимания — крупные игроки, ведь строить должны профессионалы.

Таким образом, членство в СРО дает организациям ряд важных преимуществ, что в результате положительно сказывается на деятельности отечественной строительной отрасли».