Кто не справляется – уходит с рынка: какие управляющие компании Башкирии рискуют лишиться лицензии

В Башкирии, по данным Государственной информационной системы жилищно-коммунального хозяйства, насчитывается 18 444 многоквартирных дома, жители которых ежедневно пользуются коммунальными услугами, к качеству которых порой возникают вопросы. Республиканский госкомитет по жилищному и строительному надзору оперативно реагирует на обоснованные претензии, дает рекомендации по устранению недочетов, а также контролирует качество строительства в регионе.

О том, как проходят проверки, за какие нарушения управляющие компании могут лишиться лицензии, почему застройщики обращаются в госжилстройнадзор за экспертными советами, в интервью «Башинформу» рассказал председатель госкомитета Артур Давлетшин.

На каждого инспектора - 260 домов

- Артур Рамилевич, жилищная сфера республики очень обширная, почти 18,5 тысячи многоквартирных домов. Как ведомство справляется с такой нагрузкой?

- У нас в штате 70 жилищных инспекторов, на каждого приходится более 260 домов. Это подъемная нагрузка при правильной организации контрольных, надзорных процессов. В 2020–2021 годах из-за пандемии коронавирусной инфекции действовал мораторий на плановые проверки и были введены существенные ограничения на проведение внеплановых. В 2022 году и на 2023 год эти ограничения в основном сохранены с учетом проведения санкционной политики недружественными зарубежными странами. Параллельно с этим идет реформа контрольно-надзорной деятельности, направленная на создание благоприятных условий для бизнеса.

В этих условиях мы перенесли акценты на профилактику нарушений, и добросовестные управляющие организации сами обращаются к нам с просьбами провести профилактический визит, дать рекомендации по исправлению возможных нарушений. Есть и такие организации, которые стали злоупотреблять сложившейся ситуацией и не в должной мере выполняют обязательства перед гражданами. В 2022 году управляющим организациям госкомитет выдал 2299 предостережений о недопустимости нарушения обязательных требований в сфере ЖКХ (в 2021 году – 933), составлено 1090 протоколов об административных правонарушениях (в 2021 году - 1596), выдано 157 предписаний об устранении нарушений (год назад их было 5250).

- Что является основанием для проверки? Вы лично выезжаете на объекты?

- Госкомитет ежегодно составляет план проверок, согласовываем его с прокуратурой. Информация размещается на сайте ведомства и организации могут заблаговременно подготовиться. Внеплановые проверки проводим по обращениям граждан, юридических лиц, общественных организаций. Для выявления возможных нарушений мониторим соцсети, СМИ. В прошлом году к нам поступило 18 692 обращения, это на 24% меньше, чем в 2021 году. Примерно 24% от всех прошлогодних обращений были связаны с начислением платы за услуги ЖКХ. Порой люди не знают, на какие нужды идут средства по статье «содержание», выявляется неисправное внутридомовое газовое оборудование, где-то течет крыша, требует ремонта подъезд и другие нарушения.

Я лично выезжаю на проверки, обычно 2–3 раза в неделю, поднимаюсь на крыши, спускаюсь в подвалы, вникаю в конкретные ситуации, это часть моей работы. Так же поступают и мои заместители, наша работа вовсе не кабинетная. Жилищный фонд очень разный, есть дома, построенные в 1930-1959-е годы, которые требуют особого внимания. При выявлении нарушения госкомитет выдает предписание с требованием устранить его к определенному сроку. Если предписание не исполнено, выдаем повторное с новыми, более короткими сроками, со злостными нарушителями вопросы решаем в суде. Наша задача – добиться того, чтобы каждая управляющая компания неукоснительно соблюдала лицензионные требования, договорные обязательства, прописанные в договоре управления многоквартирным домом.