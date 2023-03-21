Кто не справляется – уходит с рынка: какие управляющие компании Башкирии рискуют лишиться лицензии

В Башкирии, по данным Государственной информационной системы жилищно-коммунального хозяйства, насчитывается 18 444 многоквартирных дома, жители которых ежедневно пользуются коммунальными услугами, к качеству которых порой возникают вопросы. Республиканский госкомитет по жилищному и строительному надзору оперативно реагирует на обоснованные претензии, дает рекомендации по устранению недочетов, а также контролирует качество строительства в регионе.
О том, как проходят проверки, за какие нарушения управляющие компании могут лишиться лицензии, почему застройщики обращаются в госжилстройнадзор за экспертными советами, в интервью «Башинформу» рассказал председатель госкомитета Артур Давлетшин.
- Артур Рамилевич, жилищная сфера республики очень обширная, почти 18,5 тысячи многоквартирных домов. Как ведомство справляется с такой нагрузкой?
- У нас в штате 70 жилищных инспекторов, на каждого приходится более 260 домов. Это подъемная нагрузка при правильной организации контрольных, надзорных процессов. В 2020–2021 годах из-за пандемии коронавирусной инфекции действовал мораторий на плановые проверки и были введены существенные ограничения на проведение внеплановых. В 2022 году и на 2023 год эти ограничения в основном сохранены с учетом проведения санкционной политики недружественными зарубежными странами. Параллельно с этим идет реформа контрольно-надзорной деятельности, направленная на создание благоприятных условий для бизнеса.
В этих условиях мы перенесли акценты на профилактику нарушений, и добросовестные управляющие организации сами обращаются к нам с просьбами провести профилактический визит, дать рекомендации по исправлению возможных нарушений. Есть и такие организации, которые стали злоупотреблять сложившейся ситуацией и не в должной мере выполняют обязательства перед гражданами. В 2022 году управляющим организациям госкомитет выдал 2299 предостережений о недопустимости нарушения обязательных требований в сфере ЖКХ (в 2021 году – 933), составлено 1090 протоколов об административных правонарушениях (в 2021 году - 1596), выдано 157 предписаний об устранении нарушений (год назад их было 5250).
- Что является основанием для проверки? Вы лично выезжаете на объекты?
- Госкомитет ежегодно составляет план проверок, согласовываем его с прокуратурой. Информация размещается на сайте ведомства и организации могут заблаговременно подготовиться. Внеплановые проверки проводим по обращениям граждан, юридических лиц, общественных организаций. Для выявления возможных нарушений мониторим соцсети, СМИ. В прошлом году к нам поступило 18 692 обращения, это на 24% меньше, чем в 2021 году. Примерно 24% от всех прошлогодних обращений были связаны с начислением платы за услуги ЖКХ. Порой люди не знают, на какие нужды идут средства по статье «содержание», выявляется неисправное внутридомовое газовое оборудование, где-то течет крыша, требует ремонта подъезд и другие нарушения.
Я лично выезжаю на проверки, обычно 2–3 раза в неделю, поднимаюсь на крыши, спускаюсь в подвалы, вникаю в конкретные ситуации, это часть моей работы. Так же поступают и мои заместители, наша работа вовсе не кабинетная. Жилищный фонд очень разный, есть дома, построенные в 1930-1959-е годы, которые требуют особого внимания. При выявлении нарушения госкомитет выдает предписание с требованием устранить его к определенному сроку. Если предписание не исполнено, выдаем повторное с новыми, более короткими сроками, со злостными нарушителями вопросы решаем в суде. Наша задача – добиться того, чтобы каждая управляющая компания неукоснительно соблюдала лицензионные требования, договорные обязательства, прописанные в договоре управления многоквартирным домом.
- Ежегодно особое внимание уделяется подготовке к отопительному сезону. Дает ли контроль в этой сфере результаты?
- Эта работа комплексная, мы проводим ее совместно с министерством ЖКХ, администрациями муниципалитетов, ресурсоснабжающими организациями, постоянно обмениваемся информацией и держим руку на пульсе. В 2020 году, когда жители республики столкнулись с высокими начислениями за отопление, стало понятно, что необходимо прилагать постоянные усилия по соблюдению закона об энергосбережении. Как пример, когда управляющие компании занялись устройством теплоизоляции труб отопления и горячей воды, ликвидацией теплопотерь - результат почувствовали все.
- Насколько часто приходится прибегать к крайней мере – лишать лицензий управляющие компании?
- Согласно Жилищному кодексу, лицензия может быть аннулирована решением суда по заявлению госжилстройнадзора. Оно подается на основании решения лицензионной комиссии. На сегодняшний день в республике прекращено действие 170 лицензий по разным причинам, сейчас в реестре действующих – 581 компания. Обычно причиной лишения лицензии становятся грубые нарушения, выявленные в ходе проверок. Например, когда УК собирали с жильцов плату за тепло, воду и своевременно не рассчитывались с поставщиками ресурсов, накапливая долги.
Если компания в течение года дважды нарушала лицензионные требования по конкретному дому, у нас есть право исключить его из реестра лицензий. Когда количество исключенных площадей достигнет 15% и более от общего количества находящихся в управлении, это является основанием для обращения в суд. Но дома не остаются без управления, мы обращаемся в администрацию муниципалитета с требованием провести конкурс по выбору новой управляющей компании. Другой вариант – новую управляющую компанию выбирают на общем собрании активные жильцы. Управляющие организации, которые не осознали ответственность за строгое исполнение условий договоров управления многоквартирными домами, цель работы которых только извлечение прибыли, должны уйти с рынка управления жильём, это однозначная позиция Главы РБ Радия Хабирова, правительства республики и нашего госкомитета.
- Как госкомитет оценивает качество проводимого в республике капремонта многоквартирных домов? Часто ли поступают связанные с этим обращения?
- В 2022 году к нам поступило 267 обращений по вопросам проведения капремонта, качества работ касаются только 10%, в остальных - вопросы по правомерности выставления счетов, предоставлению льгот, компенсаций, освобождению от платы за капитальный ремонт и др. За истекший период 2023 года было 58 обращений, в том числе по качеству работ в 7 домах.
Иногда люди не понимают, что в конкретный период проводится определенный вид ремонта, например, обновляют только крышу, недоумевают, почему не ремонтируют сразу весь дом. Существует республиканская программа капремонта, в которой все работы расписаны по годам. Она рассчитана до 2052 года, всего в программу включено 17 056 многоквартирных домов, в 2022 году выполнен ремонт в 1069 домах.
В госкомитете качество капремонта контролирует специальный отдел, ведем эту работу совместно с министерством ЖКХ и регоператором капремонта. В 2022 году в ходе выборочного осмотра 191 дома выявлено 169 нарушений в 83 домах, в том числе 95 - касающихся ремонта лестничных клеток и 74 - ремонта общего имущества. Они касаются технологии производства работ и низкого качества выполненных работ, проверки продолжаются. Всего в прошлом году в госкомитет поступило 267 обращений по вопросам проведения капремонта, в том числе по качеству работ 10%, остальные содержат вопросы по правомерности выставления квитанции на оплату капитального ремонта, предоставление льгот, компенсаций, освобождение от оплаты за капитальный ремонт, проведение капитального ремонта в более ранние сроки, внесение изменений в республиканскую программу капремонта по видам и срокам проведения работ и др.
- Жилья в Башкирии строится все больше, а что с качеством? Каковы наиболее распространенные обращения в этой сфере?
- Жалобы на качество строительства есть, но благодаря действующей в республике системе контроля и надзора их становится с каждым годом меньше. Когда застройщик принимает решение о строительстве дома, он извещает об этом госкомитет и объект ставится под наш надзор. Объект вносится в реестр, для него разрабатывается план проверок. В феврале 2023 года госкомитетом запущен детальный онлайн-калькулятор для застройщиков, с помощью которого они могут рассчитать количество проверок объекта в зависимости от его площади, этажности и др. Данным видом цифровых решений решили воспользоваться компании Ассоциации застройщиков Республики Башкортостан, первой стала компания «СтроиТЭК».
В процессе строительства наши инспекторы проводят проверки на каждом этапе строительства, а по итогам выдается заключение о соответствии объекта требованиям проектной документации и эксплуатацией дома занимается управляющая организация. Чаще всего вопросы возникают в связи с отклонениями от проектных решений. В этих случаях целесообразность решений должна подтвердить дополнительная экспертиза. Если изменения признаются обоснованными, то дом принимается в эксплуатацию.
- Госжилстройнадзор не только контролирует застройщиков, но и помогает им. Насколько востребована ваша экспертная поддержка?
- Строительные компании часто обращаются за консультациями, разъяснениями, связанными с изменениями в законодательстве, требованиях нормативных документов. Госкомитет безвозмездно помогает застройщикам в том числе в части надзора, таким образом, компании могут оптимизировать собственные расходы на содержание собственных подразделений с параллельными функциями и получают очевидное конкурентное преимущество.
Я являюсь экспертом Национального объединения строителей (НОСТРОЙ) по импортозамещающей продукции и ко мне часто обращаются производители такой продукции, предназначенной для строительства, для оценки возможности ее использования и дальнейшего внесения в каталог импортозамещающей продукции. Консультирую наших застройщиков по применению такой продукции и материалов. Наша главная цель – безопасность и качество. На особом контроле госкомитета - социальные объекты и объекты, строительство которых приурочено к юбилейным мероприятиям. Наш приоритет – повышение качества работы, в связи с чем решаем вопросы по созданию подведомственной организации, которая позволит повысить эффективность деятельности госкомитета.
Предполагается, что такая организация, помимо визуального осмотра и проверки документации, будет контролировать каждый этап строительства с применением специальных средств и лабораторных испытаний. В результате застройщики и подрядчики увидят, что малейшее отступление от проектных решений будет выявлено и отражено в акте проверки. Опыт регионов, где подобные структуры уже существуют, показывает, что участники строительного процесса заметно повышают качество строительства, при проведении итоговых проверок практически не выявляется нарушений проектной документации. Повышение качества строительства приведет к снижению количества обращений граждан, а это позволит нам уделять больше внимания плановым мероприятиям, в том числе предупредительным.