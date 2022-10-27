Как купить продукты в Уфе с бесплатной доставкой

Солнечный осенний день, суббота. Жительница Уфы возвращается из супермаркета, в руках — два тяжелых пакета с продуктами на следующую неделю. У подъезда ее дома на улице Бакалинская припаркован яркий автомобиль. Из багажника курьер достает большие пакеты, заходит в подъезд и поднимается на этаж — он доставляет продукты соседям нашей героини.
Пока одни жители города активно используют доставку, другие — закупаются продуктами самостоятельно. Сколько стоят продукты, из каких магазинов можно оформить заказ, нужно ли платить за доставку? Эти и другие вопросы волнуют многих уфимцев, которые пока не пробовали заказывать продукты онлайн. Отвечаем на эти вопросы вместе со СберМаркетом.
Забегая вперед, до 15 ноября доставка заказа в СберМаркете — бесплатная*.
Сколько стоят продукты?
Цены на товары в СберМаркете такие же, как в магазинах. Делая заказ на сайте или в приложении, вы сразу видите стоимость нужного вам продукта. И ценники точно не перепутают.
В СберМаркете есть удобный раздел «Спецпредложения», где можно посмотреть все товары со скидкой. Более того, в разделе «Дешевле чем в магазине» вы найдете самые популярные товары по цене даже ниже, чем в обычном магазине — можно сэкономить до 30%. Так, за счет акций и специальных цен заказывать продукты онлайн становится выгоднее, чем зайти в ближайший магазин у дома.
Кроме того, заказывая продукты онлайн на СберМаркете, вы, как правило, действуете точно по плану и кладете в корзину действительно нужные вам товары. Таким образом, вы не купите лишнего – еще и потому что избежите долгого разговора с ребенком на кассе, который очень хочет эти три шоколадки.
Из каких магазинов можно заказать доставку?
Представьте, что в магазине X вы нашли нужный вам товар, который стоит 100 рублей, и узнаёте, что в магазине Y на другом конце города он стоит дешевле. Вряд ли вы поедете в другой магазине, не так ли? Со СберМаркетом не придется искать компромисс – покупайте там, где дешевле!
В СберМаркете можно легко посмотреть цену любого продукта во всех доступных магазинах города, подключенных к сервису. Вы можете сравнивать стоимость любимых продуктов и выбирать оптимальную цену, сделав заказ в том магазине, где она будет дешевле.
Сравнивая цены и ассортимент в разных магазинах в приложении или на сайте, легко выяснить, где нужный вам продукт дешевле – в популярных METRO, Ашане, Магните или Ленте, и даже местных Байраме и Дворике. Представьте, сколько бы вы потратили на проезд, чтобы выяснить всё это офлайн.
Как быстро привезут продукты?
Время и место доставки вы выбираете сами. Вы всегда можете выбрать тот временной интервал, когда точно будете дома, например, с 20.00 до 22.00. Доставка осуществляется ежедневно до 23:00.
Следуя несложным подсчетам, как минимум два часа вы потратите, если поедете в магазин самостоятельно: они уйдут на дорогу, парковку, выбор продуктов, очередь на кассе, и, конечно, обратный путь.
Со СберМаркетом вы можете строить свой график так, как вам удобно, ведь высвобождаются целые часы. Например, вместо того, чтобы ехать после работы в магазин по пробкам, можно провести этот час с пользой для себя: сходить на фитнес, массаж, погулять с ребенком, встретиться с подругой.
До своего приезда курьер всегда звонит вам на мобильный телефон и уточняет, находитесь ли вы дома. Так что даже если вы вышли прогуляться в этот временной промежуток, вы не пропустите доставку.
Мне точно привезут свежее?
Бывает, что в спешке покупатель сам взял с полки продукт и только дома заметил, что срок годности подходит к концу. Со СберМаркетом такой ситуации не случится.
За качество продуктов, которые попадут в ваш заказ, отвечает сборщик. Он умеет выбирать свежие и качественные товары, лично проверяет срок годности каждого продукта, как если бы делал покупки для себя.
Можно заказать только продукты?
Косметика, бытовая химия, лекарства, зоотовары – в магазинах мы покупаем не только продукты. Все это можно заказать и в СберМаркете.
Кроме того, к заказу доступны продукты, которые ваш любимый магазин производит сам, например, салаты, выпечка или полуфабрикаты. Просто выберите в приложении ,магазин, перейдите в каталоге в раздел «Собственное производство» и добавляйте в корзину избранные блюда.
Но если мне нравится гулять по магазинам?
Действительно, для части людей пойти в большой магазин и затеряться между полками на несколько часов — что-то вроде терапии. Ни в коем случае не нужно себя ограничивать, если это доставляет вам радость.
Но если вы вдруг захотите погулять в другом месте, или не нести после прогулки пакеты домой, то просто положите все выбранные продукты в виртуальную корзину приложения и оформите заказ с доставкой. А затем можете продолжить гулять или, например, отправиться в галерею.
Покупка продуктов не всегда требует вашего личного присутствия, а значит, этот процесс вполне можно делегировать. Цена за доставку окупается сразу — в виде сэкономленных денег, сил и времени, которые можно потратить на любимые дела и любимых людей.
Скачать приложение СберМаркет можно в GooglePlay или AppStore
*Бесплатная доставка СберМаркет действует до 15 ноября для всех пользователей во всех регионах. Вы платите только за сборку.