Как купить продукты в Уфе с бесплатной доставкой

Сколько стоят продукты?

Цены на товары в СберМаркете такие же, как в магазинах. Делая заказ на сайте или в приложении, вы сразу видите стоимость нужного вам продукта. И ценники точно не перепутают.

В СберМаркете есть удобный раздел «Спецпредложения», где можно посмотреть все товары со скидкой. Более того, в разделе «Дешевле чем в магазине» вы найдете самые популярные товары по цене даже ниже, чем в обычном магазине — можно сэкономить до 30%. Так, за счет акций и специальных цен заказывать продукты онлайн становится выгоднее, чем зайти в ближайший магазин у дома.

Кроме того, заказывая продукты онлайн на СберМаркете, вы, как правило, действуете точно по плану и кладете в корзину действительно нужные вам товары. Таким образом, вы не купите лишнего – еще и потому что избежите долгого разговора с ребенком на кассе, который очень хочет эти три шоколадки.