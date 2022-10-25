«Умные» технологии и искусственный интеллект

Председатель правления — генеральный директор АО «Башкирская электросетевая компания» (БЭСК) Сергей Гурин в «Открытом интервью» для сайта «ЭПР» рассказал об особенностях «Российского энергетического форума», который пройдет в Уфе 26–28 октября 2022 года. А также - о том, какие инновации, несмотря на западные санкции, внедряют в электросетях Республики Башкортостан и какие программы помогают привлекать в отрасль молодых специалистов.
Задание для российской промышленности
— Сергей Владимирович, какие ключевые темы будут обсуждать эксперты на «Российском энергетическом форуме-2022»?
— Энергофорум в Уфе — одна из немногих региональных площадок, на которой ежегодно обсуждаются основные вехи развития энергетики. Мы традиционно выступаем генеральным спонсором мероприятия (генеральным спонсором «Российского энергетического форума» является компания «Башкирэнерго», дочерняя структура «БЭСК». — прим автора) Программа форума обширна. Она включает дискуссии по всем направлениям энергетики, начиная от традиционной генерации и ВИЭ и заканчивая электросетевым и сбытовым комплексами. Отдельно поговорим об инновациях, которые компании нарабатывают в различных областях.
«БЭСК» первой в России реализовала проект комплексной модернизации сетей с элементами Smart grid (умные сети). Завершили его в 2020 году.
Сосредоточимся на том, с чем столкнулась энергетика с учетом санкционной политики недружественных государств и как в этих условиях она должна обеспечивать надежное и качественное электро- и теплоснабжение. Обозначим проблемы, которые требуют скорейшего решения от российской промышленности, они касаются и электротехнического оборудования, и вопросов автоматизации, и IT-инфраструктуры. Подробно поговорим на эти и другие темы и покажем, каким видим решение этих проблем.
Санкции инновациям — не помеха
— Наверное, будет затронута и тема модернизации электросетей. Как ведут эту работу ваши компании с учетом подготовки сетей к зиме?
— Все идет в соответствии с инвестиционно-ремонтной программой. Весной текущего года, как и у многих других компаний, у нас был небольшой временной сдвиг, связанный с проблемами у поставщиков. Сейчас мы полностью вошли в график. Обе наши компании: и «Башкирэнерго», и «БСК», готовы к прохождению отопительного сезона.
Уверен, что предстоящий осенне-зимний период пройдем, как всегда, успешно, и нашу надежную работу оценят потребители.
— Какое инновационное оборудование внедряют ваши компании?
— «Башкирэнерго» еще в советское время было «на острие прогресса». Стараемся и сегодня не терять высоких темпов по внедрению самых передовых разработок. Так, мы первыми в России реализовали проект комплексной модернизации сетей с элементами Smart grid (умные сети). Завершили его в 2020 году. Отмечу также испытания современных индикаторов короткого замыкания и внедрение цифровых разъединителей на элегазовое оборудование.
В текущем году стали использовать выключатели Smart35 для коммутации сети 35 киловольт с возможностью дистанционного управления. Посмотрим, как они себя покажут.
Все устройства выпущены российскими производителями.
— Повлиял ли на работу ваших компаний уход с российского рынка западных производителей оборудования?
— Если говорить про энергетическое оборудование, то мы всегда использовали в основном отечественные разработки.
Некоторые сложности у нас возникли с получением элегазового оборудования для распределительных сетей низкого и среднего напряжения на 6–10 киловольт. К сожалению, в России оно до сих пор не выпускается. Но, на мой взгляд, мы достаточно успешно заменили его китайскими аналогами, которые показали высокие результаты. Надеюсь, в течение ближайших лет в России произойдет локализация элегаза на 6–10 киловольт, и мы станем самодостаточными и в этом направлении.
Цифровизация – к 2025 году
— Как проходит цифровая трансформация ваших компаний?
— Еще в 2012 году мы приняли решение перейти на систему 1С ERP (планирование ресурсов предприятия), сделав выбор в пользу отечественного ПО перед SAP и другими популярными в тот момент программными комплексами. Этот шаг себя полностью оправдал. Сейчас у нас действует 26 модулей 1С, которые охватывают весь блок управления, в том числе учет электроэнергии, охрану труда и многое другое.
Цифровизация касается и развития волоконно-оптической линии связи (ВОЛС). Мы на 98,5% обеспечили покрытие оптикой всех подстанций на 35–110 киловольт. В следующем году доведем этот показатель до 100%. Также в ближайших планах — переход на двухуровневую систему управления, включающую единую систему диспетчеризации. В 2025 году мы завершим формирование всех модулей 1С, и наша система ERP станет полноценной. Безусловно, будем продолжать ее модернизацию.
В 2022 году «БЭСК» на 98,5 % обеспечил покрытие оптикой всех подстанций на 35–110 киловольт. В следующем году этот показатель будет доведен до 100%.
В конце прошлого года в автоматизированную систему контроля и учета электроэнергии (АСКУЭ), осуществляющую дистанционную передачу данных, вошли 330 тысяч наших приборов учета. Такими приборами был оборудован 41% точек учета. Понимаем, что впереди огромнейший пласт работы. Ведь предстоит поменять приборы учета, которые мы ставили 10 лет назад. По нашим оценкам, ежегодно необходимо устанавливать 40–50 тысяч новых счетчиков, чтобы через 10 лет добиться 100-процентного показателя по АСКУЭ. Это потребует очень больших ресурсов.
Помощь от искусственного интеллекта
— Помогает ли цифровизация снижать потери в сетях?
— На прошлом энергетическом форуме в Уфе мы заключили соглашение с компанией МТС, которая с помощью технологий искусственного интеллекта начала проводить анализ потребления электроэнергии в нашем регионе, выявляя в первую очередь аномальные отклонения. Проект находится на начальной стадии, но мы уже видим его эффективность. С помощью искусственного интеллекта можно пресекать воровство электроэнергии, находить майнеров. В прошлом году у нас было зафиксировано 10 случаев незаконного майнинга.
— Насколько активно идет процесс технологического подключения к сетям после отмены льгот для потребителей с 1 июля 2022 года?
— Во-первых, хочу сказать, что мы благодарны за это решение Правительству РФ. Пакет за 550 рублей, по которому можно было получить присоединение до 15 киловатт , приводил к практике, которую мы называем «электрификация полей». Столь небольшая сумма не обязывала потребителя оперативно строить свою инфраструктуру. Вот и стояли ЛЭП в чистом поле годами. А период до 1 июля 2022 года был для нас авральным — многие захотели воспользоваться льготой до ее отмены. Количество заявок возросло примерно на 40%. Далее оно ожидаемо сократилось.
Подготовка молодежи и мульфильмы про БЭСКМЭНа
— На недавнем конкурсе профессионального мастерства в Калининграде, где определяли лучших электромонтеров отрасли, вновь заговорили о проблеме привлечения молодежи в отрасль. А как ее решают в ваших компаниях?
— Действительно, такая проблема стоит довольно остро. Ведь молодежь нужно не только привлечь в отрасль, но и удержать в ней. Найти специалистов в Уфе не столь сложно, но этого нельзя сказать про районы, отдаленные от центра республики. Поэтому там мы строим инфраструктуру, которую можно обслуживать в автоматическом режиме, без привлечения человека.
Для вовлечения проводим слеты молодых энергетиков. В сентябре в таком мероприятии приняли участие более 200 специалистов. Ребята получили не только новые знания, но и возможность проявить свои лидерские качества, представив на суд жюри собственные проекты. Мы видим в них свою смену.
Наши компании проводят не только корпоративные образовательные, но и социальные проекты, направленные на развитие региона. Большую известность в республике получил проект по электробезопасности, нацеленный на детскую аудиторию: школьников и дошкольников. Он включает проведение уроков, спектаклей и даже создание мультфильмов с героем БЭСКМЭНом, которые размещены на нашем ютуб-канале. Понимаем, что с детской аудиторией надо говорить на ее языке.
Подготовка молодых специалистов — одна из ключевых задач наших компаний, наряду с обеспечением надежной и качественной подачи электроэнергии потребителям и развитием новых технологий.