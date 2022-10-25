«Умные» технологии и искусственный интеллект

Некоторые сложности у нас возникли с получением элегазового оборудования для распределительных сетей низкого и среднего напряжения на 6–10 киловольт. К сожалению, в России оно до сих пор не выпускается. Но, на мой взгляд, мы достаточно успешно заменили его китайскими аналогами, которые показали высокие результаты. Надеюсь, в течение ближайших лет в России произойдет локализация элегаза на 6–10 киловольт, и мы станем самодостаточными и в этом направлении.



Цифровизация – к 2025 году

— Как проходит цифровая трансформация ваших компаний?



— Еще в 2012 году мы приняли решение перейти на систему 1С ERP (планирование ресурсов предприятия), сделав выбор в пользу отечественного ПО перед SAP и другими популярными в тот момент программными комплексами. Этот шаг себя полностью оправдал. Сейчас у нас действует 26 модулей 1С, которые охватывают весь блок управления, в том числе учет электроэнергии, охрану труда и многое другое.



Цифровизация касается и развития волоконно-оптической линии связи (ВОЛС). Мы на 98,5% обеспечили покрытие оптикой всех подстанций на 35–110 киловольт. В следующем году доведем этот показатель до 100%. Также в ближайших планах — переход на двухуровневую систему управления, включающую единую систему диспетчеризации. В 2025 году мы завершим формирование всех модулей 1С, и наша система ERP станет полноценной. Безусловно, будем продолжать ее модернизацию.