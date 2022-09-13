К чему может привести отказ подростков платить за проезд в транспорте

С началом учебного года в Башкирии участились жалобы на кондукторов общественного транспорта. Родители подростков пишут в разные инстанции: в правительство, минтранс, руководству компании-перевозчика или оставляют возмущенные комментарии в соцсетях.

Причина раздражения часто похожа – ребенок не заплатил за проезд, а кондуктор его «обидел», сделав замечание. Вроде бы мелочь - юный пассажир проехал «зайцем», оправдавшись тем, что не сработала карта, родители забыли положить деньги, что с него взять? Еще и другие пассажиры могут вступиться, назвать кондуктора грубияном – так и разгорается конфликт, о причине которого уже никто не помнит, а виноватым оказывается кондуктор.

Посмотрим на ситуацию с точки зрения перевозчика. Кондуктор обязан получить с пассажира плату за проезд, он добросовестно выполняет свою работу. По словам гендиректора «Башавтотранса» Надира Самиева, если ревизоры обнаружат в салоне «зайца», кондуктора привлекут к дисциплинарной ответственности и лишат премии, ведь получается, что он своим бездействием нанес предприятию ущерб, хотя это «заяц» фактически взял чужое.