К чему может привести отказ подростков платить за проезд в транспорте

Нередки случаи, когда подростки и молодежь сознательно отказываются платить за проезд в городском транспорте, зная, что по закону высадить несовершеннолетнего нельзя.
Родители, принимая сторону ребенка, готовы обвинить водителей и кондукторов, якобы те «не вошли в положение», их сын или дочь всего лишь «забыли» деньги, или сами поощряют такое поведение. Между тем невинная шалость, бравада, если ее не остановить, может обернуться неприятными последствиями.
С началом учебного года в Башкирии участились жалобы на кондукторов общественного транспорта. Родители подростков пишут в разные инстанции: в правительство, минтранс, руководству компании-перевозчика или оставляют возмущенные комментарии в соцсетях.
Причина раздражения часто похожа – ребенок не заплатил за проезд, а кондуктор его «обидел», сделав замечание. Вроде бы мелочь - юный пассажир проехал «зайцем», оправдавшись тем, что не сработала карта, родители забыли положить деньги, что с него взять? Еще и другие пассажиры могут вступиться, назвать кондуктора грубияном – так и разгорается конфликт, о причине которого уже никто не помнит, а виноватым оказывается кондуктор.
Посмотрим на ситуацию с точки зрения перевозчика. Кондуктор обязан получить с пассажира плату за проезд, он добросовестно выполняет свою работу. По словам гендиректора «Башавтотранса» Надира Самиева, если ревизоры обнаружат в салоне «зайца», кондуктора привлекут к дисциплинарной ответственности и лишат премии, ведь получается, что он своим бездействием нанес предприятию ущерб, хотя это «заяц» фактически взял чужое.
Безбилетник наверняка захочет проделать удавшийся трюк вновь, особенно если родители встали на его защиту. Кондуктору или водителю (на маршруте, где нет кондуктора), оставшемуся один на один с таким пассажиром, придется только взывать к его совести.
Подобная безнаказанность побуждает подростков пойти дальше, собравшись компанией, они провоцируют кондуктора, демонстративно не желая платить за проезд, поскольку «ничего им за это не будет», записывают видео и выкладывают его в соцсетях. Эти случаи тоже известны.
По мнению врача-психотерапевта Республиканского клинического психотерапевтического центра Гузель Юсуповой, подобное поведение до добра не доведет.
«Агрессивное поведение свойственно подросткам, оно может быть воспринято как проявление крутизны, пример для подражания, но это дурной пример, ведь в результате может вырасти асоциальная личность», - считает она.
Вот где родителям действительно стоит вмешаться, уделить внимание ребенку.
«Семья играет огромную роль в формировании личности, поэтому в такой ситуации родителям важно откровенно поговорить с ребенком, выяснить причины его поступка. Многие родители приходят домой усталыми, они посвящают себя работе, материальным вещам, но обязательно нужно находить время для воспитания детей», - пояснила Гузель Юсупова.
Если ситуация, начавшаяся как шалость, выйдет из-под контроля, она рано или поздно приведет к неприятным последствиям для взрослых и детей. Первых могут привлечь к ответственности за ненадлежащее воспитание, а вторые с 16 лет ответят за оскорбления и мат, порчу сидений салона и другое. Вот и получается, что конфликты невыгодны никому. Самое разумное в этой ситуации для кондуктора и пассажира – выполнять свои обязательства и быть взаимно вежливыми.