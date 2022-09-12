Ванные с окном и спальни с гардеробными: где купить квартиру в Уфе с необычной планировкой

Мастер-спальни с ванными и гардеробными
Мастер-спальнями сегодня называют отдельные блоки в квартирах, как правило, для взрослых, в которых есть своя спальня, ванная комната и гардероб.
Эти пространства удалены от детских и позволяют избежать очередей по утрам, посещать ванные в удобное время. Кроме этого, это еще и дополнительная шумоизоляция от детских и общих зон.
Плюсы гардеробной в квартире очевидны. Гардеробная комната позволит вам организовать систему хранения одежды и аксессуаров, сгруппировать их по сезонам и избежать хаоса в квартире. Зайдя в гардеробную, вы сможете быстро подобрать необходимую одежду для всей семьи. Квартиры с мастер-спальнями и гардеробными есть в новом жилом проекте от Унистрой — «Уникуме на Коммунистической»*.
Ванные с окном
Новинка планировочных решений и один из самых востребованных форматов квартир уровня «бизнес-класс» — с ванными с окном. Большое окно в ванной — современное решение, которое помимо практической значимости дарит эстетический комфорт.
Нестандартная планировка позволит реализовать интерьер мечты и создать из ванной полноценную комнату, а также превратит водные процедуры в релакс-терапию с красивым видом из окна.
Помимо красоты, наличие окна в ванной комнате имеет и практическую значимость. Окно в ванной — продуманное решение, благодаря чему в комнате будет естественный свет и вентиляция. Уникальные квартиры с ванными с окном есть в доме бизнес-класса «Уникум на Коммунистической» от Унистрой.
Необычные однокомнатные
Еще один тренд – необычные планировки однокомнатных квартир, близкие по функционалу к двухкомнатным.
Во многих современных проектах пространство в них разделено на 2 части: общественную – это кухни-гостиные для приёма гостей, встреч с друзьями, и приватную – спальню, закрытую от посторонних глаз.
Свободное пространство гостиной позволяет организовать удобное рабочее пространство и комфортную зону отдыха. К примеру, вы пригласили в гости друзей, здесь же на островной кухне вы готовите ужин и накрываете на стол, параллельно общаясь с гостями. Гармонию пространства смогут поддержать единые стилевые решения по мебели и декору.
Большие квартиры
Всё большую популярность набирают большие планировки квартир от 90 квадратов с двумя-тремя спальнями.
В такой квартире может комфортно проживать семья из 3-5 человек. В большой комнате можно организовать пространство кухни-гостиной, отдельную комнату — выделить для спальни родителей, комнату поменьше — для детской, где уместится две детских кроватки, третью комнату можно оставить для большой гостиной или еще одной детской для ребенка постарше. При желании одну из комнат можно переоборудовать в рабочий кабинет или гардеробную.
Smart-квартиры
Не менее интересный тренд, на который советуем вам обратить внимание — smart-квартиры**. Управлять такой квартирой можно со смартфона: включить технику, освещение, кондиционирование, а также создать сценарии их работы.
К примеру, когда вы возвращаетесь с работы, каждый день в 18.00 к вашему приходу автоматически будет запускаться музыка и кондиционер. В Уфе умные квартиры есть в новом проекте Унистрой.
Подробнее о нестандартных вариантах квартир в «Уникуме на Коммунистической» от Унистрой можно узнать по тел. +7 (347) 225-79-86.
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* Застройщик: ООО Специализированный застройщик «УНИСТРОЙРЕГИОН-3» Проектная декларация размещена в ЕИСЖС на сайте наш.дом.рф
** Smart-квартиры - квартиры с системой “умный дом”.
Настоящее предложение не является публичной офертой.