Ванные с окном и спальни с гардеробными: где купить квартиру в Уфе с необычной планировкой

Мастер-спальни с ванными и гардеробными

Мастер-спальнями сегодня называют отдельные блоки в квартирах, как правило, для взрослых, в которых есть своя спальня, ванная комната и гардероб.

Эти пространства удалены от детских и позволяют избежать очередей по утрам, посещать ванные в удобное время. Кроме этого, это еще и дополнительная шумоизоляция от детских и общих зон.