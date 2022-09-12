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12 Сентября , 09:00

Ванные с окном и спальни с гардеробными: где купить квартиру в Уфе с необычной планировкой

Осень - время перемен. Это касается всего: работы, отдыха, одежды, интерьера. Сегодня вместе с компанией «Унистрой» расскажем о новых трендах в жилой недвижимости. Какую выбрать квартиру, чтобы она была удобной, подходила для большой семьи или фрилансера, и сочетала в себе современные решения.

Партнерский материал

Мастер-спальни с ванными и гардеробными

Мастер-спальнями сегодня называют отдельные блоки в квартирах, как правило, для взрослых, в которых есть своя спальня, ванная комната и гардероб.

Эти пространства удалены от детских и позволяют избежать очередей по утрам, посещать ванные в удобное время. Кроме этого, это еще и дополнительная шумоизоляция от детских и общих зон.

Плюсы гардеробной в квартире очевидны. Гардеробная комната позволит вам организовать систему хранения одежды и аксессуаров, сгруппировать их по сезонам и избежать хаоса в квартире. Зайдя в гардеробную, вы сможете быстро подобрать необходимую одежду для всей семьи. Квартиры с мастер-спальнями и гардеробными есть в новом жилом проекте от Унистрой — «Уникуме на Коммунистической»*.

Ванные с окном

Новинка планировочных решений и один из самых востребованных форматов квартир уровня «бизнес-класс» — с ванными с окном. Большое окно в ванной — современное решение, которое помимо практической значимости дарит эстетический комфорт.

Нестандартная планировка позволит реализовать интерьер мечты и создать из ванной полноценную комнату, а также превратит водные процедуры в релакс-терапию с красивым видом из окна.

Помимо красоты, наличие окна в ванной комнате имеет и практическую значимость. Окно в ванной — продуманное решение, благодаря чему в комнате будет естественный свет и вентиляция. Уникальные квартиры с ванными с окном есть в доме бизнес-класса «Уникум на Коммунистической» от Унистрой.

Необычные однокомнатные

Еще один тренд – необычные планировки однокомнатных квартир, близкие по функционалу к двухкомнатным.

Во многих современных проектах пространство в них разделено на 2 части: общественную – это кухни-гостиные для приёма гостей, встреч с друзьями, и приватную – спальню, закрытую от посторонних глаз.

Свободное пространство гостиной позволяет организовать удобное рабочее пространство и комфортную зону отдыха. К примеру, вы пригласили в гости друзей, здесь же на островной кухне вы готовите ужин и накрываете на стол, параллельно общаясь с гостями. Гармонию пространства смогут поддержать единые стилевые решения по мебели и декору.

Большие квартиры

Всё большую популярность набирают большие планировки квартир от 90 квадратов с двумя-тремя спальнями.

В такой квартире может комфортно проживать семья из 3-5 человек. В большой комнате можно организовать пространство кухни-гостиной, отдельную комнату — выделить для спальни родителей, комнату поменьше — для детской, где уместится две детских кроватки, третью комнату можно оставить для большой гостиной или еще одной детской для ребенка постарше. При желании одну из комнат можно переоборудовать в рабочий кабинет или гардеробную.

Smart-квартиры

Не менее интересный тренд, на который советуем вам обратить внимание — smart-квартиры**. Управлять такой квартирой можно со смартфона: включить технику, освещение, кондиционирование, а также создать сценарии их работы.

К примеру, когда вы возвращаетесь с работы, каждый день в 18.00 к вашему приходу автоматически будет запускаться музыка и кондиционер. В Уфе умные квартиры есть в новом проекте Унистрой

Подробнее о нестандартных вариантах квартир в «Уникуме на Коммунистической» от Унистрой можно узнать по тел. +7 (347) 225-79-86.

Реклама. Рекламодатель ООО «РиэлтРегион» ИНН 1657142638

* Застройщик: ООО Специализированный застройщик «УНИСТРОЙРЕГИОН-3» Проектная декларация размещена в ЕИСЖС на сайте наш.дом.рф 

** Smart-квартиры - квартиры с системой “умный дом”. 

Настоящее предложение не является публичной офертой.

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