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11 марта Понедельник

Уфа   °

До выборов депутатов Государственного Собрания-Курултая Республики Башкортостан осталось

Уфимцы пожаловались на огромные лужи и гололед

ОБЩЕСТВО
Фото: ИА «Башинформ»

Фото: ИА «Башинформ»

УФА, 11 мар 2019. /ИА «Башинформ»/.

В Уфу пришла весна, а вместе с ней началось таяние снега. Скопившиеся снежные кучи начали растекаться по тротуарам и дорогам. В городе образовались огромные непроходимые лужи — они появились около остановок и во дворах домов, рядом с детскими садами и школами, на проезжей части. Некоторые горожане уже переобулись в резиновые сапоги.

«Повсюду тает снег, город «поплыл». Даже в центре огромные лужи. Серые дома, неубранный с зимы грязный снег. Почему его заранее не вывозили?», — жалуются уфимцы в соцсетях.

Из-за перепада температур местами образовался гололед, стало сложно передвигаться. В соцсетях уфимцы сообщают о случаях падения на обледеневших тротуарах.

В пресс-службе администрации Уфы прокомментировали ситуацию с лужами и рассказали, что делается для их устранения.

Как сообщало агентство «Башинформ», в ближайшие дни в регионе будет преобладать теплая дождливая погода с температурой воздуха выше нуля, похолодание в ночные часы обеспечит гололедицу на дорогах и снежный накат. В таких погодных условиях автомобилистам советуют гораздо внимательнее соблюдать ПДД, пешеходам также рекомендуется быть осторожными во избежание получения травм.

Похолодание ожидается со среды 13 марта, ночью температура воздуха опустится до -7 градусов, днём до -2. К концу рабочей недели прогнозируется уже до -11 градусов ночью.

Теги: ЖКХ
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