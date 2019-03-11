Фото: ИА «Башинформ» В Башкирии после нескольких дней оттепели ожидается резкое похолодание Фото: ИА «Башинформ»

УФА, 11 мар 2019. /ИА «Башинформ», Гульфия Акулова/.

В Башкирии после нескольких дней оттепели прогнозируется значительное похолодание.

По информации республиканского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в ближайшие дни в регионе будет преобладать теплая дождливая погода с температурой воздуха выше нуля, похолодание в ночные часы обеспечит гололедицу на дорогах и снежные накаты. В таких погодных условиях автомобилистам советуют гораздо внимательнее соблюдать ПДД, пешеходам также рекомендуется быть осторожными во избежании получения травм.

Похолодание ожидается со среды 13 марта, ночью температура воздуха опустится до -7 градусов, днём до -2.

К концу рабочей недели прогнозируется уже до -11 градусов ночью. Осадки прекратятся.

В субботу, 16 марта днём будет +2, ночью -9 градусов. В воскресенье, 17 марта столбики термометров покажут 4 градуса тепла в дневные часы, ночью температура воздуха опустится до -7 градусов.