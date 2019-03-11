Уважаемый пользователь, Вы пользуетесь устаревшим браузером, который не поддерживает современные веб-стандарты и представляет угрозу вашей безопасности. Для корректного отображения сайта рекомендуем установить актуальную версию любого современного браузера:


Google chrome
Opera
Firefox
Safari
Internet Explorer

Прочитать в мобильной версии сайта

РУС

USD 65.96

EUR 74.57

11 марта Понедельник

Уфа   °

До выборов депутатов Государственного Собрания-Курултая Республики Башкортостан осталось

В Уфе коммунальные работники ведут борьбу с гололедом на дорогах и тротуарах

ОБЩЕСТВО
Фото: сайт администрации Уфы

В Уфе коммунальные работники ведут борьбу с гололедом на дорогах и тротуарах Фото: сайт администрации Уфы

УФА, 11 мар 2019. /ИА «Башинформ»/.

В Уфе из-за осадков в виде дождя и снега, а также перепада температур на дорогах образовался гололёд. Как информировало агентство «Башинформ», в соцсетях уфимцы сообщили о случаях падения на обледеневших тротуарах. В пресс-службе администрации столицы заявили, что городские жилищно-коммунальные службы переведены на усиленный режим работы.

«В постоянном режиме ведётся мониторинг состояния дорог. Посыпка песко-соляной смесью организована в круглосуточном режиме. Дорожники уделяют особое внимание посыпке подъёмов, мостов, путепроводов и опасных участков. Без внимания не остаются пешеходные тротуары и дворовые территории», — сообщили в ведомстве, напомнив, что организации, учреждения и предприятия также ответственны за свои территории в плане уборки и очистки.

В мэрии добавили, что пешеходам и водителям необходимо быть предельно осторожными и внимательными в условиях гололедицы. В любых экстренных ситуациях следует обращаться по телефону «112». Звонить по нему можно даже в том случае, если на счету нет денег и отсутствует сим-карта.

Теги: благоустройство, ЖКХ
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter или
Оставлять комментарии к новостям можно в группах "вконтакте" и в "фейсбуке"
Читайте нас в Яндекс.Новостях
Читайте также
Паводок в Башкирии: Сибай лидирует по запасам воды в снежном покрове
Запасы воды в снежном покрове в районе Сибая превышают норму на 76 процентов, столица башкирского Зауралья лидирует по этому показателю в республике. Од
В Башкирии после нескольких дней оттепели ожидается резкое похолодание
В Башкирии после нескольких дней оттепели прогнозируется значительное похолодание. По информации республиканского управления по гидрометеорологии и мо
В Башкирии при столкновении с «КамАЗом» погибла пассажирка Mitsubishi Outlander
В Бакалинском районе Башкортостана утром 11 марта на 108 км автодороги Кушнаренково - Чекмагуш - Бакалы произошло смертельное ДТП. Как сообщили агентств
В Башкирии разыскиваемый родственниками 68-летний Сергей Ланин погиб
В Башкортостане завершились поиски пропавшего без вести 68-летнего Сергея Ланина. Житель города Салавата найден мертвым, сообщили накануне в группе «Лиза
Лонгриды
Общество
Новости партнеров
Экономика
Политика
Культура
Спорт
Происшествия
Фоторепортажи
 
Подпишитесь на важные новости Уфы и республики
Спасибо, я уже с вами!
закрыть