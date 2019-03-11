Фото: сайт администрации Уфы В Уфе коммунальные работники ведут борьбу с гололедом на дорогах и тротуарах Фото: сайт администрации Уфы

УФА, 11 мар 2019. /ИА «Башинформ»/.

В Уфе из-за осадков в виде дождя и снега, а также перепада температур на дорогах образовался гололёд. Как информировало агентство «Башинформ», в соцсетях уфимцы сообщили о случаях падения на обледеневших тротуарах. В пресс-службе администрации столицы заявили, что городские жилищно-коммунальные службы переведены на усиленный режим работы.

«В постоянном режиме ведётся мониторинг состояния дорог. Посыпка песко-соляной смесью организована в круглосуточном режиме. Дорожники уделяют особое внимание посыпке подъёмов, мостов, путепроводов и опасных участков. Без внимания не остаются пешеходные тротуары и дворовые территории», — сообщили в ведомстве, напомнив, что организации, учреждения и предприятия также ответственны за свои территории в плане уборки и очистки.

В мэрии добавили, что пешеходам и водителям необходимо быть предельно осторожными и внимательными в условиях гололедицы. В любых экстренных ситуациях следует обращаться по телефону «112». Звонить по нему можно даже в том случае, если на счету нет денег и отсутствует сим-карта.