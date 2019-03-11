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11 марта Понедельник

Уфа   °

До выборов депутатов Государственного Собрания-Курултая Республики Башкортостан осталось

В Уфе коммунальные службы приступили к очистке ливневок от снега и мусора

ОБЩЕСТВО
Фото: сайт администрации Уфы

Фото: сайт администрации Уфы

УФА, 11 мар 2019. /ИА «Башинформ», Ксения Калинина/.

В Уфе жители города пожаловались на огромные лужи, появившиеся в связи с потеплением около остановок и во дворах домов, рядом с детскими садами и школами, на проезжей части. В пресс-службе администрации города пояснили, что работники СУРСИС и учреждений по благоустройству районов города в связи наступлением оттепели приступили к очистке от снега и мусора дождеприемных решеток и колодцев системы ливневой канализации.

«В рамках работ по содержанию ливневой канализации регулярно в весеннее и осеннее время проводятся технические осмотры для выявления и устранения повреждений и засоров, очистка, ремонт смотровых и дождеприемных колодцев. Кроме того, организуются инспекционные проверки на предмет хищения решеток и наличия открытых лотков», — прокомментировали в ведомстве.

Также коммунальным службам поручено организовать отвод талых вод от откосов дорог и путепроводов улично-дорожной сети города, подпорных стен и их фундаментов, чтобы избежать размытия грунта и попадания воды в подвалы зданий.

По данным администрации Кировского района, в эти дни рабочие очищали систему ливневой канализации на проспекте Салавата Юлаева, улицах Менделеева, Пушкина, Карла Маркса, Сочинской, Заки Валиди, Пугачева.

В муниципалитете Октябрьского района проинформировали, что сегодня, 11 марта, на улицах района четыре бригады заняты расчисткой ливневых канализаций — работы идут на улицах Маршала Жукова, Сипайловской, Рихарда Зорге и проспекте Салавата Юлаева. По обе стороны автодороги по улице Сипайловской сотрудники местного учреждения по благоустройству пробурили водоотводные каналы.

«Создавать такие системы водоотводных каналов приходится, когда ливневые канализации перестают справляться с большими потоками талой воды. Работа проходит в усиленном режиме — предпринимаются все меры для предотвращения накопления воды при таянии», — добавили в ведомстве.
В Дёмском районе больше половины дворов очищены до асфальта. В местном муниципалитете отметили, что при необходимости осуществляется посыпка тротуаров и пешеходных дорожек с целью недопущения травматизма жителей. Основные работы сегодня: ворошение снега, отвод талых вод, посыпка песком. Активно идет комплексная очистка. Сегодня сотрудники жилищных предприятий капитально расчищают территорию следующих дворов: ул. Мусоргского, 19б, Левитана, 14/4, 14/5, Правды, 3; Дагестанской, 5, Островского, 18.

В случае ЧС горожанам следует звонить на единый номер экстренных служб — «112».

Теги: благоустройство, ливневки
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