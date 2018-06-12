Фото: Олег Яровиков, Владимир Скрипник, Наталья Овчарук, ufacity.info

















Празднование Дня России и Дня города в столице Башкирии завершилось красочным салютом Фото: Олег Яровиков, Владимир Скрипник, Наталья Овчарук, ufacity.info

УФА, 12 июн 2018. /ИА «Башинформ», Ксения Калинина/.

Столица Башкортостана 12 июня отметила сразу три праздника: День России, 264-й годовщину со дня рождения Салавата Юлаева и 444-ую годовщину основания крепости Уфа – День города.

По традиции, праздничный день начался с торжественного возложения цветов к памятнику Салавату Юлаеву. Затем во всех районах города стартовали запланированные мероприятия. Среди самых ярких – всероссийский открытый турнир по борьбе корэш «Наследники Салавата», выставка ретро-автомобилей, введение в эксплуатацию нового профессионального футбольного поля, торжественная церемония вручения паспортов молодым горожанам, праздничная программа «Люблю тебя, мой край родной!», кулинарный конкурс «Добрый Плов», конкурс «Шежере», фестиваль спорта и музыки KFC Battle Fest, награждение победителей городского вокального конкурса «Уфимские липы», гала-концерт Международного фестиваля искусств «Сердце Евразии».

Сразу на трех городских площадках выступили знаменитые артисты. На площади имени Ленина — Радик Юльякшин (Elvin Grey). На площади «Ватан» за Конгресс-холлом — солист группы «Пицца» Сергей Приказчиков, виртуозный американский трубач и певец Рональд Бейкери, российская певица, известная как вокалистка музыкальной группы «Sugar Mamas» Анжелика Фролова и участница телевизионного проекта «Голос» Назгуль Отузова. На площади перед «Уфа-Ареной» — L'One.

Уфимцы и гости города активно участвовали в народных играх, мастер-классах, квестах, соревнованиях по шашкам, шахматам, армлифтингу, мини-футболу, гиревому спорту.

Кульминацией насыщенного праздничного дня стал салют, который начался в 23.00 на площади им. Ленина. Посмотреть красочный фейерверк собрались несколько тысяч горожан.