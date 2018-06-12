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12 июня Вторник

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В Уфе победителю турнира по борьбе корэш «Наследники Салавата» достался автомобиль

ОБЩЕСТВО

Фото: ufacity.info

В Уфе победителю турнира по борьбе корэш «Наследники Салавата» достался автомобиль Фото: ufacity.info

УФА, 12 июн 2018. /ИА «Башинформ», Ксения Калинина/.

В Уфе 12 июня прошёл Открытый Всероссийский турнир по борьбе корэш «Наследники Салавата», посвященный 80-летию Советского района. На протяжении всего дня более ста борцов со всей России сражались в шести весовых категориях за победу и за главный приз – автомобиль «Лада Гранта».

В пресс-службе администрации района сообщили, что по итогам соревнований в каждой весовой категории были определены победители и призёры. Организаторы вручили им кубки, медали, грамоты и подарки. Абсолютным победителем турнира стал Сергей Павлик из Ульяновской области. Ему достался главный приз – кушак (пояс) и ключи от отечественного автомобиля.

Организатором турнира выступили администрация Советского района, Министерство молодежной политики и спорта РБ, РОО «Спортивная федерация по борьбе корэш и борьбы на поясах РБ».  

Теги: праздники, спорт, борьба
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