Фото: ufacity.info В Уфе победителю турнира по борьбе корэш «Наследники Салавата» достался автомобиль Фото: ufacity.info

УФА, 12 июн 2018. /ИА «Башинформ», Ксения Калинина/.

В Уфе 12 июня прошёл Открытый Всероссийский турнир по борьбе корэш «Наследники Салавата», посвященный 80-летию Советского района. На протяжении всего дня более ста борцов со всей России сражались в шести весовых категориях за победу и за главный приз – автомобиль «Лада Гранта».

В пресс-службе администрации района сообщили, что по итогам соревнований в каждой весовой категории были определены победители и призёры. Организаторы вручили им кубки, медали, грамоты и подарки. Абсолютным победителем турнира стал Сергей Павлик из Ульяновской области. Ему достался главный приз – кушак (пояс) и ключи от отечественного автомобиля.

Организатором турнира выступили администрация Советского района, Министерство молодежной политики и спорта РБ, РОО «Спортивная федерация по борьбе корэш и борьбы на поясах РБ».