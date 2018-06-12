Фото: Лилия Шамаева Уфимцам подарили новое футбольное поле Фото: Лилия Шамаева

УФА, 12 июн 2018. /ИА «Башинформ», Ксения Калинина/.

В Уфе 12 июня в эксплуатацию введено новое профессиональное футбольное поле. Площадка организована в парке Лесоводов по программе «Хет-трик» от УЕФА. Поле реконструировали, застелив травмоопасное покрытие искусственным газоном.

В открытии обновленной спортивной площадки приняли участие депутат Госсобрания РБ Тагир Гизатуллин, председатель Федерации футбола РБ, генеральный директор футбольного клуба «Уфа» Шамиль Газизов, глава администрации Советского района Урал Кильсенбаев.

«Сегодня введена в эксплуатацию новая футбольная площадка. Она появилась благодаря реализации общественного проекта молодёжи, получившего статус некоммерческой организации. Сегодня участие в нем принимают более 104 любительских команд. Уверен, что с введением в эксплуатацию нового поля, команд и любителей футбола станет больше. Это особенно важно в рамках возложенных главой государства задач на некоммерческий сектор и началом Чемпионата мира по футболу, стартующего в нашей стране» – отметил Тагир Гизатуллин.

После торжественной части для всех желающих был организован футбольный турнир «Уфа за Мундиаль» в поддержку Чемпионата мира по футболу в России.

Справочно. Общественный проект «Футбольная уфимская любительская Лига» (ФУЛЛ) начал свою деятельность в 2014 году в виде проекта Молодежной общественной палаты при Госсобрании региона. На сегодняшний день проект имеет статус некоммерческой организации и получил инфраструктурное развитие.