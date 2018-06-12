Фото: Владимир Скрипник















«Чайка», «Москвич» и «Запорожец»: Уфимцы сфотографировались с ретро-автомобилями Фото: Владимир Скрипник

УФА, 12 июн 2018. /ИА «Башинформ», Ксения Калинина/.

В уфимском парке имени Якутова в День России и День города, 12 июня, для горожан и гостей столицы открылась выставка ретро-автомобилей. Большой популярностью пользуется знаменитая советская «Чайка» — ГАЗ-14. Автомобиль выпускали с 1977 года и прекратили в 1988-м после постановления ЦК КПСС о борьбе с привилегиями. На его основании единственную советскую машину представительского класса сняли с производства, уничтожив всю документацию. Сегодня к раритетному автомобилю можно прикоснуться и сфотографироваться на память.

Ценители ретро-машин остались в восторге от «Москвича-400» — одного из самых распространенных ранних советских автомобилей. Известно, что его планировалось сделать двухдверным, по примеру его прообраза Opel Kadett, но такая модель не понравилась Сталину.

Дети и взрослые с удовольствием позировали около «Запорожцев» и других уникальных советских автомобилей.