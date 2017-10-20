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20 октября Пятница

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В Уфе возбуждено уголовное дело по факту покушения на убийство бизнесмена

ПРАВО|ПРОИСШЕСТВИЯ

В Уфе возбуждено уголовное дело по факту покушения на убийство бизнесмена

Фото: автор

В Уфе возбуждено уголовное дело по факту покушения на убийство бизнесмена

Фото: автор

УФА, 20 окт 2017. /ИА «Башинформ», Ксения Калинина/.

В Уфе в правоохранительные органы утром 20 октября поступило сообщение об обнаружении мужчины с огнестрельным ранением головы. Как рассказала агентству «Башинформ» старший помощник руководителя СУ Следственного комитета по РБ Светлана Абрамова, покушение произошло на подземной парковке жилого дома по улице Мингажева. Мужчину госпитализировали.

«СУ СК России по РБ по факту покушения на убийство человека возбуждено уголовное дело. На место выехала следственно-оперативная группа. Выполняются неотложные следственные действия. Устанавливаются обстоятельства и лица, причастные к совершению преступления», — прокомментировали в пресс-службе.

СМИ информируют, что пострадавший является владельцем завода по производству металлических конструкций в Санкт-Петербурге, а также учредителем нескольких фирм в столице республики.

Как сообщало агентство «Башинформ», на парковке следователи осматривают черный автомобиль марки BMW, рядом с многоквартирным домом кинологи с собаками прочесывают местность. Парковка, где произошло покушение на убийство, оснащена камерами видеонаблюдения.

Теги: покушение на убийство, СКР по РБ
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