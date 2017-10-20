В Уфе на парковке стреляли в бизнесмена Фото: автор В Уфе на парковке стреляли в бизнесмена Фото: автор

УФА, 20 окт 2017. /ИА «Башинформ», Ксения Калинина/.

В Уфе на подземной парковке по улице Мингажева утром 20 октября неизвестный совершил покушение на убийство крупного бизнесмена. ГТРК «Башкортостан» со ссылкой на источник в правоохранительных органах сообщает, что, предположительно, выстрелы были произведены из боевого пистолета.

Сейчас 40-летнего предпринимателя увезли в больницу. Состояние его оценивается как тяжелое. На месте работают сотрудники правоохранительных органов. Телеканал информирует, что пострадавший является владельцем завода по производству металлических конструкций в Санкт-Петербурге, а также учредителем нескольких фирм в столице республики.