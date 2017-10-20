Уважаемый пользователь, Вы пользуетесь устаревшим браузером, который не поддерживает современные веб-стандарты и представляет угрозу вашей безопасности. Для корректного отображения сайта рекомендуем установить актуальную версию любого современного браузера:


Google chrome
Opera
Firefox
Safari
Internet Explorer

Прочитать в мобильной версии сайта

РУС

USD 57.57 ↑

EUR 67.93 ↓

20 октября Пятница

Уфа   °

СМИ: Стала известна личность бизнесмена, в которого стреляли на парковке в Уфе

ПРАВО|ПРОИСШЕСТВИЯ

СМИ: Стала известна личность бизнесмена, в которого стреляли на парковке в Уфе Фото: автор

СМИ: Стала известна личность бизнесмена, в которого стреляли на парковке в Уфе Фото: автор

УФА, 20 окт 2017. /ИА «Башинформ», Ксения Калинина/.

В центре Уфы на подземной парковке утром 20 октября неизвестный расстрелял 40-летнего бизнесмена Павла Кабанова. По данным Лайфа, мужчина выстрелил крупному предпринимателю в голову.

Как сообщало агентство «Башинформ», предположительно, выстрелы были произведены из боевого пистолета. Бизнесмена госпитализировали. Состояние его оценивается как тяжелое.

За последнее время это уже третий случай нападения на предпринимателей в столице. 28 августа 2017 года в Уфе на улице Армавирской в собственном автомобиле был подорван бывший сотрудник полиции Сергей Кожевников, подчиненный Николая Чимчука.

28 сентября на улице Менделеева неизвестный обстрелял иномарку предпринимательницы, бизнес которой связан с тендерами. Женщине удалось избежать серьезных травм. В момент обстрела она находилась в машине на водительском месте.

Теги: покушение на убийство
Лонгриды
Историко-культурный комплекс европейского уровня «Шульган-Таш»
Половодье-2017
Сможет ли Башкирия выйти сухой из большой воды?
Как не стать жертвой финансовых пирамид
Оттуда вы это знаете
Востребованы ли в эпоху интернета «бумажные» СМИ и телевидение в Башкирии
Диспансеризация 2017
Как жители Башкирии могут ее пройти
Пять самых ярких афоризмов Игоря Захаркина
12 потайных мест «Уфа-Арены»
Воздушные ворота Уфы
Почему дети ходили в школу по железной дороге?
Как устроились депутаты госдумы от Башкирии
Лёд тронулся: катки Башкирии
Что нужно знать жителям юга Башкирии и зауралья перед тем, как прийти на избирательные участки 18 сентября 2016 года
Как уфимцам не заблудиться на таганае
Как уфимцам отправиться в однодневный сплав по реке юрюзань
Давлеканово — территория возможностей
Общество
Новости партнеров
Экономика
Политика
Культура
Спорт
Происшествия
Фоторепортажи
 
Подпишитесь на важные новости Уфы и республики
Спасибо, я уже с вами!
Яндекс цитирования
Рейтинг ресурсов "УралWeb"
закрыть