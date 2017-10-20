СМИ: Стала известна личность бизнесмена, в которого стреляли на парковке в Уфе Фото: автор СМИ: Стала известна личность бизнесмена, в которого стреляли на парковке в Уфе Фото: автор

УФА, 20 окт 2017. /ИА «Башинформ», Ксения Калинина/.

В центре Уфы на подземной парковке утром 20 октября неизвестный расстрелял 40-летнего бизнесмена Павла Кабанова. По данным Лайфа, мужчина выстрелил крупному предпринимателю в голову.

Как сообщало агентство «Башинформ», предположительно, выстрелы были произведены из боевого пистолета. Бизнесмена госпитализировали. Состояние его оценивается как тяжелое.

За последнее время это уже третий случай нападения на предпринимателей в столице. 28 августа 2017 года в Уфе на улице Армавирской в собственном автомобиле был подорван бывший сотрудник полиции Сергей Кожевников, подчиненный Николая Чимчука.

28 сентября на улице Менделеева неизвестный обстрелял иномарку предпринимательницы, бизнес которой связан с тендерами. Женщине удалось избежать серьезных травм. В момент обстрела она находилась в машине на водительском месте.