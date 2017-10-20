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20 октября Пятница

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В Уфе следователи осматривают BMW пострадавшего при обстреле предпринимателя - фото и видео

ПРАВО|ПРОИСШЕСТВИЯ

В Уфе следователи осматривают BMW пострадавшего при обстреле предпринимателя - фото и видео

Фото: автор | Видео: автора

В Уфе следователи осматривают BMW пострадавшего при обстреле предпринимателя - фото и видео

Фото: автор

УФА, 20 окт 2017. /ИА «Башинформ», Ксения Калинина/.

В Уфе на подземной парковке по улице Мингажева утром 20 октября, около 09.30, неизвестный совершил покушение на убийство 40-летнего бизнесмена Павла Кабанова. Корреспондент агентства «Башинформ» побывал на месте происшествия. Сейчас на парковке следователи осматривают черный автомобиль марки BMW, рядом с многоквартирным домом кинологи с собаками прочесывают местность. Стоит отметить, что парковка, где произошло покушение на убийство, оснащена камерами видеонаблюдения.

Один из сотрудников стоянки для машин рассказал, что были слышны три хлопка. Подробности раскрывать не стал.

СУ СК России по РБ по факту покушения на убийство человека возбуждено уголовное дело.

Как сообщалось ранее, предположительно, выстрелы были произведены мужчине в голову из боевого пистолета. Предпринимателя госпитализировали. Состояние его оценивается как тяжелое. На месте работают сотрудники правоохранительных органов. В СМИ информируют, что пострадавший является владельцем завода по производству металлических конструкций в Санкт-Петербурге, а также учредителем нескольких фирм в столице республики.

Теги: покушение на убийство
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