Новости Башкортостана и Уфы
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«Маршрутные войны» в Уфе

«Маршрутные войны» в Уфе
«Маршрутные войны» в Уфе
ГлавноеПо порядку
Общество
7 Апреля 2019, 17:32
В Уфе сотрудники ГИБДД поймали пьяного и без прав водителя маршрутки
Экономика
3 Марта 2019, 08:59
«Башавтотрансу» на реализацию антикризисного плана выделят 611 млн рублей
Экономика
28 Января 2019, 11:33
В 2019 году в Уфе появятся 9 новых автобусных маршрутов
Экономика
24 Января 2019, 17:23
В Уфе с 1 июля 2019 года в общественном транспорте планируют ввести безналичный расчет
Общество
12 Декабря 2018, 11:57
В Уфе суд запретил деятельность нелегального перевозчика
Экономика
30 Ноября 2018, 16:45
Объем нелегальных пассажирских перевозок в Уфе составлял 4 млрд рублей в год - Госкомтранс
Общество
20 Ноября 2018, 21:36
В Уфе 225-й маршрут пришел на замену коммерческому маршруту №71
Экономика
20 Ноября 2018, 09:48
Транспортная система Уфы восстановлена - мэрия
Экономика
19 Ноября 2018, 12:18
В Башкирии утвердили предельные цены на проезд в автобусах
Экономика
19 Ноября 2018, 08:20
В Уфе придумали, как повысить культуру езды водителей общественного транспорта
Экономика
16 Ноября 2018, 15:18
В Уфе появится новая служба такси
Общество
16 Ноября 2018, 12:19
Сотрудники ГИБДД Башкирии за неделю выявили более 1400 нарушений ПДД водителями автобусов
Экономика
16 Ноября 2018, 12:12
«Башавтотранс» набирает в Уфе водителей и обещает перейти на работу в две смены
Общество
16 Ноября 2018, 06:46
В Уфе запустили новый маршрут №215 через Шакшу, Инорс и Сипайлово
Общество
15 Ноября 2018, 13:15
От «Белореченского» до центра Уфы за 40 минут - репортаж из автобуса
Общество
15 Ноября 2018, 10:50
Уфимцам не хватает полной и оперативной информации об изменениях в маршрутах транспорта
Общество
14 Ноября 2018, 17:40
В Уфе возобновили маршрут №234 из микрорайона Зеленая роща в центр
Общество
14 Ноября 2018, 07:35
В Уфе продлили два маршрута общественного транспорта
Экономика
13 Ноября 2018, 14:16
Какого цвета должны быть автобусы в Уфе
Экономика
13 Ноября 2018, 09:08
В Уфе проблему с общественным транспортом обещали решить до конца недели
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