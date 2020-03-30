Новости Башкортостана и Уфы
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Из Архива печати РБ

Из Архива печати РБ
Из Архива печати РБ
ГлавноеПо порядку
Общество
30 Марта 2020, 17:01
В разгар боя ворвался в фашистский окоп: Подвиг пулеметчика из Башкирии на берегу Дона
Общество
25 Марта 2020, 17:19
Трилогия о Салавате Юлаеве: Кто и когда ее создавал
Общество
24 Марта 2020, 16:53
На уфимском заводе в рекордно короткие сроки построили бронепоезд и передали его фронту
Общество
23 Марта 2020, 17:42
Как Уфа из «сторожевого поста» Московского государства стала индустриальным центром страны
Общество
18 Марта 2020, 17:27
«Он умирал, но все еще дрался»: Как погиб командир полка 112-й Башкавдивизии Гарей Нафиков
Общество
17 Марта 2020, 17:40
Битва за русский Север: Как жители Башкирии помогли сорвать блицкриг Гитлера в Заполярье
Общество
16 Марта 2020, 17:39
«Моей спины врагам не увидать»: С первых дней войны поэты Башкирии встали на защиту Родины
Общество
12 Марта 2020, 17:18
«Давно не слышал я башкирской музыки»: Как артисты из Башкирии давали концерты на фронте
Общество
11 Марта 2020, 17:36
Фронтовик из Башкирии рассказал, как его с товарищами спасла на войне 8-летняя девочка
Общество
10 Марта 2020, 17:05
В Уфе во время войны испытывали новые растения, имеющие целый комплекс полезных свойств
Общество
4 Марта 2020, 17:06
Личный враг Гитлера поэт Илья Эренбург рассказал о башкирах, умеющих любить и ненавидеть
Общество
3 Марта 2020, 16:30
Фёдор Шаляпин: Успех в Уфе окончательно укрепил мое решение посвятить себя театру
Общество
2 Марта 2020, 17:43
Немецкий публицист выяснил имя жителя Башкирии, казненного вместе с Мусой Джалилем
Общество
26 Февраля 2020, 17:23
Как осиротевшие во время войны дети находили новых родителей в Башкирии
Общество
25 Февраля 2020, 17:37
Как Башкирские конники громили фашистов, показывая образцы беспримерного героизма
Общество
19 Февраля 2020, 16:45
Приближая Победу: В Белорецке женщины добывали железную руду, янаульцы строили поезд-баню
Общество
18 Февраля 2020, 16:41
Три вагона с медом, два – с вином: Что жители Башкирии дарили фронтовикам на 23 февраля
Общество
17 Февраля 2020, 17:07
«Все для фронта, все для победы»: Как в Башкирии воплощали в жизнь этот призыв
Общество
13 Февраля 2020, 17:32
Как «северные амуры» навещали великого Гёте и что подарили автору бессмертного «Фауста»
Общество
12 Февраля 2020, 17:32
Фронтовики из Башкирии рассказали о зверствах фашистов на советской земле
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