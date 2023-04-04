Супруги Дунаевы благоустроили кладбище в Кармаскалинском районе Башкирии

«Зачем про нас писать? Мы не делаем ничего необычного!» - часто приходится слышать от благотворителей. Действительно, что-то хорошее на своей земле люди в первую очередь делают для себя, своих родных, своих детей, соседей, односельчан. Сделав доброе дело, они не считают нужным предавать это широкой огласке. Однако из небольших дел помощи родине малой – своему городу или селу – и состоит истинная любовь к большой Родине. А от ощутимых результатов дел скромных благотворителей жизнь людей становится светлее и комфортнее.
В деревне Королевка Кармаскалинского района на народные деньги благоустроили ограду кладбища. Инициаторами этого дела в рамках благотворительного проекта «Атайсал» и проекта «Ярҙам — время добрых дел» выступили герои нашего сегодняшнего материала супруги Светлана и Георгий Дунаевы.
- Вообще, идею обновить кладбищенскую ограду подала моя мама Дунаева Зинаида Михайловна. Она отсюда родом, из Королевки, раньше работала в Уфе в разных местах – на нефтеперерабатывающем заводе, в больнице, сейчас на заслуженном отдыхе. Мама сагитировала и помогла собрать деньги с родных и односельчан. Потом я поехал, купил материалы, металл, нанял сварщика и рабочих, - рассказывает Георгий Евгеньевич.
Село Ефремкино находится в 68 км от Уфы и в 13 км от районного центра села Кармаскалы. Как пояснил Егор Дунаев, их семья живет на улице Королевка – по названию прежней деревни, как на хуторе, который входит в состав большого Ефремкино. Кладбище находится посреди села, ограда обветшала со временем и проблема с его благоустройством назрела давно.
- Обустройство кладбищ и уход за захоронениями наших предков — это благородное дело, поэтому мы не могли оставаться равнодушными, видя обветшалые заборы, — говорит Георгий Дунаев. – На этом кладбище захоронены наши бабушки, дедушки, родственники. Мои двоюродные сестры изучали нашу родословную. Корни родителей отсюда, а их предки переехали сюда еще в начале ХХ века, до революции – один прадед из Крыма, другой из Ярославской области.
Дунаевы вернулись в родную деревню более 10 лет назад, ведут здесь хозяйство. Георгий занимается земледелием, пчеловодством, является главой крестьянского (фермерского) хозяйства, разводит крупный рогатый скот. В его хозяйстве около 50 голов.
- Раньше я в Уфе жил, потом в колхозники подался. Одноклассники смеются: ты почему уехал, может, скрываешься от кого-то? А мне больше нравится за городом жить, чем в квартире, - рассказывает Георгий.
Супруга Светлана Валерьевна – уроженка Ефремкино, работает учителем с 2005 года. Сейчас она преподает в местной школе математику.
- Я сначала училась в колледже на учителя коррекционных классов, а потом меня позвали преподавать математику, и я переучилась, - рассказывает Светлана Дунаева.
В конце 2022 года Дунаевых наградили благодарственным письмом за личный вклад и активное участие в реализации проекта «Атайсал – малая родина».
- Дунаевы относятся к категории неравнодушных жителей, для которых понятие малой родины — это святое. Их корни связаны с деревней Королевка, которая является частью Ефремкинского сельского поселения и входит в число вымерших населенных пунктов. Дунаевы вдохнули жизнь в Королевку. Силами этой благородной семьи и ближайших их родственников был произведен капитальный ремонт кладбища деревни Королевка, - говорит глава Ефремкинского сельского поселения Наталья Иванова. – Они занимаются пчеловодством. У них есть пруд, в котором они разводят карпов и куда отдыхающие могут приехать на рыбалку.
Созданный Дунаевым пруд с карпами и кемпинговая зона для рыбаков пользовались популярностью среди любителей отдыха на природе, однако сейчас этот проект закрыт до лучших времен. А пока Георгий Дунаев, у которого имеется своя пасека, отправляет мёд землякам - участникам специальной военной операции.
- Супруги Дунаевы, Георгий и Светлана, свято чтят память своего рода не просто на словах, но и на деле. Все мы должны чтить память о наших предках. Кладбище – последнее пристанище каждого из нас, поэтому нельзя откладывать на потом то, что можно сделать сейчас. Отношение к памяти усопших – яркий показатель культуры населения и отношения к жизни, - говорят в местной администрации.
Как говорит Георгий Евгеньевич, в деревне можно было бы сделать еще гораздо больше добрых дел, но на селе очень трудно найти рабочих. Либо переехали в Уфу, либо работают на Севере, либо выпивают.
В семье Дунаевых подрастают трое детей. По словам родителей, старший сын уже помогает, средний и младший пока еще маленькие.
«Несомненно, трое их сыновей вырастут такими же благородными, как и их родители, так как в этой семье Божья заповедь ,,Почитай отца твоего и мать твою…" – не просто слова, но и призыв к действию», - говорят в местной администрации.
- Хотите, чтобы дети продолжили ваше дело? – спрашиваю у главы семейства. «Как хотят, пусть сами выберут», - мудро отвечает глава семейства.
Жители Кармаскалинского района активно работают не только по проекту «Атайсал», но и по проекту «Трезвое село», готовятся к республиканскому этапу.
- В рамках этого проекта мы уже много чего сделали в смысле благотворительности. В основном это сбор посылок в зону СВО, в котором местное население Ефремкинского сельсовета активно участвует, - рассказывает Наталья Иванова.
- Со времени старта проекта «Атайсал» в Кармаскалинском районе реализовано более 300 благотворительных проектов на сумму более 100 миллионов рублей. В последний год самое популярное направление – это, конечно, помощь участникам специальной военной операции, - рассказал секретарь Совета администрации Кармаскалинского района Вадим Канбеков. – Отвозим машины, бани, генераторы, тепловизоры, газовые плиты, горелки, печи, продукты, медикаменты, письма от детей, посылки от родственников, односельчан, школ.
Напомним, 2023 год в Башкирии объявлен Годом полезных дел для малой родины. Марафон добрых дел для малой родины стартовал еще в 2021 году, когда был дан старт проекту «Атайсал». Уроженцы сел и деревень, жители помогают в решении местных вопросов и принимают активное участие в повышении комфортности проживания в них. Его суть в том, что выходцы из небольших сел и деревень, жители помогают в решении местных вопросов и принимают активное участие в повышении комфортности проживания в них. Скромные сельские жители, они делают добрые дела по велению сердца и совсем не понимают, зачем об этом нужно рассказывать. Однако организаторы проекта «Ярҙам — время добрых дел» считают, что рассказывать о таких людях нужно, чтобы их добрые дела стали примером для других.
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Проект «Ярҙам — время добрых дел» реализуется агентством «Башинформ» на средства гранта Главы Республики Башкортостан при поддержке Фонда грантов Главы РБ совместно с региональной общественной молодежной организацией «Башкирское молодежное движение «Максат» Республики Башкортостан.