Зиля Якупова из Баймакского района руководит музыкальной школой и помогает селу

Старшая дочь

Прежде Ургаза называлась Яковлевкой и была селом Центральной усадьбы Зилаирского совхоза. В этом совхозе заведующей склада работала мама Зили - Магзума Юмагуловна. Папа Нуриман Якупович развозил молоко в любую погоду, будни и праздники. В многодетной семье Зиля была старшим ребенком. Работа по дому, уход за двумя младшими сестрами и братом ложились на плечи девочки – родители уходили на работу в совхоз с рассветом, возвращались поздно вечером. Активная и жизнерадостная девочка не воспринимала такой уклад как бремя – на селе тогда все так жили. Отводила младших в детский сад, быстро справлялась с делами по хозяйству, уроками и даже поступила учиться в местную музыкальную школу - была мечта играть на фортепиано. А после восьмого класса мама отправила старшую дочь учиться в Уфу. Девушка поступила в музыкальное училище по классу баяна, с успехом его окончила, параллельно еще и сестрам помогла поступить учиться.

Родная музыкальная школа

После получения диплома Зиля Якупова стала преподавать в Баймакской школе музыку. Через некоторое время вернулась в Ургазу, где проработала год в родной музыкальной школе. Потом почувствовала, что пора расти профессионально и поступила в пединститут в Стерлитамаке на факультет начальных классов по специальности музыка. Потом были годы работы в Сибае и Баймаке.

В 2007 году Зиля Нуримановна с семьей вернулась в село - родители умерли, их дом пустовал. Преподавала в музыкальной школе, а в 2017 году возглавила ее. Сегодня там обучаются около сотни ребят: не только из Ургазов, в последние годы к ним присоединились мальчишки и девчонки из соседних деревень – Карамалов, Сосновки, Янгазино, Комсомола. Дети обучаются игре на фортепиано, баяне, курае, есть хоровой, хореографический и художественный классы.

- Село у нас немаленькое, но молодые все чаще уезжают, кто - в Сибай, кто - в Уфу. Мечта и главная задача моя и коллектива – поднять нашу школу на новый уровень. Активно участвуем и сами проводим множество конкурсов, работаем не только с учениками, но и с родителями. У нас так много талантливых ребят, очень хочется помочь им раскрыться, - делится Зиля Нуримановна.

Наша героиня также руководит местным ансамблем народных инструментов. В прошлом году он стал победителем республиканского конкурса «Я люблю тебя, жизнь».