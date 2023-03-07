Зиля Якупова из Баймакского района руководит музыкальной школой и помогает селу

Не бояться браться за новое, не жалеть времени для ближнего, крепко держаться корней – таков девиз героини проекта «Ярзам – время добрых дел» Зили Якуповой из села Ургаза Баймакского района. Заведующая филиалом детской школы искусств открыла для сельчан магазин повседневных товаров, организовала постройку детской площадки, активно помогает в организации различных мероприятий на селе, а также успевает помогать по хозяйству и даже чистить снег во дворе у пожилых односельчан.
Старшая дочь
Прежде Ургаза называлась Яковлевкой и была селом Центральной усадьбы Зилаирского совхоза. В этом совхозе заведующей склада работала мама Зили - Магзума Юмагуловна. Папа Нуриман Якупович развозил молоко в любую погоду, будни и праздники. В многодетной семье Зиля была старшим ребенком. Работа по дому, уход за двумя младшими сестрами и братом ложились на плечи девочки – родители уходили на работу в совхоз с рассветом, возвращались поздно вечером. Активная и жизнерадостная девочка не воспринимала такой уклад как бремя – на селе тогда все так жили. Отводила младших в детский сад, быстро справлялась с делами по хозяйству, уроками и даже поступила учиться в местную музыкальную школу - была мечта играть на фортепиано. А после восьмого класса мама отправила старшую дочь учиться в Уфу. Девушка поступила в музыкальное училище по классу баяна, с успехом его окончила, параллельно еще и сестрам помогла поступить учиться.
Родная музыкальная школа
После получения диплома Зиля Якупова стала преподавать в Баймакской школе музыку. Через некоторое время вернулась в Ургазу, где проработала год в родной музыкальной школе. Потом почувствовала, что пора расти профессионально и поступила в пединститут в Стерлитамаке на факультет начальных классов по специальности музыка. Потом были годы работы в Сибае и Баймаке.
В 2007 году Зиля Нуримановна с семьей вернулась в село - родители умерли, их дом пустовал. Преподавала в музыкальной школе, а в 2017 году возглавила ее. Сегодня там обучаются около сотни ребят: не только из Ургазов, в последние годы к ним присоединились мальчишки и девчонки из соседних деревень – Карамалов, Сосновки, Янгазино, Комсомола. Дети обучаются игре на фортепиано, баяне, курае, есть хоровой, хореографический и художественный классы.
- Село у нас немаленькое, но молодые все чаще уезжают, кто - в Сибай, кто - в Уфу. Мечта и главная задача моя и коллектива – поднять нашу школу на новый уровень. Активно участвуем и сами проводим множество конкурсов, работаем не только с учениками, но и с родителями. У нас так много талантливых ребят, очень хочется помочь им раскрыться, - делится Зиля Нуримановна.
Наша героиня также руководит местным ансамблем народных инструментов. В прошлом году он стал победителем республиканского конкурса «Я люблю тебя, жизнь».
Продавцы как воспитатели
Наша героиня признается, что хоть несколько лет и прожила вдали от родного села, душой всегда была с ним. Когда вернулась, стала думать, что можно сделать полезного для малой Родины. Оказалось – такая работа всегда найдется, было бы время и желание. Вскоре Зилю Нуримановну избрали депутатом микрорайона, заниматься общественной работой стало еще удобнее.
В 2019 году организовала строительство детской площадки на окраине села. Это было долгожданное предприятие – ребятам просто необходимо играть и резвиться, а места, где это можно делать безопасно и под присмотром – не было. В 2020 году здесь же построили снежный городок, на открытии которого прошел большой снежный праздник с чаепитием и самоварами.
- Такие объекты, тем более детские - мало построить – их еще и сохранить нужно. А значит, хорошо бы за ними приглядывать. А тут оказалось, что возле площадки есть удобное место. Вот мы и решили открыть там магазин повседневных товаров. И сельчанам удобно, поскольку все магазины сконцентрированы в центре села. У нас ведь как – чтобы пойти в центр, нужно переодеться, накраситься. А тут вышел за калитку – и в магазине. Построили с мужем мини-маркет «Ихлас» и детская площадка стала как на ладони. Дети играют у всех на виду, продавцы с удовольствием за ними приглядывают, даже шутим, что они стали им как воспитатели. Зашумят ребята, или что не поделят – наши сотрудники выйдут, разберутся – и сразу все решается. А мы следим за порядком на территории, периодически делаем косметический ремонт, теперь мечтаем рядом разбить парк для сельчан, - с упоением рассказывает Зиля Якупова.
Наша героиня организует и проводит праздники для села. На ура заходят новогодние представления с Дедом Морозом, сказочными персонажами, конкурсами, играми, призами, которые Зиля Нуримановна предоставляет сама.
Благодарность людей вдохновляет работать дальше
Зиля Якупова регулярно навещает пожилых жителей села. Конечно, всех охватить невозможно, но как выдастся свободная пара-тройка часов, заводит свою машину и отправляется к ним. У одной женщины проблемы с ногами, ей тяжело самой выходить в магазин. Наша героиня возит ей продукты, чистит снег во дворе, да и просто заходит на огонек, посидеть, поговорить, выслушать. Знают старожилы села много интересного – только внимай и лови каждое слово.
Помогает Зиля Нуримановна по хозяйству, когда удается, и ветеранам тыла.
- Наверное, это зов души, не могу проходить мимо, когда есть возможность помочь, всегда чувствую ответственность. Точно так же, от всего сердца я ухаживала за родной бабушкой, - говорит Зиля Якупова. - Что удивительно, я не устаю. Похоже, людская благодарность энергии добавляет, я просто начинаю летать. С другой стороны, меня очень поддерживает во всех моих начинаниях супруг Самат Салаватович. Он работает вахтовым методом, но когда дома - и обед к моему приходу готов, и двор блестит, и животные накормлены. За товаром мы вместе ездим, помогает мне и в организации мероприятий. Благодарна Всевышнему за такую надежную вторую половинку. Конечно, совмещать две работы тяжело, но потихоньку дела идут вперед. Планов много, были бы силы и здоровье.
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Проект «Ярҙам — время добрых дел» реализуется агентством «Башинформ» на средства гранта Главы Республики Башкортостан при поддержке Фонда грантов Главы РБ совместно с региональной общественной молодежной организацией «Башкирское молодежное движение «Максат» Республики Башкортостан.
Автор: Алсу Гайфуллина.