В Башкирии сельчанин взял на себя обязательства по заготовке дров для школы и спас ее от закрытия

Для любой деревни, особенно в глубинке, школа является эпицентром событий и общественной жизни. Словом, пока есть образовательное учреждение, есть и сам населенный пункт.

Именно поэтому житель деревни Ярмухаметово Баймакского района Кадир Ишкуватов приложил все усилия, чтобы сохранить школу. Он взял на себя обязательства заготавливать дрова для растопки здания. И вот уже на протяжении восьми лет мужчина оформляет делянку, сам рубит деревья, привозит их и сам же колет. На весь сезон необходимо порядка 50 кубометров дров, это примерно 5-7 тракторных тележек.

Уже давно в образовательном учреждении работает только младший блок. Начиная с 5 класса детей возят в соседнее село Яратово. И если бы школу закрыли, то и самым маленьким учащимся пришлось бы ездить на уроки на автобусе.

«Представьте, каково будет младшеклассникам с семи утра ехать в холодном автобусе в соседнее село, чтобы успеть к урокам. Возят за 14 километров. Связи по дороге нет, мало ли что там может случиться. Поэтому собрал подписи людей и пошел в администрацию района с просьбой оставить школу», - делится герой публикации.

Тогда местные власти провели с жителями общее собрание, на котором Кадир Айсович твердо пообещал, что если школу оставят, то он сам будет обеспечивать ее дровами. И слово свое держит до сих пор.

Деревня Ярмухаметово небольшая, всего чуть больше 40 жилых домов. Соответственно, и детей не так уж и много. И в первом, и во втором классах учатся по два ребенка. В детский сад, который находится в том же здании, ходят 8 малышей. Примечательно, что ни один из троих детей Кадира Айсовича уже не учится в родной деревне. То есть, когда брал на себя столь ответственное обязательство, он исходил из интересов односельчан, а не своих собственных. Ведь в школе проходят не только уроки, но все культурно-массовые события, сходы граждан, так как клуба в деревне нет.

«Раз уж обещал, стараюсь держать свое слово. Мне же все люди поверили! Поэтому несмотря ни на что буду обеспечивать школу дровами и дальше. Понимаю, если я не буду это делать, то уже никто не возьмется. И школу закроют. А пока я рад, что благодаря моей помощи она работает и дети учатся дома», - признается герой публикации.

К слову, в младших классах, начиная с 1993 года, преподает его супруга, Рафиля Рафкатовна. А сам Кадир Айсович не только обеспечивает дровами, но и работает истопником в школе. Говорит, что, пока позволяет здоровье и двери образовательного учреждения открыты, так и будет делать все возможное, чтобы дети получали знания в тепле.

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Проект «Ярҙам — время добрых дел» реализуется агентством «Башинформ» на средства гранта Главы Республики Башкортостан при поддержке Фонда грантов Главы РБ совместно с региональной общественной молодежной организацией «Башкирское молодежное движение «Максат» Республики Башкортостан.