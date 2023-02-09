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Ярҙам - время добрых дел
9 Февраля , 16:27

Жители Башкирии собрали и отвезли гуманитарную помощь раненым в госпиталь в Ростовской области

"Башинформ" продолжает рассказывать о людях, которые делают добрые дела, помогают другим совершенно безвозмездно в рамках проекта "Ярзам - время добрых дел".

Неравнодушные жители Белорецка собрали гуманитарную помощь для раненых бойцов, которые проходят лечение в госпитале в Ростовской области.

Как стало известно агентству «Башинформ», инициатором сбора стала одна из местных жительниц Светлана Агеева. В конце прошлого года она связалась с сестринским корпусом храма святителя Луки Войно-Ясенецкого на территории госпиталя и узнала список необходимого.

Для того чтобы оперативно собрать помощь, белоречанки объединились в группу помощи «Добрые руки». Их поддержал настоятель местного Свято-Никольского храма отец Василий. И по его благословению в церкви два месяца собирали вещи и шили необходимые предметы ухода за ранеными.

Женщины связали почти сто пар носков, сшили специальное белье для реанимации и халаты, лёгкие и утеплённые бахилы для раненых. Местные жители приносили письма, продукты питания, теплые шали для сестер милосердия. Предприятия и администрация района закупили одеяла, постельное белье, одежду, обувь. Активно переводили жители района и деньги.

«За два месяца собрано более 25 тысяч рублей, которые пошли на покупку пряжи для носков, тканей для пошива бахил и белья. Всем большое спасибо!» - рассказала Светлана Агеева.

Женщина лично выехала в Ростовскую область и передала собранный гуманитарный груз в госпиталь. Сбор помощи для раненых в Свято-Никольском храме продолжается.

* * *

Проект «Ярҙам — время добрых дел» реализуется агентством «Башинформ» на средства гранта Главы Республики Башкортостан при поддержке Фонда грантов Главы РБ совместно с региональной общественной молодежной организацией «Башкирское молодежное движение «Максат» Республики Башкортостан.

Автор:Ляйсан Закирова
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