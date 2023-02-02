Уфимка Айгуль Сербина: Человеку нужен человек, а молодой маме – круг единомышленниц

Мама пяти дочек, волонтер и тренер по адаптивному фитнесу из Уфы Айгуль Сербина уверена: материнство дает возможность познакомиться с собой, важно только вовремя направить женщину, подставить плечо и «повернуть» ее лицом к самой себе. И лучше всего это могут сделать другие женщины. Айгуль запустила уникальный проект, который помогает молодым мамам заботиться о своем здоровье и жить наполненной жизнью.
Фитнес был любимым хобби
В школе Айгуль была активисткой, вела клуб «Мира и дружбы», в котором дети из разных стран дружили по переписке. Летом ребята с преподавателями отправлялись на слеты по Башкирии и популяризировали родную культуру. Вся эта атмосфера зажигала и очень нравилась Айгуль. Еще девушка очень чутко реагировала на чужую боль – если кого-то обижали или обманывали, не могла оставаться равнодушной и вставала на защиту.
Главными своими учителями наша героиня называет родителей. Папа не любил ложь и всегда помогал тем, кому нужна была помощь. Это стало и ее жизненным кредо. Но к тому, чем Айгуль Ирековна занимается сегодня, она пришла не сразу.
- В 2016 году родила четвертую дочку, до декрета работала в продажах в строительной сфере. Фитнес был любимым хобби, вела в студии тренировки трижды в неделю. Знакомилась с новыми людьми и видела, что есть среди них те, которые работают на себя в удовольствие, много времени проводят с близкими, путешествуют, занимаются любимым делом. Для меня это была совершенно другая сторона жизни – незнакомая и интересная. Понимала, что жизнь проходит мимо, растут дети, которых я редко вижу из-за ненормированного режима работы. Как-то на одном из строительных объектов инспектировали ход работ на крыше, так я и осталась там сидеть после, созерцая окружающий мир. Тогда я спросила себя: «В чем же смысл моей жизни? Неужели я так и буду бегать в поисках строительных объектов? А мои дети будут расти без моего участия?» Вскоре подсказка пришла изнутри - рассказывает Айгуль.
Баланс брать-давать
Во время беременности четвертым ребенком Айгуль Сербина набрала вес. Нужно было восстанавливаться. Вроде бы сама тренер и опыт восстановления есть, но все же находились отговорки, отвлекали бытовые дела. Проблема так и не решалась. Пришла идея собрать мамочек с таким же запросом в группу, куда они могут приходить с детьми и заниматься фитнесом. Айгуль сможет делиться своими знаниями, а для себя получит поддержку, чтобы восстановиться – замечательный баланс. Группа начала работать, такой формат стал пользоваться спросом. В скором времени группа стала коммерческой и появилась возможность подрабатывать тренером.
Незнакомые люди сработали как одна команда
Летом раз в неделю Айгуль проводила благотворительные занятия на площадке торгового центра «Башкирия». Проект получил название «Фитнес-пикник» - фитнес-занятия на траве. Администрация шла навстречу, предоставляла площадку, коврики. На фитнес-пикники приходили мамы с малышами. К физической активности Айгуль Сербина захотела добавить занятия для души: приглашала мам-профессионалов своего дела: психологов, педиатров, гинекологов, визажистов, астрологов - всех, кто готов был делиться знаниями. Такие девичники давали им возможность набраться опыта и расширить круг знакомств.
- Прошло около двух лет, и я решила организовать фестиваль, чтобы пользу могли получить еще больше женщин города Уфы. Дала объявление в соцсетях, а начать подготовку боялась - все-таки огромная ответственность! Но собралась, обзвонила знакомых и пригласила провести на фестивале благотворительный мастер-класс. Программа вышла обширная, праздник посетило около 300 человек. Была в шоке от того, как гармонично все получилось. Не зная друг друга, мы сработали как одна команда. Это было удивительно и вдохновляюще - вспоминает Айгуль. - Такой же фестиваль мы провели и на следующий год.
Заботиться о себе – ответственность женщины
Часто после рождения первого ребенка женщина не знает, куда идти, у кого спросить совета и поддержки. Муж в этом вопросе не эксперт, и помогать себе, работать с эмоциями, телом – ответственность молодой мамы. Иногда в силу возраста ей не хватает осознанности. Человеку нужен человек, а женщине нужна женщина. Задумка Айгуль - помогать женщинам после родов, когда в безопасном кругу единомышленниц и опытных специалистов можно поделиться своими проблемами, получить поддержку, снять эмоциональное и физическое напряжение, получить энергетическую подпитку. Часто женщина в декрете открывает в себе новые таланты, что помогает ей запустить свой проект.
Сегодня Айгуль Ирековна проводит бесплатные мастер-классы в перинатальном центре в дни открытых дверей, на городских мероприятиях, посвященных теме семьи, материнства и здоровья. Вместе с экспертами рассказывает, как необходимо себя поддерживать.
Другие проекты
Кроме того, Айгуль - тренер по адаптивному фитнесу, работает с людьми с ограниченными возможностями здоровья и с теми, кто восстанавливается после операции, когда нужен мягкий холистический подход. Подключилась к проекту «Ломая барьеры» по поддержке детей-инвалидов и их родителей.
- Директор одного уфимского благотворительного фонда пригласила меня в свою команду. Родителям особенных деток нужна психоэмоциональная поддержка и работа с телом. Они круглосуточно с ребенком, это тяжело, кроме того, инфраструктура у нас не организована, таких ребят не всегда принимают в социуме. Это нескончаемый стресс, когда нет времени заняться собой. А еще нужно зарабатывать на лекарства, специальное питание, дорогостоящие занятия, - говорит Айгуль.
Наша героиня сотрудничает и с проектом «Многодетки», активно принимает участие в «Семейном фестивале». Летом ездила в пункты временного размещения вынужденных переселенцев, где обучала пожилых женщин делать самомассаж, показывала, как можно поддерживать себя самостоятельно.
Айгуль любит активный туризм, занимается бегом, участвует как волонтер в проведении спортивных мероприятий, в том числе семейного фестиваля «Малидак», «Wild Trail».
Является постоянным волонтером приюта для людей, оказавшихся в тяжелой жизненной ситуации.
Этим летом на площади перед горсоветом проводила утреннюю зарядку.
- Сейчас я начала немного подчищать пространство, потому что, когда очень много проектов, получается расфокусировка. Решила оставить для себя самые важные направления, где буду развиваться как волонтер и куда есть потребность вкладывать ресурсы. Основной проект сегодня - «Фитнес-мама». Планирую проводить бесплатные мастер-классы для беременных женщин, как меру профилактики и развития осознанности в теме поддержания женского здоровья. Хочется в этой сфере продолжать развиваться как специалист, тем более в нашем в городе таких специалистов не хватает. В основном работают с беременными, готовят к родам. В постродовой период есть только гинекология, а живых групп, чтобы работать на физическом и психологическом уровне с телом и собирать его изнутри – нет. Планирую вместе с коллегами запустить еще один проект, он некоммерческий – это детско-юношеская секция школы туризма, - делится Айгуль.
Пять дочерей
Наша героиня признается, что никогда не заставляет своих детей что-то делать против воли и сил.
- Воспитать можно только примером. Когда я была ребенком, видела, как мама ухаживает за собой, поддерживает физическую форму, занимается гимнастикой. Она раскидывала спички и за каждой наклонялась, крутила обруч. У меня это отложилось в детской памяти, а сейчас картинка всплывает, - говорит Айгуль.
Девочки помогают маме в ее волонтерской работе. Первый такой опыт старших дочерей Алины и Дианы был на фестивале для мам. Они сами проявили интерес, помогали на регистрации, раздавали программки и водичку гостям, заполняли анкеты, собирали мусор с территории. На уфимском марафоне помогали проводить творческий мастер-класс для детей.
- У дочерей сейчас своя общественная работа, две старшие учатся в колледже. Диана ведет общественную работу в своей группе. Иногда вижу, что устает, но у нее есть внутренний порыв, волонтёры они такие. Когда провожу мероприятия, рассказываю своим девочкам о них, предлагаю поучаствовать. Потихоньку подтягиваются и младшие. Если у них есть отклик – идем и работаем дружной командой, - говорит Айгуль Сербина.
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Проект «Ярҙам — время добрых дел» реализуется агентством «Башинформ» на средства гранта Главы Республики Башкортостан при поддержке Фонда грантов Главы РБ совместно с региональной общественной молодежной организацией «Башкирское молодежное движение «Максат» Республики Башкортостан.
Автор: Алсу Гайфуллина.