Уфимка Айгуль Сербина: Человеку нужен человек, а молодой маме – круг единомышленниц

Мама пяти дочек, волонтер и тренер по адаптивному фитнесу из Уфы Айгуль Сербина уверена: материнство дает возможность познакомиться с собой, важно только вовремя направить женщину, подставить плечо и «повернуть» ее лицом к самой себе. И лучше всего это могут сделать другие женщины. Айгуль запустила уникальный проект, который помогает молодым мамам заботиться о своем здоровье и жить наполненной жизнью.

Фитнес был любимым хобби

В школе Айгуль была активисткой, вела клуб «Мира и дружбы», в котором дети из разных стран дружили по переписке. Летом ребята с преподавателями отправлялись на слеты по Башкирии и популяризировали родную культуру. Вся эта атмосфера зажигала и очень нравилась Айгуль. Еще девушка очень чутко реагировала на чужую боль – если кого-то обижали или обманывали, не могла оставаться равнодушной и вставала на защиту.

Главными своими учителями наша героиня называет родителей. Папа не любил ложь и всегда помогал тем, кому нужна была помощь. Это стало и ее жизненным кредо. Но к тому, чем Айгуль Ирековна занимается сегодня, она пришла не сразу.

- В 2016 году родила четвертую дочку, до декрета работала в продажах в строительной сфере. Фитнес был любимым хобби, вела в студии тренировки трижды в неделю. Знакомилась с новыми людьми и видела, что есть среди них те, которые работают на себя в удовольствие, много времени проводят с близкими, путешествуют, занимаются любимым делом. Для меня это была совершенно другая сторона жизни – незнакомая и интересная. Понимала, что жизнь проходит мимо, растут дети, которых я редко вижу из-за ненормированного режима работы. Как-то на одном из строительных объектов инспектировали ход работ на крыше, так я и осталась там сидеть после, созерцая окружающий мир. Тогда я спросила себя: «В чем же смысл моей жизни? Неужели я так и буду бегать в поисках строительных объектов? А мои дети будут расти без моего участия?» Вскоре подсказка пришла изнутри - рассказывает Айгуль.