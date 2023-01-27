Семья из Башкирии славится трудолюбием и отзывчивостью

Салават Гаязович Мустафин живёт в селе Новомурапталово Куюргазинского района Башкирии. Здесь он родился, здесь вырос, здесь учился. Получил специальность электромонтера и всю жизнь проработал в СПК им. Кирова электриком. Зарекомендовал себя как грамотный, добросовестный, трудолюбивый специалист. Сейчас Салават Гаязович на пенсии. Его жена Гузель Айратовна, несмотря на пенсионный возраст, продолжает работать — трудится в Кумертау медсестрой по массажу. Раньше работала медсестрой сразу в трёх кабинетах — в процедурном, перевязочном и массажном. У неё уже 39 лет трудового стажа. У Салавата Гаязовича трудовой стаж — 42 года.
Супруги понимают и поддерживают друг друга во всем. Живут, что называется, душа в душу. Вместе они воспитали четверых детей — трёх сыновей и дочь. Двое старших сыновей уже имеют семьи и живут отдельно. Ещё один сын — студент медицинского университета в Уфе. Младшая дочь учится в 11 классе. Их семья считается образцовой и пользуется уважением у односельчан, потому что славится добрыми делами.
Салават Гаязович — человек верующий. Выйдя на пенсию, он стал каждый день трижды ходить в мечеть. Их семья живёт в центре села. Рядом находятся правление, клуб и школа. Недалеко от их дома есть небольшая дорога, по которой ходят все жители села: школьники — в школу, работающие люди — на работу, в правление, в колхоз. Зимой эту дорожку заваливает снегом, потому что коммунальная техника там пройти не может. И по утрам Салават Гаязович очищает проход от снега. Если накануне был буран, и дорогу завалило снегом, то в мечеть и обратно он идёт обязательно с лопатой.
— Мой муж встает рано — в пять часов — и идёт чистить дорожку, — рассказывает его супруга Гузель Айратовна. — До девяти часов заканчивает. Трактор на этой дорожке снег не убирает, потому что не может там проехать. А снега там много, если не чистить, то никак не пройдешь. И мой муж вторую зиму, как на пенсию вышел, эту дорожку чистит, чтобы люди могли пройти. Он сейчас не очень хорошо себя чувствует, у него повышенное давление, ходит медленно, но всё равно двигается, работает. А летом и осенью подметает там тротуар. Все соседи говорят мне — какой хороший у меня муж, хвалят его, благодарят. А он действительно очень хороший. Всегда всем помогает.
В молодости он гиревым спортом занимался — гири поднимал, всегда занимал первые места на сабантуях, в программах «А ну-ка, парни», которые проходили в сельских клубах. Соседям, знакомым и коллегам помогал строить дома — он сильный, брёвна легко поднимал. Гаражи кирпичные им помогал строить — кирпичи таскать, раствор замешивать. В деревне много домов построено с его помощью. Если у кого-то возникали проблемы с электричеством, то тоже все обращались к нему — он же электрик. И он без лишних вопросов шёл и устранял все возникшие проблемы. Мы оба родились в Новомурапталово, родных и близких здесь много, он всем помогает.
Когда мы поженились, — продолжает Гузель Айратовна, — муж сам построил дом. Дети родились — он помогал детей воспитывать, в детский сад сам их отводил и забирал оттуда. Когда дети в школу пошли, уроки им помогал делать. Он сам отличником был в школе. И если у детей вопросы возникали по русскому языку, по математике, по физике, по химии, он им всё объяснял. Он очень много знает, всю жизнь книги читает, журналы, газеты. Когда передача «Поле чудес» по телевизору идёт, он сразу на все вопросы отвечает. Прекрасно играет в шахматы. Обучил и детей. И сыновья, и дочь занимали первые места в школьных шахматных турнирах, побеждали на городских соревнованиях в Стерлитамаке и в Уфе.
Салават Гаязович не только помогал детям в учёбе, но и учил детей работать. В селе как прожить без скотины, без птицы? Держали корову, телёнка, кроликов, по несколько десятков уток. И дети всё время работали. В этой семье и сыновья, и дочка умеют доить корову, сепарировать молоко, готовить пищу. Когда в саду поспевала ягода — вишня, смородина, ирга, все дружно её собирали. Гузель Айратовна мастерица готовить сладкое лакомство — чак-чак, так дети и в этом ей помогали, теперь и сами могут его приготовить. Соленья-варенья тоже заготавливали все вместе.
У главы семьи руки золотые — все соседские телевизоры, радиоприёмники, проигрыватели, пылесосы отремонтированы им не раз и не два. Некоторое время назад в Новомурапталово была пекарня с электрическими печами. Эти печи Салават Гаязович тоже неоднократно ремонтировал. И дети, глядя на отца, научились многому. Все сыновья прекрасно разбираются в электрике.
Старший сын Венер по образованию механик. Он отслужил в войсках МВД, женился, живёт с семьёй в Стерлитамаке. У них с женой уже четверо маленьких сыновей. Он, как и отец, мастер на все руки.
Средний сын Эльвир окончил БГМУ и работает в Набережных Челнах педиатром. Тоже женат, скоро родится ребёнок. Молодожёны купили квартиру рядом с поликлиникой, где работает Эльвир. Благодаря отцу он прекрасно разбирается в электрике. Когда учился в медуниверситете, помогал преподавателям с компьютерной техникой. Учился Эльвир, кстати, на «отлично», как и отец, трижды получал президентскую стипендию. Тоже занимался спортом — поднимал гири, бегал, участвовал в лыжных сорвнованиях.
Сыновья приезжают с семьями к родителям на все праздники. Скучают, если не могут приехать. И, как заведено в их семье, помогают во всём друг другу.
Младший сын Эльмир после службы в армии тоже поступил в БГМУ. Дочь Айсылу учится в 11-м классе и, как и братья, собирается связать свою жизнь с медициной.
А самое главное — дети переняли от родителей душевную щедрость и желание помогать окружающим. Они покупают подарки ребятишкам, живущим в детских домах, участвуют в акциях по посадке деревьев, облагораживают общественные территории. Эльвир Мустафин в студенческие годы разгружал вагоны и на полученные деньги покупал подарки и книги детям, выступал с номерами художественной самодеятельности в роддомах и домах престарелых. За свою активную жизненную позицию он был премирован по месту работы и совершил хадж. И наступивший 2023 год встретил, по традиции, благотворительностью — вместе с друзьями они приехали в детский дом, где вручили детям подарки и порадовали их своим выступлением.
* * *
Проект «Ярҙам — время добрых дел» реализуется агентством «Башинформ» на средства гранта Главы Республики Башкортостан при поддержке Фонда грантов Главы РБ совместно с региональной общественной молодежной организацией «Башкирское молодежное движение «Максат» Республики Башкортостан.
Автор: Евгения Сюткина.