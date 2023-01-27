Семья из Башкирии славится трудолюбием и отзывчивостью

У главы семьи руки золотые — все соседские телевизоры, радиоприёмники, проигрыватели, пылесосы отремонтированы им не раз и не два. Некоторое время назад в Новомурапталово была пекарня с электрическими печами. Эти печи Салават Гаязович тоже неоднократно ремонтировал. И дети, глядя на отца, научились многому. Все сыновья прекрасно разбираются в электрике.

Старший сын Венер по образованию механик. Он отслужил в войсках МВД, женился, живёт с семьёй в Стерлитамаке. У них с женой уже четверо маленьких сыновей. Он, как и отец, мастер на все руки.

Средний сын Эльвир окончил БГМУ и работает в Набережных Челнах педиатром. Тоже женат, скоро родится ребёнок. Молодожёны купили квартиру рядом с поликлиникой, где работает Эльвир. Благодаря отцу он прекрасно разбирается в электрике. Когда учился в медуниверситете, помогал преподавателям с компьютерной техникой. Учился Эльвир, кстати, на «отлично», как и отец, трижды получал президентскую стипендию. Тоже занимался спортом — поднимал гири, бегал, участвовал в лыжных сорвнованиях.

Сыновья приезжают с семьями к родителям на все праздники. Скучают, если не могут приехать. И, как заведено в их семье, помогают во всём друг другу.

Младший сын Эльмир после службы в армии тоже поступил в БГМУ. Дочь Айсылу учится в 11-м классе и, как и братья, собирается связать свою жизнь с медициной.