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Ярҙам - время добрых дел
25 Октября 2022, 09:15

В Башкирии 83-летняя женщина организовала музей и благоустроила родник в родном селе

автор
Фото:автор

У каждого человека есть свое «место силы». Это особенное место, куда хочется приходить вновь и вновь, чтобы отдохнуть душой, зарядиться энергией.

Такое место силы для очередного героя нашего проекта «Ярҙам - время добрых дел» 83-летней Зинфиры Зайдуллиной — родник в ее родном селе Кугарчи-Буляк в Шаранском районе Башкирии.

— Для меня это памятное место. В детстве я приходила сюда вместе с мамой, мы белье полоскали. А я вот такусенькая, — бабушка показывает, какого она была роста, — маме помогала, лет восемь, наверное, от силы тогда мне было.

Но не только Зинфире Зарифовне, но и многим ее односельчанам родник дорог как память.

— Люди ведь раньше приходили сюда за «живительной водицей». Ни один человек не мог пройти мимо родника, его хрустальная вода давала силу. Но со временем почти у каждого жителя во дворе появился колодец, и про родник забыли, — говорит глава Нижнезаитовского сельсовета Ильдар Шакиров.

— Родник был заброшен, зарос травой. Да и подобраться к нему стало сложно. Старый мостик через овраг, по которому течет речка, обветшал, стал очень опасным, — делятся жители села.

Но бабушке Зинфире не давала покоя мысль, что их родник умирает.

— Душа у меня болела, так хотелось оживить его, подарить ему вторую жизнь… — говорит она.

И в один прекрасный день работы начались.

— Мост, который был установлен в другом месте реки, мы перенесли поближе к роднику, — рассказывает глава сельсовета. — А идею эту подала Зинфира апа. — Мост хороший, добротный, нужно было лишь чуть-чуть подлатать его. А на старом месте он был ни к чему, не использовался.

— Здесь же он как влитой встал, — добавляет бабушка.

Зинфира Зарифовна вложила все свои сбережения в благоустройство территории вокруг родника. И вскоре здесь появилась беседка, выросли красивые кустарники. И родник стал «новым старым местом» притяжения жителей села.

Лариса Андреева
Лариса Андреева
Лариса Андреева
Лариса Андреева
Фото:Лариса Андреева

Энергии Зинфиры Зарифовны можно только позавидовать. Два года назад она организовала в своем дворе историко-краеведческий музей «Табыш».

— Здесь собрана уникальная коллекция предметов советского быта, быта горожан и сельских жителей. Сюда мы приводим школьников. И они уже воочию могут увидеть, как жили их родители, бабушки-дедушки, — говорит глава сельсовета Ильдар Шакиров.

— Вот форма советского школьника. Помните такую? — спрашивает бабушка. — Наверное, нет, вы молодая. А это гимнастерка, армейские котелки — для супа, для чая. Житель нашей деревни, он прошел через всю войну, буквально перед смертью передал мне эти вещи.

Бабушка Зинфира с любовью рассказывает о каждом экспонате.

— А это юлпыч — нужная в хозяйстве вещь. В нем просеянная мука грелась на полочке под потолком в избе.

В музее более 300 экспонатов.

— А что дороже всего вам? — спрашиваю.

— Конечно же, знамя, — бабушка бережно разворачивает красное полотно.

автор
автор
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автор
автор
Фото:автор

Зинфира Зарифовна всю жизнь проработала в родном колхозе дояркой.

— Работали в четыре смены, иной раз приходилось возвращаться затемно, — вспоминает она. — В деревне уже ни огонечка, а мы только домой идем. Вот так приходилось работать. Тяжело было, но мы не жаловались.

Сколько себя помнит, Зинфира Зарифовна всегда что-то писала: в школьные годы — заметки в стенгазету, позже выпускала «Боевой листок». А с выходом на пенсию она занялась творчеством всерьез. У нее уже изданы два сборника стихов. Задумывается о подготовке еще одной книги.

— О чем ваши стихи?

— О жизни, я же долгую жизнь прожила, — вздыхает бабушка. — О друзьях, детях.

Лариса Андреева
Фото:Лариса Андреева

У Зинфиры Зарифовны пятеро детей, 12 внуков и пятеро правнуков. Когда они все вместе приезжают к ней, в доме — праздник. И работа в саду-огороде кипит. А после появляются вот такие забавные коллажи. Их придумывает сама Зинфира Зарифовна.

— Я люблю приезжать к бабушке, — делится внучка Регина. — Люблю запах пирогов, блинов, аромат чая с мятой, словно вновь окунаюсь в счастливую атмосферу детства.

— Нэнэй, живи долго! Я тебя очень люблю! — Регина крепко-крепко обнимает бабушку.

автор Зинфира Зарифовна Зайдуллина
Зинфира Зарифовна ЗайдуллинаФото:автор

* * *

Мы продолжаем рассказывать о героях республики в рамках проекта информационного агентства «Башинформ» «Ярҙам - время добрых дел», который реализуется на грант Главы Республики Башкортостан, совместно с региональной общественной молодежной организацией «Башкирское молодежное движение "Максат"» Республики Башкортостан. Следите за историями в нашей рубрике, делитесь своими, рассказывайте нам о людях, совершающих добрые поступки.

Автор: Лиана Хамматова.

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