В Башкирии 83-летняя женщина организовала музей и благоустроила родник в родном селе

У каждого человека есть свое «место силы». Это особенное место, куда хочется приходить вновь и вновь, чтобы отдохнуть душой, зарядиться энергией.

Такое место силы для очередного героя нашего проекта «Ярҙам - время добрых дел» 83-летней Зинфиры Зайдуллиной — родник в ее родном селе Кугарчи-Буляк в Шаранском районе Башкирии.

— Для меня это памятное место. В детстве я приходила сюда вместе с мамой, мы белье полоскали. А я вот такусенькая, — бабушка показывает, какого она была роста, — маме помогала, лет восемь, наверное, от силы тогда мне было.

Но не только Зинфире Зарифовне, но и многим ее односельчанам родник дорог как память.

— Люди ведь раньше приходили сюда за «живительной водицей». Ни один человек не мог пройти мимо родника, его хрустальная вода давала силу. Но со временем почти у каждого жителя во дворе появился колодец, и про родник забыли, — говорит глава Нижнезаитовского сельсовета Ильдар Шакиров.

— Родник был заброшен, зарос травой. Да и подобраться к нему стало сложно. Старый мостик через овраг, по которому течет речка, обветшал, стал очень опасным, — делятся жители села.

Но бабушке Зинфире не давала покоя мысль, что их родник умирает.

— Душа у меня болела, так хотелось оживить его, подарить ему вторую жизнь… — говорит она.

И в один прекрасный день работы начались.

— Мост, который был установлен в другом месте реки, мы перенесли поближе к роднику, — рассказывает глава сельсовета. — А идею эту подала Зинфира апа. — Мост хороший, добротный, нужно было лишь чуть-чуть подлатать его. А на старом месте он был ни к чему, не использовался.

— Здесь же он как влитой встал, — добавляет бабушка.

Зинфира Зарифовна вложила все свои сбережения в благоустройство территории вокруг родника. И вскоре здесь появилась беседка, выросли красивые кустарники. И родник стал «новым старым местом» притяжения жителей села.