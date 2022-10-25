В Башкирии 83-летняя женщина организовала музей и благоустроила родник в родном селе

У каждого человека есть свое «место силы». Это особенное место, куда хочется приходить вновь и вновь, чтобы отдохнуть душой, зарядиться энергией.
Такое место силы для очередного героя нашего проекта «Ярҙам - время добрых дел» 83-летней Зинфиры Зайдуллиной — родник в ее родном селе Кугарчи-Буляк в Шаранском районе Башкирии.
— Для меня это памятное место. В детстве я приходила сюда вместе с мамой, мы белье полоскали. А я вот такусенькая, — бабушка показывает, какого она была роста, — маме помогала, лет восемь, наверное, от силы тогда мне было.
Но не только Зинфире Зарифовне, но и многим ее односельчанам родник дорог как память.
— Люди ведь раньше приходили сюда за «живительной водицей». Ни один человек не мог пройти мимо родника, его хрустальная вода давала силу. Но со временем почти у каждого жителя во дворе появился колодец, и про родник забыли, — говорит глава Нижнезаитовского сельсовета Ильдар Шакиров.
— Родник был заброшен, зарос травой. Да и подобраться к нему стало сложно. Старый мостик через овраг, по которому течет речка, обветшал, стал очень опасным, — делятся жители села.
Но бабушке Зинфире не давала покоя мысль, что их родник умирает.
— Душа у меня болела, так хотелось оживить его, подарить ему вторую жизнь… — говорит она.
И в один прекрасный день работы начались.
— Мост, который был установлен в другом месте реки, мы перенесли поближе к роднику, — рассказывает глава сельсовета. — А идею эту подала Зинфира апа. — Мост хороший, добротный, нужно было лишь чуть-чуть подлатать его. А на старом месте он был ни к чему, не использовался.
— Здесь же он как влитой встал, — добавляет бабушка.
Зинфира Зарифовна вложила все свои сбережения в благоустройство территории вокруг родника. И вскоре здесь появилась беседка, выросли красивые кустарники. И родник стал «новым старым местом» притяжения жителей села.
Энергии Зинфиры Зарифовны можно только позавидовать. Два года назад она организовала в своем дворе историко-краеведческий музей «Табыш».
— Здесь собрана уникальная коллекция предметов советского быта, быта горожан и сельских жителей. Сюда мы приводим школьников. И они уже воочию могут увидеть, как жили их родители, бабушки-дедушки, — говорит глава сельсовета Ильдар Шакиров.
— Вот форма советского школьника. Помните такую? — спрашивает бабушка. — Наверное, нет, вы молодая. А это гимнастерка, армейские котелки — для супа, для чая. Житель нашей деревни, он прошел через всю войну, буквально перед смертью передал мне эти вещи.
Бабушка Зинфира с любовью рассказывает о каждом экспонате.
— А это юлпыч — нужная в хозяйстве вещь. В нем просеянная мука грелась на полочке под потолком в избе.
В музее более 300 экспонатов.
— А что дороже всего вам? — спрашиваю.
— Конечно же, знамя, — бабушка бережно разворачивает красное полотно.
Зинфира Зарифовна всю жизнь проработала в родном колхозе дояркой.
— Работали в четыре смены, иной раз приходилось возвращаться затемно, — вспоминает она. — В деревне уже ни огонечка, а мы только домой идем. Вот так приходилось работать. Тяжело было, но мы не жаловались.
Сколько себя помнит, Зинфира Зарифовна всегда что-то писала: в школьные годы — заметки в стенгазету, позже выпускала «Боевой листок». А с выходом на пенсию она занялась творчеством всерьез. У нее уже изданы два сборника стихов. Задумывается о подготовке еще одной книги.
— О чем ваши стихи?
— О жизни, я же долгую жизнь прожила, — вздыхает бабушка. — О друзьях, детях.
У Зинфиры Зарифовны пятеро детей, 12 внуков и пятеро правнуков. Когда они все вместе приезжают к ней, в доме — праздник. И работа в саду-огороде кипит. А после появляются вот такие забавные коллажи. Их придумывает сама Зинфира Зарифовна.
— Я люблю приезжать к бабушке, — делится внучка Регина. — Люблю запах пирогов, блинов, аромат чая с мятой, словно вновь окунаюсь в счастливую атмосферу детства.
— Нэнэй, живи долго! Я тебя очень люблю! — Регина крепко-крепко обнимает бабушку.
* * *
Мы продолжаем рассказывать о героях республики в рамках проекта информационного агентства «Башинформ» «Ярҙам - время добрых дел», который реализуется на грант Главы Республики Башкортостан, совместно с региональной общественной молодежной организацией «Башкирское молодежное движение "Максат"» Республики Башкортостан. Следите за историями в нашей рубрике, делитесь своими, рассказывайте нам о людях, совершающих добрые поступки.
Автор: Лиана Хамматова.