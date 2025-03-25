Оператор БПЛА полка «Башкортостан» уничтожил важную часть системы РЭБ ВСУ

Отряд БПЛА «Айгир» мотострелкового полка «Башкортостан» за сутки уничтожил ключевой элемент вражеской РЭБ – систему радиоэлектронной имитации сигналов противника и ликвидировал два 120-миллиметровых миномётных расчёта, «беспокоивших» наши позиции. Об этом сообщил telegram-канал «Башкирский батальон».
В подавлении сил ВСУ отличился оператор дронов с позывным «Шустрый».
«Шустрый» родом из Нуримановского района. Во время возвращения в зону СВО после отпуска боец рассказал корреспонденту «Башинформа» о своей службе на Донбассе.